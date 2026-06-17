Эффект дорогого обновления без больших затрат: новый оттенок дверей преобразит интерьер

Интерьерные тренды 2026 года окончательно вытесняют стерильный белый цвет из оформления дверных полотен. Дизайнеры выбирают сложный серо-бежевый оттенок, способный стереть границы пространства. Это решение позволяет визуально увеличить площадь комнат и коридоров без проведения масштабных строительных работ.
Долгое время кипенно-белые двери считались эталоном из-за их мнимой универсальности. Практика показала, что такой яркий контраст на фоне цветных стен или обоев разрезает пространство. Резкие вертикальные линии дробят интерьер на мелкие фрагменты. Это подчеркивает реальные габариты проемов и визуально сужает проходы.
"Белоснежные поверхности крайне непрактичны в быту и быстро теряют вид. В современной архитектуре дверей мы уходим от избыточной контрастности к мягким переходам", — объяснила в беседе с Pravda.Ru архитектор Анастасия Кузнецова.
Отказ от холодного спектра связан и с общим стремлением к тактильности. Визуальный шум, создаваемый лишними акцентами на столярных изделиях, мешает восприятию целостности квартиры. Теплые минеральные тона лучше сочетаются с натуральным деревом и текстилем.
Главным открытием сезона стал грейж — гибрид серого и бежевого песка. Этот пигмент обладает способностью хамелеона подстраиваться под освещение. В тени он кажется строгим, на солнце — обволакивающим. Такое окрашивание превращает дверь в часть стены, создавая непрерывную горизонтальную линию. Зрение не фиксирует препятствие, и низкие потолки субъективно кажутся выше.
|Характеристика
|Белый глянец
|Матовый грейж
|Влияние на объем
|Дробит пространство
|Объединяет комнаты
|Эксплуатация
|Требует частой чистки
|Скрывает мелкие пятна
|Стиль
|Офисный стандарт
|Современный лофт/джапанди
"Цвета земли и камня создают психологический комфорт. Мы рекомендуем окрашивать наличники и плинтусы в тон полотна, чтобы максимально растянуть вертикали", — подчеркнула специально для Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.
Перекраска старой двери — бюджетный способ обновить дом. В отличие от покупки новых моделей, реставрация позволяет избежать ошибок ремонта, связанных с демонтажем коробок. Стоимость качественной акриловой эмали значительно ниже цены полотна.
Для работы потребуется шлифовальный блок с мелким зерном и велюровый валик. Важно удалить старый лак, чтобы новая краска не отслоилась. Если на двери есть стеклянные вставки, их следует защитить малярной лентой. После первого слоя обязательна промежуточная сушка не менее 4 часов. Это предотвратит появление подтеков и обеспечит ровную текстуру.
"При выборе состава ищите матовые или бархатистые финиши. Они лучше скрывают неровности древесины и не бликуют на солнце", — отметил эксперт Pravda.Ru отделочник Сергей Рябов.
Завершающим штрихом станет замена фурнитуры. Оформление стен и проемов требует внимания к металлам. Чёрные матовые ручки на серо-бежевом фоне выглядят выразительнее, чем привычный хром. Это создаст законченный архитектурный ансамбль даже в типовой квартире.
Желательно соблюдать единство со стороны коридора. Внутри комнат цвет может меняться в зависимости от общей палитры помещения, но грейж считается универсальным базовым тоном.
Современные акриловые и полиуретановые краски устойчивы к влаге. Достаточно протирать их мягкой ветошью. Абразивные средства использовать нельзя.
Да, но потребуется специальный адгезионный грунт. Без него краска не закрепится на гладкой пленке и быстро начнет шелушиться.
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.