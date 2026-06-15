Тряпка — это прошлый век: мегаполисы голосуют за новую модель чистоты

Чистота перестала быть вопросом личного труда и превратилась в рыночный актив. Россияне массово делегируют бытовую рутину профессионалам: за последний год востребованность клининговых сервисов подскочила на 15-20%. Летний сезон разогрел рынок еще сильнее — количество заказов выросло на треть по сравнению с весенними показателями.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Уборка в ванной комнате

Эстетика против пыли: почему мы перестали убираться сами

Рост спроса — не просто признак лени, а смена парадигмы потребления. Жители мегаполисов воспринимают уборку как сложный процесс. Вместо того чтобы мучительно оттирать пятна на диване, владельцы жилья предпочитают пригласить профессионала. Желание получить безупречный "отельный" вид квартиры за несколько часов становится нормой.

"Рынок профессиональной уборки в России сейчас проходит фазу взросления. Люди поняли, что самостоятельная организация быта отнимает слишком много сил, которые выгоднее потратить на отдых или работу", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Текстуры и сценарии: что в фокусе заказчиков

Летний всплеск заявок на 30% завязан на сезонности. Перед отпуском многие стремятся "законсервировать" чистоту, чтобы вернуться в свежее пространство. В топе запросов — чистка покрытий. Химчистка мягкой мебели и матрасов стала базовой гигиенической процедурой, как и мытье окон.

Особое внимание уделяется сложным поверхностям. Шершавый керамогранит, матовые фасады и натуральное дерево требуют не просто воды, а специфических составов. Профессиональный взгляд помогает также, оценив дизайн интерьера, грамотно подобрать средства для клининга.

Экономика чистоты: сколько стоит порядок

Цены на клининг зависят от площади и степени загрязнения. На рынке сформировалось три четких сегмента по стоимости услуг.

Тип услуги Ориентировочная цена (Москва/РФ) Поддерживающая уборка (однокомнатная) 2 500 — 4 500 руб. Генеральная уборка после ремонта от 8 000 руб. Химчистка углового дивана 3 500 — 6 000 руб. Комплексный премиум-клининг (коттедж) от 25 000 руб.

Цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от региона и квалификации исполнителей.

Для тех, кто хочет сэкономить, рынок предлагает DIY-решения. Привести в порядок балкон или расчистить садовые дорожки можно и самостоятельно, купив профессиональную химию в крупных строительных гипермаркетах. Это требует времени, но значительно дешевле вызова бригады.

"Важно понимать, что дешевый клининг — это риск порчи имущества. Агрессивная щелочь на мраморе или дереве оставит следы, которые сложно исправить. Всегда проверяйте страховку ответственности компании", — объяснил в беседе с Pravda.Ru клинер Михаил Дьяконов.

Ответы на популярные вопросы о клининге

Нужно ли присутствовать в квартире во время уборки?

При первом заказе — желательно, чтобы показать проблемные зоны и нюансы отделки. В дальнейшем большинство сервисов работают по системе передачи ключей или через консьержа, что экономит время владельца.

Чем отличается генеральная уборка от поддерживающей?

Поддерживающая — это уборка пыли с поверхностей и мытье полов. Генеральная включает чистку внутри шкафов, радиаторов, вытяжек и удаление сложных пятен во всех труднодоступных местах.

Может ли клининг убрать запах табака или животных?

Обычная уборка — нет. Для этого требуется озонирование или "сухой туман". Эти услуги заказываются отдельно.

Как подготовить квартиру к приходу специалистов?

Специальная подготовка не требуется, но лучше убрать с открытых поверхностей ценности, ювелирные изделия и мелкие личные вещи. Это ускорит процесс и исключит случайную потерю важных мелочей.

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