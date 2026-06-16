Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терпение Тегерана на исходе: провокации в Ливане обернулись угрозой прямого столкновения с Израилем
От первого саженца до сочных гроздей: как вырастить свой виноград, потратив минимум усилий
Белый больше не выглядит скучно: модные сочетания лета меняют представление о классике
Эта космическая авария поразила NASA: бешеный поток осколков долетит до дальних уголков
Город-призрак подо льдом: находка в Гренландии напомнила о самом дерзком плане Пентагона
Продал вещь — потерял всё: как мошенники оформляют кредиты через ссылку на Авито
Отпуск закончится, а силы останутся: девять привычек превращают поездку в настоящую перезагрузку
Ученые десятилетиями ходили мимо: в Албании археологи столкнулись с невероятной находкой
Гаражные ритуалы со стажем: превратили привычный утренний прогрев мотора в фатальную ошибку

Правило пяти предметов: как за 10 минут превратить захламленную комнату в интерьер с обложки

Недвижимость

Декор просачивается в дом бесшумно. Новая ваза, пара ароматических свечей, рамки с архивом эмоций и сувениры из отпусков постепенно захватывают поверхности. В какой-то момент комната превращается в склад визуального шума, где взгляд мечется между предметами, не находя покоя. Психологический комфорт требует "воздуха" и чистых линий. 

Декор комнаты
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Декор комнаты

Смысл концепции: декор против функции

Метод пяти предметов — это добровольная аскеза для одной комнаты. Суть проста: на всех открытых поверхностях и стенах должно остаться ровно пять декоративных объектов. Крупная мебель, системы хранения, осветительные приборы и ковры в расчет не идут. Под удар попадают аксессуары: статуэтки, кашпо, стопки журналов и мелкий визуальный мусор.

"Переизбыток мелочей убивает даже самый дорогой ремонт. В своей практике я часто вижу, как хозяйки пытаются заполнить пустоту, но в итоге получают дешевый "бабушкин" уют вместо современного интерьера. Пятерка — это идеальный баланс", — отметила дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Число пять не является сакральным, но служит дисциплинирующим ориентиром. Оно заставляет осознать ценность каждой вещи. Если предмет не несет функции или мощного эмоционального заряда, он крадет пространство. Настало время освободить проходы и горизонтальные плоскости.

Алгоритм фильтрации: как оставить лучшее

Начните с радикального шага: очистите комнату полностью. Пустота обнажает архитектурные достоинства. Возвращайте аксессуары по одному, оценивая их фактуру и материал. Натуральное дерево, шероховатая керамика или тяжелое стекло подчеркивают благородство обстановки лучше, чем пластик или дешевые реплики.

Тип декора Решение
Мелкие сувениры и магниты Скрытое хранение в коробках
Семейные фотографии в рамках Одна крупная работа вместо россыпи рамок
Вазы и скульптуры Фокус на одном акцентном предмете
Плетеные элементы Использование макраме для зонирования

Один масштабный объект работает эффективнее группы мелких. Большая абстрактная картина или крупная напольная ваза создают точку притяжения, вокруг которой "собирается" пространство. Мелочевка же лишь дробит внимание и усложняет быт.

Визуальный эффект: от хаоса к галерее

Освобождение поверхностей меняет освещенность. Свет начинает "скользить" по мебели, проявляя фактуру дерева или глянец камня. Ваш дом перестает напоминать лавку старьевщика и приближается к эстетике галереи. Это инвестиция в психологическое здоровье: в пустой комнате мысли становятся яснее.

Эргономика жилья выигрывает от пустоты. Исчезает страх задеть локтем коллекцию фигурок или уронить рамку. Поверхности становятся рабочими и живыми. Теперь здесь можно спокойно поставить чашку кофе, не расчищая место среди сувениров. Грамотное хранение позволяет прятать лишнее, оставляя на виду лишь смыслы.

Ротация вместо утилизации: жизнь вещей вне полки

Не обязательно выбрасывать памятные вещи. Используйте принцип музейной экспозиции: часть коллекции хранится в запасниках (закрытых шкафах), а часть выставляется на обозрение. Смена аксессуаров раз в сезон освежает интерьер без ремонта и лишних трат. Помните, что интерьер — это живой организм, а не застывший памятник быту.

"Для качественной экспозиции важен свет. Даже пять предметов потеряются, если их не подчеркнуть направленным лучом. Порядок в вещах помогает увидеть и контролировать ресурсы вашего дома", — объяснила декоратор интерьеров Полина Савельева.

Ответы на популярные вопросы о правиле пяти предметов

Считаются ли книги декором в этом правиле?

Если книги стоят на стеллаже — это библиотека и часть мебели. Если стопка книг лежит на журнальном столике для красоты — она считается за один предмет из пяти доступных.

Как быть, если у меня маленькая студия и много нужных вещей?

Именно в маленьких пространствах правило работает лучше всего. Лишние вещи нужно убрать в закрытые органайзеры. Визуальный шум в тесноте "крадет" квадратные метры.

Растения входят в список пяти предметов?

Да. Одно крупное дерево в кадке выглядит в интерьере статуснее, чем десяток мелких горшков на подоконнике.

Можно ли оставлять пустые полки?

Нужно. Пустота — это роскошь современного интерьера. Она подчеркивает геометрию пространства и позволяет глазу отдыхать.

Читайте также

Экспертная проверка: декоратор интерьеров Полина Савельева, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Мир. Новости мира
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Военные новости
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Экономика и бизнес
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Популярное
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей

Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.

Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Конец дипломатии в Европе: неосторожная фраза офицера ФРГ поставила под удар западные столицы
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Позиция Евросоюза предопределила кадровый кризис в ВСУ Любовь Степушова
Идеальный сосед для вашего сада: цветок, который завораживает с первого взгляда
Рынок овощей треснул по швам: масштабы внутреннего производства превысили самые смелые ожидания
Эффект омоложения без уколов: как новые брови визуально убирают усталость и возраст
Эффект омоложения без уколов: как новые брови визуально убирают усталость и возраст
Последние материалы
Терпение Тегерана на исходе: провокации в Ливане обернулись угрозой прямого столкновения с Израилем
От первого саженца до сочных гроздей: как вырастить свой виноград, потратив минимум усилий
Белый больше не выглядит скучно: модные сочетания лета меняют представление о классике
Эта космическая авария поразила NASA: бешеный поток осколков долетит до дальних уголков
Город-призрак подо льдом: находка в Гренландии напомнила о самом дерзком плане Пентагона
Продал вещь — потерял всё: как мошенники оформляют кредиты через ссылку на Авито
Правило пяти предметов: как за 10 минут превратить захламленную комнату в интерьер с обложки
Отпуск закончится, а силы останутся: девять привычек превращают поездку в настоящую перезагрузку
Ученые десятилетиями ходили мимо: в Албании археологи столкнулись с невероятной находкой
Гаражные ритуалы со стажем: превратили привычный утренний прогрев мотора в фатальную ошибку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.