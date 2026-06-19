Бюджетный кран перекрывают: радикальный план властей по жилью затронет миллионы семей в России

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Недвижимость

Российские власти готовят масштабную реформу системы долгосрочного кредитования, планируя к 2030 году ограничить объем ипотеки с государственным участием до 30%. Сейчас ситуация выглядит критической: в начале года на программы с госсубсидиями приходилось около 90% всех сделок в сегменте новостроек.

семейная ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейная ипотека

Минфин настаивает на снижении зависимости строительной отрасли от бюджетных вливаний, поскольку бесконтрольная раздача льгот провоцирует ценовой дисбаланс и мешает адекватно оценить доступность жилья на первичном рынке.

Риски государственного регулирования и рыночные реалии

Президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин выразил сомнение в эффективности прямого вмешательства государства в финансовые процессы.

По его словам, попытки искусственно стимулировать спрос через субсидии лишь маскируют проблему запредельных ставок по стандартным банковским продуктам. В условиях жесткой денежно-кредитной политики финансовые организации максимально ограничивают выдачи, вынуждая заемщиков игнорировать скрытые переплаты по ипотеке ради получения одобрения.

"Мое отношение ко всякого рода государственному вмешательству в ипотеку крайне отрицательное. Ключевая ставка на непонятной высоте. Отсюда и ставки по нормальной ипотеке запредельные", — подчеркнул Владимир Лопатин.

Перспективы адресной поддержки и экспертное мнение

Как сообщает MoneyTimes со ссылкой на Владимира Лопатина, текущая инфляционная модель и стоимость фондирования уничтожают классические рыночные инструменты. Эксперт отметил странный разрыв между инфляцией и ставкой ЦБ, добавив, что ипотека за казенный счет — путь, который не практикуют в развитых экономиках.

Правительство уже начало внедрять принцип адресности, ограничив количество льготных кредитов в одни руки, а к июлю ожидается пересмотр параметров семейных программ, что может серьезно изменить динамику цен на вторичное жилье и новостройки.

"Переход к адресности давно назрел, так как массовые льготы раздули рыночный пузырь. Однако резкое сокращение господдержки при нынешней стоимости денег может парализовать продажи, если застройщики не найдут альтернативных способов привлечения клиентов", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы о реформе ипотеки

Почему власти хотят сократить долю льготной ипотеки?

Избыток субсидируемых программ привел к тому, что разрыв в стоимости жилья между новостройками и вторичным рынком стал аномальным, а нагрузка на бюджет — чрезмерной.

Какая доля кредитов с господдержкой считается целевой?

Правительство намерено снизить этот показатель до 30% к 2030 году, чтобы сделать рынок более сбалансированным и рыночным.

Что изменится для заемщиков после июля?

Ожидается трансформация параметров семейной ипотеки, которая станет более адресной и будет ориентирована на конкретные категории граждан или регионы.

Влияет ли высокая ключевая ставка на цены жилья?

Да, высокая ставка делает обычную рыночную ипотеку недоступной, что снижает спрос и заставляет продавцов на вторичном рынке со временем пересматривать ценники.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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