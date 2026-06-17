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Эффект дорогого обновления без больших затрат: новый оттенок дверей преобразит интерьер

Недвижимость

Интерьерные тренды 2026 года окончательно вытесняют стерильный белый цвет из оформления дверных полотен. Дизайнеры выбирают сложный серо-бежевый оттенок, способный стереть границы пространства. Это решение позволяет визуально увеличить площадь комнат и коридоров без проведения масштабных строительных работ.

Дверь в оттенке грейдж
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дверь в оттенке грейдж

Ограничения чистого белого цвета

Долгое время кипенно-белые двери считались эталоном из-за их мнимой универсальности. Практика показала, что такой яркий контраст на фоне цветных стен или обоев разрезает пространство. Резкие вертикальные линии дробят интерьер на мелкие фрагменты. Это подчеркивает реальные габариты проемов и визуально сужает проходы.

"Белоснежные поверхности крайне непрактичны в быту и быстро теряют вид. В современной архитектуре дверей мы уходим от избыточной контрастности к мягким переходам", — объяснила в беседе с Pravda.Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Отказ от холодного спектра связан и с общим стремлением к тактильности. Визуальный шум, создаваемый лишними акцентами на столярных изделиях, мешает восприятию целостности квартиры. Теплые минеральные тона лучше сочетаются с натуральным деревом и текстилем.

Преимущества серо-бежевого монохрома

Главным открытием сезона стал грейж — гибрид серого и бежевого песка. Этот пигмент обладает способностью хамелеона подстраиваться под освещение. В тени он кажется строгим, на солнце — обволакивающим. Такое окрашивание превращает дверь в часть стены, создавая непрерывную горизонтальную линию. Зрение не фиксирует препятствие, и низкие потолки субъективно кажутся выше.

Характеристика Белый глянец Матовый грейж
Влияние на объем Дробит пространство Объединяет комнаты
Эксплуатация Требует частой чистки Скрывает мелкие пятна
Стиль Офисный стандарт Современный лофт/джапанди

"Цвета земли и камня создают психологический комфорт. Мы рекомендуем окрашивать наличники и плинтусы в тон полотна, чтобы максимально растянуть вертикали", — подчеркнула специально для Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Перекраска старой двери — бюджетный способ обновить дом. В отличие от покупки новых моделей, реставрация позволяет избежать ошибок ремонта, связанных с демонтажем коробок. Стоимость качественной акриловой эмали значительно ниже цены полотна.

Технология самостоятельного обновления

Для работы потребуется шлифовальный блок с мелким зерном и велюровый валик. Важно удалить старый лак, чтобы новая краска не отслоилась. Если на двери есть стеклянные вставки, их следует защитить малярной лентой. После первого слоя обязательна промежуточная сушка не менее 4 часов. Это предотвратит появление подтеков и обеспечит ровную текстуру.

"При выборе состава ищите матовые или бархатистые финиши. Они лучше скрывают неровности древесины и не бликуют на солнце", — отметил эксперт Pravda.Ru отделочник Сергей Рябов.

Завершающим штрихом станет замена фурнитуры. Оформление стен и проемов требует внимания к металлам. Чёрные матовые ручки на серо-бежевом фоне выглядят выразительнее, чем привычный хром. Это создаст законченный архитектурный ансамбль даже в типовой квартире.

Ответы на популярные вопросы о дизайне дверей

Нужно ли красить двери с двух сторон в один цвет?

Желательно соблюдать единство со стороны коридора. Внутри комнат цвет может меняться в зависимости от общей палитры помещения, но грейж считается универсальным базовым тоном.

Как ухаживать за матовой краской на дверях?

Современные акриловые и полиуретановые краски устойчивы к влаге. Достаточно протирать их мягкой ветошью. Абразивные средства использовать нельзя.

Подойдет ли этот метод для дверей из МДФ в пленке?

Да, но потребуется специальный адгезионный грунт. Без него краска не закрепится на гладкой пленке и быстро начнет шелушиться.

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Экспертная проверка: архитектор Анастасия Кузнецова, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, отделочник Сергей Рябов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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