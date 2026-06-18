Люк на участке — не повод для расстройства: как спрятать его так, чтобы было красиво

Чугунная или бетонная крышка люка посреди ухоженного газона часто портит облик всего участка. Этот технический элемент невозможно убрать совсем, но его легко вписать в ландшафт, превратив из досадной помехи в часть садового декора. На практике видно, что самые удачные решения не требуют больших вложений и не мешают доступу к коммуникациям при первой необходимости.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маскировка канализационного люка в саду

Декоративные камни и валуны

Одним из наиболее практичных вариантов считается использование полых искусственных камней. Внутри такого валуна пустота, что делает его легким и мобильным. Современные материалы из акриловых смол с добавлением натуральной каменной крошки визуально неотличимы от гранита или песчаника. Если подобрать подходящий цвет и фактуру, крышка просто исчезает из поля зрения, превращаясь в естественный элемент альпинария или рокария.

"Важно учитывать вес декоративного элемента: он должен быть достаточно тяжелым, чтобы его не сместило ветром, но при этом подъемным для одного человека на случай аварийных работ", — рассказал в беседе с Pravda.Ru ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Тот самый секрет кроется в правильном подборе диаметра основания. Искусственный камень должен полностью перекрывать выступающие части колодца. Это надежное решение, которое служит годами, не выгорая на солнце и не боясь морозов. Для участков с обилием деревьев вместо камней иногда используют имитации пней, изготовленные из полимербетона.

Методы самостоятельного изготовления

Если готовые формы из магазина не подходят по бюджету, декоративную крышку можно создать своими руками. Самый доступный вариант — использование монтажной пены и цемента. Пена наносится слоями на легкий каркас, обтянутый сеткой, после чего застывшая заготовка обмазывается раствором для придания прочности. Такой метод позволяет создать уникальную форму, имитирующую скалистый выступ или поросший мхом булыжник.

Тип покрытия Особенности эксплуатации Готовый полимерный валун Высокая прочность, устойчивость к ультрафиолету Самодельный бетонный камень Низкая стоимость, индивидуальный дизайн Переносная клумба Сезонность, требует регулярного полива

Другой способ заключается в использовании мешковины, пропитанной жидким цементом. Ткань накидывается на основу, создавая естественные складки и неровности. После высыхания получается тонкая, но жесткая конструкция. Это позволяет применить творческий подход к любому виду работ по благоустройству территории, превращая техническую зону в арт-объект.

"При использовании самодельных конструкций из бетона не забывайте про вентиляцию колодца. Если люк обеспечивает приток воздуха, герметично закрывать его нельзя — это приведет к скоплению газов или конденсата", — подчеркнул специально для Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Садовые решения с растениями

Растительность — отличный союзник в деле маскировки. Вокруг люка часто высаживают низкорослые кустарники или многолетники, которые своими ветвями прикрывают края конструкции. Вариант с установкой контейнера с цветами прямо на крышку кажется удачным, но требует внимания к деталям. Горшок должен быть устойчивым, а грунт в нем — не слишком тяжелым, чтобы крышку по-прежнему можно было поднять. Это универсальный вариант для зон с активным озеленением.

Для создания целостной композиции можно использовать декоративную отсыпку из гравия или коры. В этом случае на люк укладывается плотный материал, например, геотекстиль, на который насыпается слой мульчи. Такой прием размывает границы объекта. Главное — учитывать особенности грунта и уровень влажности, чтобы выбранный способ декора не пострадал от коррозии металла под ним.

"Дизайн должен быть функциональным. Если люк находится на дорожке, его лучше не прятать под камень, а заменить на специальный люк под плитку или брусчатку, который монтируется вровень с поверхностью", — отметила в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Ответы на популярные вопросы

Сколько стоят готовые декоративные камни?

Цены зависят от размера. Небольшой валун (диаметром до 60 см) в среднем стоит от 2 500 до 5 000 рублей. Крупные модели, имитирующие сложные скальные породы, могут стоить 8 000 — 12 000 рублей в специализированных дизайнерских бюро.

Не испортится ли самодельный камень зимой?

Если бетон был замешан с соблюдением пропорций и покрыт защитным лаком или фасадной краской, он прослужит 5—7 лет. Монтажная пена без защиты от солнца разрушается за один сезон, поэтому слой цемента или краски обязателен.

Можно ли сажать растения прямо над люком?

Только в переносных кашпо или на специальных плоских поддонах. Сажать кусты непосредственно в грунт поверх крышки нельзя, так как это заблокирует доступ к коммуникациям и может привести к разрушению корнями стенок колодца.

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