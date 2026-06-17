Цемент превратился в глыбу? Способы подарить монолиту вторую жизнь на дачном участке

Нашли в углу гаража мешок цемента, который превратился в монолитный булыжник, и уже приготовились тащить эту тяжесть на свалку? Окаменевший материал ещё может принести огромную пользу на участке — рассказываем, как превратить строительный брак в ценный ресурс.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Использование старого цемента

Консервация ресурса: как не допустить окаменения

Но прежде чем разбираться с "окаменелостями", давайте поймем, как спасти те мешки, которые еще можно использовать по прямому назначению.

Дело в том, что цемент жадно впитывает влагу прямо из воздуха. Чтобы свежие мешки не превратились в каменные экспонаты палеонтологического музея, не оставляйте их на полу — поддоны или паллеты здесь просто обязательны. Отодвиньте их от стен хотя бы на 30 сантиметров, чтобы обеспечить правильную вентиляцию, а сверху оберните плотной полиэтиленовой пленкой. Такая герметичная защита перекроет доступ воздуху и надолго сохранит материал рабочим.

"Цемент — продукт гигроскопичный. При хранении в открытом виде за месяц он теряет до 15% марочной прочности. Марка М500 живет дольше, но без герметичной тары и она превратится в камень через полгода", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Для малых объемов используйте стеклянные банки с плотными крышками. Это остановит гидратацию полностью. Обычный мыльный бетон из такого сырья уже не сваришь, но для забутовки материал останется ценным.

Вторая жизнь камня: от фундамента до декора

Окаменевшие глыбы — идеальный заполнитель для пустот. Если раздробить монолит кувалдой, получится отличная щебенка. Её можно пустить на отмостку или укрепление столбов забора. В смеси с песком такой "вторичный" камень намертво схватывает основания калиток и ворот.

"Использовать старый, измельченный цемент для несущих стен нельзя — связующие свойства почти на нуле. Но для заполнения ям у ворот или как дренажный слой в высоких грядках он работает отлично", — подчеркнул инженер строительного контроля Роман Волков.

Эстетика тоже выигрывает. Крупные осколки фактурно смотрятся в основании альпийских горок. Желтый цвет в интерьере сада или серый бетонный брутализм — выбор за вами. Дробленая пыль в сочетании с полимерным клеем превращается в шпатлевку для ремонта старой керамики.

Вариант использования Ориентировочная стоимость (руб) Забутовка столбов (Эконом) 0 (бесплатно из остатков) Садовый декор/мозаика (Средний) 500 — 1500 (клей, колер) Укрепление фундамента сарая (Премиум) 3000 — 7000 (с добавкой пластификаторов)

Грамотное хранение на кухне или в гараже подчиняется одним законам — сухость и системность. Старый цемент — это не провал, а возможность сэкономить на инертных материалах.

Ответы на популярные вопросы о хранении цемента

Можно ли использовать просроченный цемент для заливки пола?

Нет, для финишной стяжки нужен только свежий материал. Старый цемент потерял прочность и пол потрескается под нагрузкой через месяц.

Как быстро раздробить окаменевший мешок?

Используйте кувалду или перфоратор в режиме отбойного молотка. Мешок лучше не снимать до окончания процесса, чтобы пыль не разлеталась по гаражу.

Поможет ли просеивание вернуть свойства цементу?

Просеивание очистит массу от крупных камней, но химическая реакция гидратации необратима. Оставшийся порошок подходит только для неответственных работ.

Сколько реально хранится цемент в вакууме?

В заводской упаковке, дополнительно обернутой в 2-3 слоя стрейч-пленки, цемент марки М500 сохраняет 80% свойств до полутора лет.

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