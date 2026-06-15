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Окна больше не прячут за тканью: какие шторы и жалюзи выбирают для современных квартир

Недвижимость

Интерьерная мода 2026 года окончательно избавляется от текстильного шума. На смену многослойным драпировкам и пышным складкам приходят инженерно выверенные решения. Окно перестает быть театральной декорацией, превращаясь в функциональный источник света и инструмент управления приватностью.

Полупрозрачные льняные римские шторы
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полупрозрачные льняные римские шторы

Логика минимализма на окнах

Современный дизайн диктует отказ от визуальных излишеств. Пышные ламбрекены и кружевной тюль ушли в категорию антитрендов. Сегодня ставка делается на эргономику и естественное освещение. Жильцы выбирают лаконичные форматы, которые не съедают пространство и не собирают пыль. Это созвучно идеям биохакинга, где чистота воздуха и качество сна стоят на первом месте.

Тяжелые ткани заменяются на светопроницаемую вуаль или тонкий лен. Такие материалы мягко рассеивают лучи, создавая в комнате расслабленную атмосферу. Если окна выходят на солнечную сторону, эффективным решением становится турецкий метод с использованием светлого текстиля, который отражает тепло лучше темных полотен.

"Интерьер 2026 года — это прежде всего работа с воздухом. Громоздкие шторы блокируют естественную циркуляцию и визуально уменьшают площадь. Мы рекомендуем использовать ткани с минимальной фактурой, которые сливаются с цветом стен", — объяснила в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Римские и рулонные системы

Римские шторы остаются эталоном универсальности. Четкие горизонтальные складки при подъеме выглядят графично и строго. Этот вариант идеален для кухонь и кабинетов, где важна компактность. Рулонные модели выбирают сторонники пуризма: в собранном состоянии они практически сливаются с оконной рамой. Для максимальной защиты от света на южных фасадах используют шторы blackout, способные полностью блокировать уличную иллюминацию.

Кассетные системы, монтируемые вплотную к стеклу, позволяют свободно открывать створки для проветривания. Это избавляет от необходимости отодвигать полотна ткани. Такие конструкции часто интегрируют в системы автоматизации, превращая их в полноценные инструменты контроля жары и освещенности в рамках умного дома.

"Любая перепланировка или изменение формата остекления требует понимания инсоляционных норм. Кассетные шторы — отличное решение для сохранения светового потока при соблюдении приватности", — рассказала эксперт Pravda.Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Фактуры дерева и японская геометрия

Деревянные жалюзи возвращают в интерьеры теплоту натуральных материалов. Горизонтальные ламели позволяют дозировать свет с хирургической точностью, создавая игру теней на поверхностях. Это решение органично дополняет стиль джапанди, где ценится тактильность и природные акценты. В качестве альтернативы для зонирования и панорамных окон применяют японские панели — вертикальные полотна, двигающиеся по направляющим.

Для создания уюта без избыточного текстиля дизайнеры вновь обращаются к технике плетения. Современное макраме в интерьере используется как легкая перегородка или декоративная занавеска, добавляющая пространству глубины. Это позволяет уйти от стерильности минимализма, сохраняя чистоту линий.

"Стоимость натуральных материалов растет, поэтому деревянные жалюзи переходят в сегмент премиального декора. Важно учитывать качество механизмов, чтобы тяжелые ламели работали плавно годами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-сметчик Дмитрий Орлов.

Сравнение современных решений

Тип системы Основное преимущество
Римские шторы Компактность и строгий ритм складок
Деревянные жалюзи Точная регулировка света и экологичность
Японские панели Идеальны для панорамного остекления
Рулонные шторы Максимальная незаметность в интерьере

Выбор конкретного варианта зависит от бюджета. Системы эконом-класса из полиэстера доступны в сетевых гипермаркетах. Средний сегмент включает качественные ткани с пылеотталкивающей пропиткой. Премиальный уровень предполагает использование натурального дерева, высокотехнологичных полотен и скрытых электроприводов.

Какие шторы выбрать для маленькой комнаты?

Лучше всего подойдут рулонные или римские модели светлых оттенков, закрепленные в оконный проем. Они не закрывают подоконник, что визуально расширяет пространство.

Можно ли заменить кондиционер шторами?

Полностью заменить — нет, но качественные системы со светоотражающим слоем снижают нагрев помещения на 5–7 градусов, экономя ресурс климатической техники.

Сложно ли ухаживать за современными системами?

Большинство полотен имеют антистатическое покрытие. Деревянные ламели достаточно протирать сухой тканью, а многие рулонные шторы не требуют стирки годами.

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Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, архитектор Анастасия Кузнецова, инженер-сметчик Дмитрий Орлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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