Интерьерная мода 2026 года окончательно избавляется от текстильного шума. На смену многослойным драпировкам и пышным складкам приходят инженерно выверенные решения. Окно перестает быть театральной декорацией, превращаясь в функциональный источник света и инструмент управления приватностью.
Современный дизайн диктует отказ от визуальных излишеств. Пышные ламбрекены и кружевной тюль ушли в категорию антитрендов. Сегодня ставка делается на эргономику и естественное освещение. Жильцы выбирают лаконичные форматы, которые не съедают пространство и не собирают пыль. Это созвучно идеям биохакинга, где чистота воздуха и качество сна стоят на первом месте.
Тяжелые ткани заменяются на светопроницаемую вуаль или тонкий лен. Такие материалы мягко рассеивают лучи, создавая в комнате расслабленную атмосферу. Если окна выходят на солнечную сторону, эффективным решением становится турецкий метод с использованием светлого текстиля, который отражает тепло лучше темных полотен.
"Интерьер 2026 года — это прежде всего работа с воздухом. Громоздкие шторы блокируют естественную циркуляцию и визуально уменьшают площадь. Мы рекомендуем использовать ткани с минимальной фактурой, которые сливаются с цветом стен", — объяснила в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.
Римские шторы остаются эталоном универсальности. Четкие горизонтальные складки при подъеме выглядят графично и строго. Этот вариант идеален для кухонь и кабинетов, где важна компактность. Рулонные модели выбирают сторонники пуризма: в собранном состоянии они практически сливаются с оконной рамой. Для максимальной защиты от света на южных фасадах используют шторы blackout, способные полностью блокировать уличную иллюминацию.
Кассетные системы, монтируемые вплотную к стеклу, позволяют свободно открывать створки для проветривания. Это избавляет от необходимости отодвигать полотна ткани. Такие конструкции часто интегрируют в системы автоматизации, превращая их в полноценные инструменты контроля жары и освещенности в рамках умного дома.
"Любая перепланировка или изменение формата остекления требует понимания инсоляционных норм. Кассетные шторы — отличное решение для сохранения светового потока при соблюдении приватности", — рассказала эксперт Pravda.Ru архитектор Анастасия Кузнецова.
Деревянные жалюзи возвращают в интерьеры теплоту натуральных материалов. Горизонтальные ламели позволяют дозировать свет с хирургической точностью, создавая игру теней на поверхностях. Это решение органично дополняет стиль джапанди, где ценится тактильность и природные акценты. В качестве альтернативы для зонирования и панорамных окон применяют японские панели — вертикальные полотна, двигающиеся по направляющим.
Для создания уюта без избыточного текстиля дизайнеры вновь обращаются к технике плетения. Современное макраме в интерьере используется как легкая перегородка или декоративная занавеска, добавляющая пространству глубины. Это позволяет уйти от стерильности минимализма, сохраняя чистоту линий.
"Стоимость натуральных материалов растет, поэтому деревянные жалюзи переходят в сегмент премиального декора. Важно учитывать качество механизмов, чтобы тяжелые ламели работали плавно годами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-сметчик Дмитрий Орлов.
|Тип системы
|Основное преимущество
|Римские шторы
|Компактность и строгий ритм складок
|Деревянные жалюзи
|Точная регулировка света и экологичность
|Японские панели
|Идеальны для панорамного остекления
|Рулонные шторы
|Максимальная незаметность в интерьере
Выбор конкретного варианта зависит от бюджета. Системы эконом-класса из полиэстера доступны в сетевых гипермаркетах. Средний сегмент включает качественные ткани с пылеотталкивающей пропиткой. Премиальный уровень предполагает использование натурального дерева, высокотехнологичных полотен и скрытых электроприводов.
Лучше всего подойдут рулонные или римские модели светлых оттенков, закрепленные в оконный проем. Они не закрывают подоконник, что визуально расширяет пространство.
Полностью заменить — нет, но качественные системы со светоотражающим слоем снижают нагрев помещения на 5–7 градусов, экономя ресурс климатической техники.
Большинство полотен имеют антистатическое покрытие. Деревянные ламели достаточно протирать сухой тканью, а многие рулонные шторы не требуют стирки годами.
Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.