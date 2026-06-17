Старые шины — в дело: три способа собрать полезную мебель и декор без колхозных лебедей

Старые покрышки в гараже часто становятся обузой. Свалки их не принимают, а бросать в лесу нельзя. Чаще всего резина доживает свой век в виде садовых лебедей или песочниц, которые быстро теряют вид и собирают дождевую воду. На деле этот материал может быть полезным, если использовать его износостойкость для создания садовой мебели и систем выращивания растений.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вертикальная клумба-пирамида

Пуф для хранения: садовый органайзер

Резина не гниет и отлично держит форму, что делает ее хорошей основой для уличной мебели. Чтобы собрать функциональное сиденье, понадобятся два круга из влагостойкой фанеры. Их диаметр должен совпадать с внешним размером шины. Нижний круг крепится саморезами намертво, а верхний оставляется съемным. Так пуф превращается в сундук, куда можно спрятать садовые шланги или инструмент. Для внешней отделки подходит джутовая веревка. Ее наматывают по спирали, фиксируя на термоклей. Готовое изделие обязательно покрывают лаком для наружных работ. Это защитит натуральное волокно от плесени. Если подобрать качественный лак, такая деталь впишется в интерьер террасы не хуже дорогой мебели из ротанга.

"Главная ошибка — использовать обычную фанеру внутри. Резина создает эффект термоса, и дерево быстро начинает гнить от конденсата. Берите только маркированную влагостойкую плиту и не забывайте про вентиляционные отверстия", — отметил в беседе с Pravda.Ru мастер по мелкому бытовому ремонту Арсений Федосеев.

Этот вариант обустройства зоны отдыха позволяет экономить пространство и бюджет. Твердая основа выдерживает большой вес, а мягкая подушка сверху добавит комфорта.

Вертикальная пирамида для ягод

Многоярусные клумбы помогают экономить площадь на небольших участках. Суть конструкции проста: в основание кладется самая большая покрышка, а сверху — шины меньшего диаметра. Перед установкой резину стоит покрасить светлой краской. Это не только эстетический вопрос — темная поверхность на солнце перегревается, что может обжечь нежные дачные участки корней клубники или земляники. Пирамиду заполняют питательным грунтом поэтапно. На дно нижнего яруса желательно уложить геотекстиль и слой битого кирпича для дренажа. В такой системе вода при поливе постепенно просачивается сверху вниз, обеспечивая равномерное увлажнение. Клубника в подобных вертикальных грядках меньше болеет серой гнилью, так как ягоды не касаются земли.

"Высокие грядки из шин быстрее прогреваются весной, что позволяет получить урожай на пару недель раньше. Но этот же плюс становится минусом в июльский зной — земля пересыхает мгновенно. Важно предусмотреть систему капельного полива или мульчировать каждый свободный сантиметр почвы", — объяснила специально для Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Тот самый секрет долговечности такой конструкции заключается в правильной подготовке основания. Если просто свалить шины в кучу, со временем пирамида перекосится. Нужно снять слой дерна под первой покрышкой и отсыпать площадку песком.

Лестница из протектора

На участках с уклоном старые шины превращаются в надежные ступени. Это гораздо дешевле бетонирования и долговечнее деревянных настилов. Каждая ступень представляет собой покрышку, заглубленную в грунт на половину высоты. Внутреннюю часть засыпают щебнем или гравием крупной фракции.

Характеристика Дорожка из шин Деревянный настил Срок службы Более 20 лет 5—7 лет Безопасность Не скользит в дождь Становится скользким Стоимость Минимальная (насыпной материал) Высокая

Такая лестница не боится перепадов температур и подвижек грунта. Резина гасит вибрации и обеспечивает хорошее сцепление с подошвой обуви даже в заморозки. Подобные советы по благоустройству часто выручают владельцев участков со сложным рельефом.

"Для лестницы лучше брать покрышки одинакового размера и с хорошим остатком протектора. Укладывать их нужно с небольшим уклоном наружу, чтобы вода уходила сквозь щебень, а не стояла внутри. Иначе через пару лет конструкция просто 'поплывет' вместе с грунтом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru отделочник Сергей Рябов.

Ответы на популярные вопросы о применении старых покрышек

Не выделяют ли шины вредные вещества в почву?

Старая автомобильная резина при обычных уличных температурах инертна. Она начинает выделять токсичные соединения только при сильном нагреве или горении. Однако для спокойствия внутренние стенки клумб можно изолировать полиэтиленовой пленкой.

Как покрасить резину, чтобы краска не облезла через месяц?

Секрет долговечного покрытия в обезжиривании поверхности. Перед покраской шину нужно вымыть с мылом, высушить и протереть растворителем. Лучше всего держатся эмали на масляной основе или специальные составы для резиновых покрытий.

Можно ли делать из шин детские качели?

Это допустимо, но с жестким соблюдением техники безопасности. Основная проблема — скопление воды внутри шины. Необходимо просверлить дренажные отверстия в нижней части и использовать только стальной трос или цепь, так как капроновые канаты быстро перетираются об острые края корда.

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