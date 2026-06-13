Платёжка растёт сама собой: многие допускают одну и ту же ошибку со счётчиками каждый месяц

Ошибки при передаче показаний счетчиков приводят к начислениям по нормативу, которые кратно превышают реальное потребление ресурсов. Простая процедура занимает несколько минут, но требует регулярности и точности в выборе цифр на табло.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Счетчик воды

Учет расхода воды

Водяные счетчики показывают значения в кубометрах и литрах. На табло обычно восемь цифр. Первые пять черного цвета отображают целые кубометры, последние три красного — литры. Для передачи показаний счетчиков необходимо фиксировать только черные знаки. Если значение на красных дисках превышает 500, допустимо округлить число в большую сторону.

"Частая ошибка — путаница между приборами горячей и холодной воды. Цветовая маркировка корпусов помогает, но не дает стопроцентной гарантии. Лучше проверить систему опытным путем: откройте кран и посмотрите, какая шкала начала движение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru девелопер Алексей Тихонов.

Показания электроэнергии

Однотарифные счетчики фиксируют суммарный расход в кВт/ч. В квитанцию вносятся данные до запятой. Многотарифные приборы требуют раздельного учета по зонам: Т1 — дневная, Т2 — ночная, при необходимости Т3 — пиковая. Значения переключаются кнопкой ввода или просмотра. Параметры для сверки указаны в паспорте устройства или на наклейке внутри щитка, что позволяет избежать проблем, связанных с заменой счетчика воды и электричества.

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Сроки и последствия просрочек

Регулярная передача данных с 15 по 25 число каждого месяца избавляет от начислений по средним показателям. Отсутствие данных в течение трех месяцев приводит к переходу на нормативы потребления ресурса с повышающим коэффициентом 1,5. Разница между реальным расходом и нормативом в таких случаях ощутимо бьет по бюджету.

"Не передаете данные три месяца — попадаете на штрафную тарификацию. Управляющая компания обязана пересчитать сумму, исходя из утвержденных региональных стандартов, которые всегда выше реальных трат семьи", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Артём Мельников.

Поверка приборов учета

Для корректной работы системы необходима поверка. Сроки зависят от модели: 4 года для холодной воды, 6 лет для горячей. Без действующего свидетельства о поверке прибор считается неисправным, а передача показаний — невозможной. Стоимость услуги колеблется от 500 до 1500 рублей.

Ответы на популярные вопросы о расчетах

Что делать, если пропустил дату подачи данных?

Передайте показания в текущем месяце. Система произведет автоматический перерасчет в следующей квитанции, если не успели выйти на трехмесячный срок без данных.

Где лучше передавать показания?

Используйте личный кабинет управляющей компании или портал ГИС ЖКХ. Выбор одного канала связи помогает избежать путаницы и потери данных.

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