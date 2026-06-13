Удобство обернётся катастрофой: как подпольные погреба медленно разрушают несущие стены

Собственный погреб под домом десятилетиями считался обязательным элементом хозяйственного быта. Владельцы недвижимости проектируют такие помещения для хранения продуктов, не подозревая, что под видом удобства они создают для конструкции капитального жилья серьезную угрозу. Оценка рисков эксплуатации пространства, интегрированного в жилой контур, заставляет многих владельцев радикально менять планы.

Фото: commons.wikimedia.org by Smallbones, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Подвал

Постоянная сырость и споры плесени

Погреб внутри жилого дома — это объект, встроенный в теплый контур, что неизбежно приводит к конденсации влаги. Качественная гидроизоляция редко защищает на сто процентов: подземные воды и естественная влажность грунта проникают сквозь перекрытия. Ситуация часто превращается в борьбу с физическими процессами, которую невозможно выиграть.

"Система вентиляции и осушители в таких помещениях часто работают как борьба с ветряными мельницами. Тяжелый запах земли, плесень и сырость постепенно просачиваются в жилые комнаты через любые, даже тщательно герметизированные люки", — отметил в беседе с Pravda.Ru планировщик интерьеров Анна Карпова.

Повышенная влажность провоцирует распространение грибковых спор. Этот микроклимат небезопасен для здоровья. Комфортное существование в доме с "влажной бомбой" под полом затруднительно, а вредители в виде мышей или мокриц лишь увеличивают санитарные риски.

Угроза фундаменту и безопасности здания

Фундамент любого капитального строения рассчитан на определенные нагрузки. Погреб нарушает его целостность, создавая зоны напряжения. Контакт бетона и арматуры с грунтовыми водами приводит к коррозии и постепенному разрушению конструктивных элементов. Постепенная эрозия фундамента — это скрытая угроза, которую крайне сложно заметить на ранних этапах.

"Любое заглубление в контуре фундамента — это мина замедленного действия. Мы фиксируем множество строительных споров, где причиной трещин в стенах и деформации основной плиты стала неправильно выполненная или неграмотно обслуживаемая подвальная зона", — предупредил в беседе с Pravda.Ru судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Почему профессионалы рекомендуют отказ от подземных хранилищ

Строители со стажем часто приходят к решению избавиться от подпольных хранилищ, засыпая их песком и делая стяжку. Этот метод возвращает целостность основанию дома. Для хранения овощей и консервации современные стандарты предлагают альтернативы.

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Организация отдельного кессона на участке — более эргономичное и безопасное решение. Это защищает дом от лишней влаги и сохраняет герметичность фундамента.

"Радикальный демонтаж погреба часто оказывается самым дешевым способом вернуть в дом свежий воздух и избавить строение от плесени. Использование грамотной планировки и перенос хранения на участок — выбор в пользу долговечности", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о хранении продуктов

Можно ли сделать погреб под домом безопасным?

Полная герметизация требует огромных вложений в инженерные системы, которые со временем все равно склонны к износу.

Как быстро убрать погреб из контура дома?

Оптимальный вариант — засыпка песком, уплотнение и обустройство монолитной черновой стяжки поверх фундамента.

Чем заменить погреб для хранения овощей?

Лучшим решением станет заводской пластиковый кессон, установленный вдали от фундамента здания.

Влияет ли погреб на стоимость дома при продаже?

Инспекторы и опытные покупатели часто воспринимают встроенный погреб как фактор риска из-за возможных скрытых дефектов фундамента.

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