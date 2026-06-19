Россиянам оставили спокойное лето без роста ЖКХ: причина кроется вовсе не в заботе о кошельках людей

Решение о переносе индексации тарифов ЖКХ на октябрь может быть продиктовано желанием избежать социального недовольства перед выборами в Государственную думу, считает ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук. В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что традиционные даты изменения стоимости коммунальных услуг обычно приходятся на июль или январь, однако в текущем году график был скорректирован.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Ранее ФАС сообщила, что ежегодное повышение цен на коммунальные ресурсы не будет проводиться 1 июля. Вместо этого тарифная сетка обновится лишь с 1 октября. Такой шаг стал неожиданным для отрасли, учитывая прогнозы роста стоимости коммунальных платежей.

Федорук связывает изменение сроков прежде всего с политическим циклом. По его мнению, дополнительная финансовая нагрузка на граждан в преддверии сентябрьского голосования была сочтена нецелесообразной. При этом эксперт исключил версию о том, что перенос вызван резким скачком цен в начале года, так как обязательства перед ресурсными организациями все равно придется выполнять.

"Причины могут быть разные. Одна из них — предстоящие выборы в сентябре в Государственную думу. Повышение любых показателей — мера, которая может вызвать недовольство, поэтому людей стараются лишний раз не расстраивать", — пояснил Федорук.

Специалист пояснил, что управляющие и ресурсоснабжающие компании рассчитывали на получение дополнительных средств в середине лета. На фоне инфляционных процессов ведомствам порой приходится проводить проверки обоснованности начислений за свет и другие услуги. Однако в данном случае бизнесу, вероятно, рекомендовали подождать до завершения избирательной кампании.

"Но, вот наоборот, с этим я никак не связываю, потому что, ничего ж не изменится. Они взлетели и взлетели, повышение должно было быть оно обещано, на него надеялись те, кто хотят эти деньги получить, ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, ну, наверное, им подсказали, что потерпите до осени. Пройдут выборы, и тогда получите", — добавил эксперт.

На фоне этих изменений важно помнить о праве собственности и возможностях для экономии. Граждане могут оформить перерасчет за коммунальные услуги в случае длительного отсутствия дома. Кроме того, надзорные органы следят за прозрачностью квитанций. В частности, суды уже ограничивали ресурсников, вводя запрет на незаконные начисления по старым долгам.

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