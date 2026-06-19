Ваше одеяло начало пахнуть "старым домом"? 6 лайфхаков, которые спасут вас от похода в химчистку

Огромное одеяло часто превращается в интерьерный балласт. Оно не проходит в барабан стандартной машины, сохнет сутками и рискует превратиться в набор бесформенных комков после первой же попытки домашней стирки. Химчистка — выход очевидный, но логически сложный и порой сопоставимый по стоимости с новым текстилем.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Очистка одеяла

Сухие методы регенерации свежести

Первый этап борьбы с неприятным ароматом — интенсивное встряхивание. Это не просто гигиеническая привычка, а способ восстановить структуру наполнителя. Из волокон уходит избыток углекислого газа и микровесь, а воздух начинает циркулировать внутри полотна. Если за окном сухая погода, одеяло стоит отправить на "прогулку". Ультрафиолет работает как естественный стерилизатор, испаряя лишнюю влагу, в которой плодятся бактерии. Даже если вы привыкли к идеальной чистоте, пыль оседает на мебели и текстиле ежедневно, проникая в глубокие слои ткани.

"Солнечный свет и низкая влажность воздуха — лучшие союзники в борьбе с затхлостью. Однако избегайте прямых лучей для шелковых и деликатных синтетических наполнителей, чтобы не разрушить структуру волокон", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по организации жилого пространства Марина Киселёва.

Сода и пар: как убрать запахи без стирки

Для абсорбции запахов отлично подходит обычная пищевая сода. Метод прост: распределите порошок по поверхности, оставьте на четверть часа и пройдитесь пылесосом с насадкой для мебели. Сода вытягивает молекулы неприятных ароматов, не повреждая фактуру. Если одеяло кажется "плоским", можно использовать сушильную машину на деликатном режиме. Теннисные мячики или специальные шарики внутри барабана разобьют слежавшийся пух, вернув изделию первоначальный объем и "воздух".

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Иногда источником проблем становится неправильно настроенная микроклиматическая система дома. Например, плохая настройка вентилятора или отсутствие вытяжки приводят к застою влажного воздуха, который моментально впитывается в объемный текстиль.

"Если одеяло пахнет сыростью, проверьте исправность вентиляции в спальне. Текстиль — это губка, и если в комнате нарушен воздухообмен, никакая чистка не поможет надолго", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru мастер по вентиляции Евгений Назаров.

Локальная работа с пятнами и хранение

Следы пота или чая не требуют полного погружения в воду. Используйте влажную губку и мягкий раствор уксуса (белого). Главное — не промачивать наполнитель насквозь. После процедуры важно обеспечить быстрый отвод влаги, иначе внутри может завестись плесень. Помните, что запах сырости от белья - первый признак размножения бактерий. Хранение в полиэтилене — фатальная ошибка дизайнеров-любителей. Только дышащие чехлы из спанбонда или хлопка позволят одеялу "дышать" в период межсезонья.

"Для удаления органических пятен лучше использовать профессиональные энзимные очистители. Они расщепляют загрязнения на молекулярном уровне, не оставляя разводов на чехле", — объяснил в беседе с Pravda.Ru клинер Михаил Дьяконов.

Технологические хитрости и оборудование

В мире эргономичного жилья уход за крупными вещами упрощается за счет техники. Парогенераторы с функцией вертикального отпаривания убивают до 99% пылевых клещей. При планировке современной квартиры стоит заранее продумать места для сушки. Если вы затеяли глобальное обновление интерьера, учитывайте приемы разделения сна и игр, чтобы текстиль из спальной зоны меньше контактировал с бытовыми загрязнениями.

Ответы на популярные вопросы об уходе за одеялами

Можно ли использовать пылесос для чистки пухового одеяла?

Да, но только на минимальной мощности и с чистой насадкой. Сильное всасывание может повредить пухоудерживающий чехол и вытянуть ворс наружу.

Как часто нужно проветривать одеяло на улице?

Оптимально делать это раз в сезон. Зимнее морозное проветривание отлично убивает микроорганизмы, а летнее — избавляет от остаточной влажности.

Поможет ли обычный духи убрать запах?

Нет, парфюм лишь смешивается с источником неприятного аромата, создавая еще более тяжелую смесь. Используйте только нейтрализаторы запаха.

Что делать, если на одеяле появилась желтизна?

Локально обработайте пятна перекисью водорода или раствором лимонной кислоты. К слову, похожим методом можно вернуть белизну подоконникам, если они пожелтели от солнца.

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