Война с засорами: как пробить раковину без помощи сантехника и лишних трат

Застой воды в раковине — это не повод звать аварийную службу или заливать трубы агрессивной химией, которая разъедает уплотнители. Большинство жировых пробок и волосяных заторов устраняются подручными средствами. Главное — понимать физику процесса и беречь пластиковую магистраль от экстремальных температур.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Засор в кухонной раковине

Диагностика: почему встала вода

Скорость ухода жидкости — главный индикатор проблемы. Если вода замерла "мертвым грузом", вы столкнулись с глухой механической пробкой из шерсти, волос или мелкого мусора. Если же она медленно сочится вниз, значит, на стенках труб нарос слой органики и жира, сузивший рабочий просвет. В первом случае поможет "крючок", во втором — щелочная реакция.

Механическая очистка и проволочный крючок

Для извлечения "волосяных жгутов" из сифона раковины или ванны идеально подходит обычная проволочная вешалка. Инструмент создается за минуту: распрямите плечики плоскогубцами, сформировав на конце небольшой крючок длиной до полутора сантиметров. Аккуратно погрузите его в слив и вращайте строго по часовой стрелке. Это позволит "намотать" мусор на импровизированный трос и вытянуть его наружу, не разбирая сифон.

Метод Эффективность против… Проволочный крючок Волос, шерсти животных, ниток Сода + уксус Жирового налета и мыльных отложений Гидравлический метод Рыхлых остатков еды и мягких пробок

Важно помнить, что современные коммуникации из ПВХ чувствительны к царапинам. На шершавой поверхности жир оседает в разы быстрее, чем на гладкой. Если металлический трос используется регулярно, он рано или поздно спровоцирует хронические засоры.

Домашняя химия: сода против жира

Жир — это клей, который удерживает весь мусор внутри трубы. Чтобы его расщепить, засыпьте в отверстие половину стакана пищевой соды и влейте столько же уксуса. Бурлящая пена разрыхлит налет. Спустя 15 минут промойте систему теплой водой (около 60 градусов). Категорически запрещено использовать крутой кипяток: тонкий пластик гофры деформируется, а резиновые прокладки теряют эластичность, что ведет к моментальной течи.

"Главный враг канализации — вылитый в раковину фритюр или жир со сковороды. Он застывает мгновенно, превращаясь в плотную пробку, которую не всегда берет даже профессиональная химия", — отметил мастер по прочистке и обслуживанию канализационных систем Андрей Припутин.

Гидравлический метод "палки и тряпки"

Если под рукой нет вантуза, можно создать избыточное давление вручную. Сливное отверстие плотно затыкается мокрой ветошью, после чего по ней наносится резкий удар палкой или рукояткой швабры. Резкий толчок воды проталкивает пробку дальше в основную трубу большего диаметра. Однако будьте осторожны: при слабом креплении гофры под раковиной её может просто сорвать со стыка.

"Для пластиковых систем часто достаточно простой профилактики. Установка сетки-улавливателя за сто рублей избавит от необходимости ежемесячно чистить колено сифона", — подчеркнул мастер по установке и ремонту сантехнического оборудования Алексей Фрол.

В ситуациях, когда унитаз безнадежно забит, на помощь приходят другие методы, но для кухонной мойки профилактика — лучший инструмент. Чтобы трубы оставались чистыми, полезно раз в неделю проливать их парой литров умеренно горячей воды с добавлением средства для мытья посуды, которое эффективно эмульгирует свежий жир.

Ответы на популярные вопросы о засорах

Можно ли пробивать засор кротом, если трубы пластиковые?

Большинство современных средств на основе щелочи безопасны для ПВХ, если не превышать время экспозиции. Однако длительный контакт состава с тонкими прокладками может сделать их хрупкими.

Почему из раковины пахнет канализацией?

Это признак срыва гидрозатвора или пересыхания воды в сифоне. Если вы уезжали в отпуск, стоит законсервировать сантехнику с помощью масла или специальной жидкости.

Что делать, если проволока застряла в трубе?

Ни в коем случае не тяните силой. Попробуйте аккуратно вращать её в обратную сторону. Если это не помогает, единственный выход — полный демонтаж сифона.

Поможет ли обычный пылесос прочистить трубу?

Только если у пылесоса есть функция выдува и он промышленный. Бытовые приборы от попадания воды в двигатель моментально выходят из строя.

Читайте также

Экспертная проверка: мастер по прочистке и обслуживанию канализационных систем мастер по прочистке и обслуживанию канализационных систем Андрей Припутин , мастер по установке и ремонту сантехнического оборудования Алексей Фрол