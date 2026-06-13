Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От непонимания к любви: как Анна Чиповская нашла в "Гамлете" с Борисовым то, что не замечала раньше
Конкурировать с ИИ уже поздно: как строить карьерную стратегию в новой реальности
Гости охотятся именно за ними: сырные шарики с орехами затмят любую закуску
Годы унижений на кастингах: решительный шаг в США превратил Жизель Бюндхен в икону моды
Миф о мужском кино разрушен: Рассел Кроу раскрыл настоящую причину триумфа Гладиатора спустя годы
Секретное средство из аптечки: как навсегда убрать запах сырости в шкафу
Я сдерживаю улыбку: почему продюсер Первого канала не считает Валю Карнавал певицей, но сам пригласил её на "Голос.Дети"
Джунгли начинаются не с монстеры: десять комнатных гигантов способны преобразить интерьер
Сочно, ароматно и без лишних хлопот: куриные бедра, которые станут хитом стола

Легкость вместо вечности: как сменить статичный шкаф на динамичную систему хранения

Недвижимость

Шкаф-купе перестал быть символом достатка. Громоздкие конструкции из ДСП, которые десятилетиями "съедали" пространство прихожих, уходят в прошлое. На смену глухим монолитам приходят системы, дающие интерьеру воздух, свет и гибкость. Современный дом — это не склад вещей, а пространство для жизни.

Хранение вещей
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Хранение вещей

Почему глухая стена из ДСП — это интерьерный тупик

Классический шкаф-купе — это архитектурный избыток. Трехметровая стена из ламинированной плиты визуально превращает комнату в лифт. Даже зеркала не спасают от ощущения "коробки". Техническая часть тоже сдает позиции: нижние рельсы неумолимо забиваются грязью, а ролики начинают скрипеть уже через пару лет эксплуатации.

"Стационарные шкафы — это памятники вчерашнему дню. Они не прощают ошибок планирования. Если вы решили изменить русский стиль в интерьере на минимализм, шкаф-купе придется демонтировать вместе с полом и потолком", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Современное хранение строится по принципу конструктора. Вместо тяжелого корпуса используются стальные направляющие и сетчатые корзины. Это экологично: нет формальдегида от дешевого ДСП и нет "пылевых мешков" за задней стенкой шкафа.

Ткань, ламели и стекло: чем заменить раздвижные двери

Дизайнеры выделяют три ключевых тренда, которые заменяют привычные раздвижные системы. Первый — текстильные гардины. Плотный лен или бархат на скрытом карнизе создают мягкую границу. Это дешевле, легче и позволяет менять настроение комнаты за 15 минут, просто обновив шторы.

Второй вариант — реечные фасады. Ламели обеспечивают естественную вентиляцию. Правила хранения обуви в таких шкафах соблюдаются идеально: кожа "дышит", запахи не застаиваются. Третий вариант — витринное остекление с подсветкой. Это выбор для тех, кто готов поддерживать идеальный порядок, превращая гардероб в часть декора.

"Реечные двери и открытые системы требуют иного подхода к уборке. Пыль на полках без фасадов видна сразу. Для поддержания эстетики потребуются качественные советы по клинингу и дисциплина в организации пространства", — отметила в беседе с Pravda.Ru домработница Николай Захаров.

Модульные системы против статики

Главная проблема старого шкафа — его неизменность. Дети растут, хобби меняются, а полки остаются на месте. Модульные системы на металлических стойках позволяют перевесить штангу для длинных пальто или добавить ящики под мелочи без единого нового отверстия в стене. При переезде такая система уезжает в паре коробок, в то время как шкаф-купе чаще всего идет на выброс.

Смета: сколько стоит отказаться от шкафа-купе

Переход к легким формам не всегда означает экономию, но всегда — инвестицию в эстетику. Ниже приведено сравнение затрат на обустройство ниши длиной 2 метра.

Тип решения Ценовой диапазон (руб.)
Эконом (Сетчатая система + шторы) 15 000 — 40 000
Средний (Стальные модули + жалюзийные двери) 50 000 — 120 000
Премиум (Алюминиевый каркас + стекло + LED) от 250 000

Ответы на популярные вопросы о хранении вещей

Как скрыть беспорядок в открытой системе без дверей?

Используйте единообразные кофры и коробки. Если вещи лежат в закрытых непрозрачных модулях на полках, визуальный шум исчезает. Тканевые портьеры также отлично маскируют хаос.

Не будет ли одежда пахнуть пылью без дверей?

Напротив, в открытых или реечных системах воздух циркулирует свободно. Затхлый запах — проблема именно глухих шкафов. Главное — регулярная влажная уборка пола в гардеробной зоне.

Можно ли установить модульную систему на гипсокартон?

Да, но только если на этапе монтажа стены были заложены закладные из бруса или фанеры. В противном случае лучше выбирать системы с опорой на пол.

Как сэкономить на внутреннем наполнении?

Комбинируйте. Основную нагрузку отдайте металлическим штангам, а для хранения мелочей используйте лайфхаки для дома и бюджетные пластиковые контейнеры вместо дорогих выдвижных ящиков.

Читайте также

Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, домработница Николай Захаров.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Садоводство, цветоводство
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Сбылось самое страшное пророчество: финальное предупреждение Хокинга начали фиксировать в России
Наука и техника
Сбылось самое страшное пророчество: финальное предупреждение Хокинга начали фиксировать в России
Империя связи трещит по швам: Нью-Дели и Москва обрубили щупальца Илону Маску
Мир. Новости мира
Империя связи трещит по швам: Нью-Дели и Москва обрубили щупальца Илону Маску
Популярное
Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города

В Армянске из-за технологического инцидента на крупном промышленном предприятии изменили порядок обеспечения жителей ресурсами и начали усиленный мониторинг среды.

Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Старый Свет подписал себе приговор: решение по Украине и Молдавии запустило необратимый процесс
Сверхдержава дала заднюю: Иран продиктовал Вашингтону условия фактической капитуляции
Киевские власти лишились финансовой опоры: западные кредиторы заблокировали жизненно важный транш
Киевские власти лишились финансовой опоры: западные кредиторы заблокировали жизненно важный транш
Последние материалы
Годы унижений на кастингах: решительный шаг в США превратил Жизель Бюндхен в икону моды
Миф о мужском кино разрушен: Рассел Кроу раскрыл настоящую причину триумфа Гладиатора спустя годы
Секретное средство из аптечки: как навсегда убрать запах сырости в шкафу
Я сдерживаю улыбку: почему продюсер Первого канала не считает Валю Карнавал певицей, но сам пригласил её на "Голос.Дети"
Джунгли начинаются не с монстеры: десять комнатных гигантов способны преобразить интерьер
Сочно, ароматно и без лишних хлопот: куриные бедра, которые станут хитом стола
Медовый месяц внезапно закончился: Каллум Тёрнер раскрыл вынужденное решение Дуа Липы
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
От сорняков к урожаю: что обычная коробка может сделать для вашего огорода
Вечер перестанет заканчиваться усталостью: гимнастика для ног поможет снять отёки за 10 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.