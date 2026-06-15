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Семейную ипотеку готовят к перезапуску: низкий процент не спасет от главной проблемы

Недвижимость

Введение дифференцированных ставок по семейной ипотеке не решит проблему доступности жилья, если программа останется замкнутой только на сегменте первичной недвижимости, заявил основатель и почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что без расширения условий на готовые объекты мера не окажет существенного влияния на платежеспособный спрос.

семейная ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейная ипотека

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости предположил, что обновленные условия господдержки вступят в силу с 1 июля. До этого срока профильные министерства должны представить правительству предложения по градации процентной ставки в зависимости от количества детей в семье. При этом эксперты предупреждают, что семейная ипотека может стать недосягаемой из-за ужесточения параметров отбора заемщиков.

По мнению Апрелева, сама идея гибкой процентной ставки перспективна, однако ее реализация в рамках текущей модели вызывает вопросы. Основным препятствием специалист называет жесткую привязку льгот к новостройкам. В условиях, когда разрыв цен между строящимся и готовым жильем стал аномальным, привлекательность первичного рынка для граждан снижается.

Развитие ситуации осложняется и правилом однократного использования льготы. Семьи, уже реализовавшие право на господдержку при покупке квартиры в строящемся доме, оказываются исключены из новых программ трансформации кредитных условий. На этом фоне в коридорах власти продолжается обсуждение корректировки правил получения господдержки, ориентированное на баланс интересов бюджета и демографических задач.

"Если будет принято решение распространить снижение ставки на вторичное жилье, а не только на новостройки, тогда это, безусловно, повлияет на рынок. Но если программа останется в нынешнем виде и будет касаться исключительно новостроек, то она серьезно не поможет ни застройщикам, ни населению", — отметил Апрелев.

Дополнительным ограничителем выступают лимиты кредитования, которые для большинства регионов зафиксированы на уровне 6 миллионов рублей, а для столичных агломераций — 12 миллионов. На фоне инфляции и роста стоимости квадратного метра текущие суммы часто не позволяют приобрести подходящую жилплощадь. Многие банки начали массово резать лимиты по ипотеке, что еще сильнее ограничивает возможности покупателей.

Апрелев считает, что даже радикальное снижение ставки, например до 2%, не приведет к массовому всплеску активности в сегменте новостроек без пересмотра всей структуры программы. Текущие тенденции подтверждают этот тренд: для многих инвесторов готовое жилье стало более выгодным приобретением, чем вложения в проекты на начальном этапе строительства.

"Рынок новостроек стал крайне непривлекательным для покупателей. Даже если ипотечные ставки на новостройки снизятся до 2 процентов, это не приведет к серьезному росту платежеспособного спроса. Если лимиты по льготным программам не будут увеличены, то, с моей точки зрения, в текущей ситуации это не окажет существенного влияния на рынок", — подытожил специалист.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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