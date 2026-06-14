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Хлопнули дверью напоследок: замок в Гессене за 11 миллионов евро экстренно ищет нового хозяина

Недвижимость

Русский бизнес избавляется от трофейной недвижимости в Европе. На торги выставлен замок Wolfsbrunnen в немецком Гессене. За исторические стены и гектары парка просят 11 миллионов евро. Объект принадлежит Ирине Клочковой и Андрею Трубицину. С 2009 года пара превращала обветшавшее имение в люксовую локацию, вложив миллионы в реновацию. 

флаг Германии
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
флаг Германии

От лазарета до вертолетной площадки: биография замка

Вольфсбруннен — это не средневековая крепость, а эталон неоренессанса. Александр фон Койделль возвел его в 1907 году. Здание пережило калейдоскоп сменщиков: от военного госпиталя до прибежища религиозных общин. В 2009 году российские предприниматели выкупили его за 3 миллиона евро. За шесть лет реконструкции замок превратился в четырехзвездочный отель. Сегодня на 84 тысячах квадратных метров уживаются аутентичный винный погреб и современная вертолетная площадка.

"Такие объекты — это всегда история про статус, а не про быструю окупаемость. Содержание старинного замка в Германии требует колоссальных затрат на энергоэффективность и налоги, что часто делает продажу единственным выходом при смене жизненных приоритетов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Владельцы решили дистанцироваться от сделки. Процесс курирует агентство luxusmakler. de, но лицом переговоров выступает текущий директор отеля. Инфраструктура готова к работе: 53 номера, штат из 35 сотрудников и отлаженные сценарии приема гостей. Это готовый арендный бизнес, упакованный в фасад из природного камня.

Экономика вопроса: рентабельность и налоги

Цена в 11 миллионов евро выглядит обоснованной только при учете затрат на реконструкцию и капитализацию бренда. Немецкий рынок недвижимости жестко регулирует эксплуатацию памятников архитектуры. Любое изменение конфигурации окон или кровельного покрытия требует согласования с ведомством по охране памятников.

Параметр Характеристика
Площадь территории 8,4 гектара
Номерной фонд 53 комнаты (4 звезды)
Персонал 35 штатных единиц
Доп. опции Вертолетная площадка, SPA, библиотека

"Покупка замка за рубежом юридически прозрачна, но финансово обременительна. Важно заранее провести аудит обременений и оценить состояние инженерных сетей, так как их ремонт в исторических зданиях обходится втрое дороже обычного", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Эстетика и структура объекта

Интерьеры Вольфсбруннена балансируют между аристократическим консерватизмом и современным комфортом. Сигарный салон и винный погреб сохранили дух старой Пруссии, в то время как спа-зона интегрирована в конструктив без ущерба для исторической правды. Визуальное расширение пространства здесь не требуется — потолки и анфилады залов создают необходимый "воздух".

"Дизайн подобных объектов строится на уважении к текстурам. Мы видим здесь натуральное дерево, камень и металл. Главное при смене владельца — не превратить это в новодел, сохранив эргономику жилого пространства и уникальную атмосферу места", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Для тех, кто планирует аналогичные приобретения, стоит помнить о правилах наследования активов. Крупные поместья в Европе часто становятся объектами длительных семейных споров, если юридическая база не подготовлена заранее.

Ответы на популярные вопросы о покупке замков

Можно ли перестроить внутренние помещения замка под себя?

В Германии это разрешено только при получении допуска от ведомства по охране памятников. Сносить несущие стены или менять фасад категорически запрещено.

Какова стоимость содержания такого объекта в месяц?

Для отеля уровня Wolfsbrunnen операционные расходы (свет, отопление, персонал, налоги) могут достигать 50-100 тысяч евро ежемесячно в зависимости от загрузки.

Сложно ли получить ВНЖ при покупке такой недвижимости?

Сама по себе покупка недвижимости не дает автоматического права на ВНЖ, однако владение работающим бизнесом с персоналом (как в случае с отелем) значительно упрощает процедуру.

Какие налоги платит владелец замка в Германии?

Взимается налог на приобретение земли (3,5-6,5% от цены), ежегодный поземельный налог, а также налоги на доход от предпринимательской деятельности отеля.

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Экспертная проверка: риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров, юрист по недвижимости Анна Мороз, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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