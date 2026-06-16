Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тонкий финиш без склеивания: двухэтапное нанесение макияжа спасает ресницы от тяжести
Шашлык без выезда на природу: этот трюк в духовке — гарантия яркого вкуса
Кошки, которым мало просто жить рядом: эти породы превращают человека в центр мира
Дачный сезон начался, а дороги раскисли: эти шесть моделей пройдут там, где другие сядут на брюхо
Тело замирает, а мышцы включаются: четыре позы помогут сделать талию выразительнее
Сионистский проект под угрозой: в Израиле заговорили о неминуемой катастрофе из-за Трампа
Лето только началось, а кусты уже сдаются: какие угрозы подстерегают молодые огурцы под землёй
Забор есть, а в дом нельзя: странные условия летнего отдыха в Красноярске
Дачный сезон начинается с правильного выбора: эти автомобили не пасуют перед разбитыми дорогами

Средиземноморский метод, о котором молчат продавцы сплит-систем: как выключить окно и охладить дом за 500 рублей

Недвижимость

Кондиционер — это не спасение, а капитуляция перед счетами за электричество и сухим воздухом. Пока владельцы сплит-систем воюют с насморком и растущими тарифами, жители средиземноморского побережья используют законы физики. Турецкий метод борьбы со зноем не требует монтажа внешних блоков и штробления стен. Он основан на блокировке теплового излучения еще на подступах к жилому пространству. Окно летом работает как линза или мощный радиатор, если его не "выключить" правильно.

Кошка в жару
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кошка в жару

Анатомия летнего перегрева: почему дом превращается в термос

Стены и кровля обладают тепловой инерцией, но окна — это уязвимая зона. Солнечный спектр проходит сквозь стекло, поглощается мебелью, полом и стенами, превращаясь в инфракрасное излучение. Тепло оказывается заперто внутри. Обычные цветные шторы или темные жалюзи не спасают: они нагреваются сами и начинают отдавать тепло в комнату, работая как конвектор.

"Главная ошибка — закрывать окна темными портьерами. Ткань поглощает свет, раскаляется до 50 градусов и превращает оконный проем в тепловую пушку", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Для создания комфортного микроклимата важно не просто ограничить свет, а отразить его. Фольга на стеклах справляется с задачей, но визуально превращает квартиру в промышленный ангар или обиталище маргинала. Эстетичное решение кроется в использовании плотных белых фактур.

Турецкий стандарт: штора против фотонов

В Турции культура защиты от солнца возведена в абсолют. Традиционная трехслойная система включает "гюнешлик" (güneşlik) — плотное белое полотно, которое вешается первым слоем к стеклу. Белый цвет обладает максимальным коэффициентом отражения. Свет отскакивает от ткани, не успевая нагреть воздух в межстекольном пространстве.

Тип защиты Эффект в жару +30°C
Тёмные блэкаут-шторы Поглощают тепло, нагревают воздух в комнате
Белые плотные шторы (Güneşlik) Отражают лучи, удерживают прохладу внутри

Такая система позволяет снизить температуру внутри помещения на 4-6 градусов без использования климатической техники. Это не просто декор, а инженерная часть здания, отвечающая за энергоэффективность.

"При выборе ткани для защиты от перегрева ориентируйтесь на плотность плетения. Чем меньше просветов, тем выше термобарьер", — объяснила в беседе с Pravda. Ru планировщик интерьеров Анна Карпова.

Адаптация для наших широт: чем заменить "гюнешлик"

В российских реалиях не обязательно искать аутентичные турецкие магазины. Роль термобарьера может выполнить плотный белый сатин, хлопок или специализированный светоотражающий текстиль. Главное правило — монтаж. Ткань должна располагаться максимально близко к стеклу, перекрывая поток света без зазоров.

"Если жара аномальная, а системы кондиционирования нет, временным спасением станут даже обычные белые простыни, закрепленные вплотную к раме. Это эффективнее любых жалюзи", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Важно помнить о сценарии использования: закрывать шторы нужно до того, как солнце начнет бить в окно. Если комната уже нагрелась, "гюнешлик" лишь законсервирует жару внутри. Утром — глухая защита, вечером, после спада температуры — сквозное проветривание.

Бюджетный расчет (ориентировочно):
  • Эконом (белая простыня/отрез хлопка): 500 — 1 500 руб.
  • Средний (римские шторы из плотного белого сатина): 3 000 — 7 000 руб.
  • Премиум (автоматизированные системы с термотканью): от 15 000 руб.
Цены ориентировочные и могут меняться.

Ответы на популярные вопросы о летнем микроклимате

Поможет ли обычный тюль защитить от жары?

Нет. Сетка тюля пропускает основную массу солнечных лучей. Она лишь слегка рассеивает свет, но не создает термического сопротивления. Нужна именно плотная, непрозрачная белая ткань.

Почему нельзя использовать блэкаут других цветов?

Серый, синий или коричневый блэкаут действительно уберет свет, но его внешняя сторона будет нагреваться. Только белый цвет отражает фотоны, не позволяя энергии света превратиться в тепловую энергию на поверхности шторы.

Нужно ли открывать окна днем при использовании таких штор?

Если температура на улице выше, чем в доме — окна должны быть закрыты. Входящий горячий воздух нивелирует весь эффект от светоотражения.

Читайте также

Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров, планировщик интерьеров Анна Карпова
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Мир. Новости мира
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Наука и техника
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Домашние животные
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Популярное
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей

Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.

Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Позиция Евросоюза предопределила кадровый кризис в ВСУ Любовь Степушова
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Конец дипломатии в Европе: неосторожная фраза офицера ФРГ поставила под удар западные столицы
Конец дипломатии в Европе: неосторожная фраза офицера ФРГ поставила под удар западные столицы
Последние материалы
Дачный сезон начался, а дороги раскисли: эти шесть моделей пройдут там, где другие сядут на брюхо
Тело замирает, а мышцы включаются: четыре позы помогут сделать талию выразительнее
Сионистский проект под угрозой: в Израиле заговорили о неминуемой катастрофе из-за Трампа
Лето только началось, а кусты уже сдаются: какие угрозы подстерегают молодые огурцы под землёй
Забор есть, а в дом нельзя: странные условия летнего отдыха в Красноярске
Дачный сезон начинается с правильного выбора: эти автомобили не пасуют перед разбитыми дорогами
Природа готовит жестокий удар: аномальные процессы в тропиках лишают климатологов покоя
Маски окончательно сброшены: Токио перешел к созданию ударного кулака в Восточной Азии
Намажьте на хлеб и забудете о колбасе: этот копеечный рецепт — лучшее спасение завтрака в летний зной
Простую кашу признали лечебной: масштабный анализ состава зерна выявил скрытые липиды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.