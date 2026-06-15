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Перед покупкой дома проверьте это немедленно: ошибка может стоить всего имущества

Недвижимость

Рынок частного домостроения в России наводнили серые схемы, подозрительно напоминающие финансовые пирамиды. Покупателей заманивают в проекты коттеджных поселков, которые существуют только на бумаге или рекламных макетах. Недавно правоохранители раскрыли группу мошенников, похитивших у инвесторов свыше 200 миллионов рублей.

Коттедж
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Коттедж

Преступники демонстрировали потенциальным жертвам портфолио с чужими готовыми объектами, собирали взносы на "новое строительство" и скрывались, оставляя людей с долговыми обязательствами.

Ловушки собственности и гарантийные риски

Одной из скрытых угроз при покупке дома становится сохранение прав собственности на дороги и коммуникации за девелопером. В таких случаях жильцы оказываются в заложниках у собственника инфраструктуры, который может бесконтрольно повышать тарифы за проезд или пользование инженерными сетями.

Также покупателям стоит учитывать текущее состояние рынка, где выбор между возведением своего жилья и покупкой готового объекта становится сложной финансовой задачей на фоне роста цен на материалы.

"Застройщик имеет право иметь эти объекты в частной собственности, но взимать платежи без согласия собрания собственников не имеет права. Это жеточайший удар по застройщикам, которые пытаются два раза заработать на недвижимости. Многие люди судились с застройщиком и забирали инженерные системы, въездные группы, охранные пункты въезда в поселки, дороги, очистные сооружения, водопровод в общую долевую собственность", — отметил Александр Толмачев.

Дополнительную проблему создает короткий гарантийный срок на дома, который сейчас ограничен одним годом. Как отмечает MoneyTimes со ссылкой на экспертов, за двенадцать месяцев практически невозможно выявить критические дефекты вроде нестабильности фундамента.

Если заранее не продумать надежный тип основания для коттеджа, исправление ошибок через пару лет ляжет на плечи владельца. Доктор юридических наук Александр Толмачев подчеркнул, что ранее в отрасли действовала пятилетняя гарантия, позволявшая взыскивать средства на ремонт при появлении трещин или перекосов.

"Индивидуальное строительство требует тройного контроля документации, так как вернуть деньги за некачественный или незаконный дом юридически крайне сложно", — отметил в беседе с Pravda.Ru риелтор Кирилл Фёдоров.

Земельные хитрости и проверка девелопера

Юристы предупреждают о рисках приобретения жилья на землях сельхозназначения. Продавцы часто обещают покупателям быстрый перевод участка в категорию ИЖС, однако на практике эта процедура требует огромных вложений и изменения генплана района.

Если этого не произойдет, капитальное строение могут признать незаконным и вынести предписание о его демонтаже. Чтобы избежать подобных сценариев, необходимо самостоятельно изучить правила регистрации и сноса строений на конкретной территории через официальные ресурсы.

Александр Толмачев настоятельно рекомендует сверять кадастровые номера с реальной местностью перед сделкой. По словам правоведа, красивые рекламные макеты часто скрывают наличие оврагов или густого леса, непригодного для быстрой застройки.

Проверка разрешенного использования земли и репутации компании через районные отделы архитектуры поможет сохранить накопления и избежать многолетних судебных разбирательств с недобросовестными застройщиками.

Ответы на популярные вопросы о рисках в ИЖС

Как проверить назначение земельного участка?

Необходимо запросить выписку из ЕГРН или воспользоваться публичной кадастровой картой, где указана категория земли и разрешенный вид её использования. Для строительства постоянного жилого дома с возможностью регистрации идеально подходит категория "Земли населенных пунктов" с видом использования ИЖС.

Может ли вырасти стоимость обслуживания поселка после покупки?

Да, если дороги и коммуникации остаются в собственности девелопера. Чтобы минимизировать риски, жильцам следует объединяться в товарищества и добиваться передачи инфраструктуры в общую долевую собственность через суд или договорные отношения.

Что делать, если застройщик обещает перевести сельхозземли в ИЖС позже?

Не стоит верить устным обещаниям, так как этот процесс зависит от органов местного самоуправления, а не от девелопера. Покупка такого участка — это лотерея, которая может закончиться запретом на строительство или требованием снести уже возведенное здание.

На что обратить внимание при приемке готового дома?

Особое внимание нужно уделить состоянию фундамента, кровли и инженерных узлов. Поскольку гарантийный срок сокращен до года, рекомендуется пригласить независимого технического эксперта для проведения тепловизионного обследования и проверки геометрии стен до подписания акта приемки.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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