Обрезки гипсокартона больше не мусор: как сделать стену в стиле лофт почти бесплатно

Ненужные обрезки гипсокартона после выравнивания стен часто занимают место в углу, пока не отправятся на свалку. Однако этот хрупкий материал скрывает в себе серьезный декоративный потенциал для тех, кто ценит эстетику лофта, но не готов тратиться на натуральный клинкер. Из строительного мусора вырастает полноценное интерьерное решение.

Фото: https://pixabay.com by ColorandoDaDanci is licensed under Free Паркет елочка в квартире

Технология нарезки и подготовки деталей

Работа начинается с разметки листов на прямоугольники размером 250 на 88 миллиметров. Это классические габариты кирпичного ложка, которые смотрятся в массе наиболее гармонично. Использовать ножовку не стоит — она крошит гипс и создает лишнюю пыль. Гораздо эффективнее делать глубокий надрез монтажным ножом по линейке, после чего заготовка легко отламывается по линии. Точность на этом этапе избавит от проблем при стыковке элементов.

"Гипсокартон — материал капризный в плане влажности, поэтому перед началом работ убедитесь, что листы сухие. При нарезке важно держать нож под прямым углом, чтобы края не заваливались раньше времени", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Для создания живого интерьера требуется достаточное количество заготовок, поэтому лучше нарезать их с запасом. Такой вариант отделки позволяет использовать даже самые мелкие фрагменты, которые обычно считаются некондицией.

Секреты монтажа на разные типы поверхностей

Выбор клеящего состава зависит от состояния основания. На идеально ровную плоскость пластины фиксируют при помощи специальной клей-пены для ГКЛ — это чисто и быстро. Если же стена имеет отклонения, выручит обычная гипсовая шпаклевка. Она выполняет роль подушки, позволяя выровнять уровень каждой плитки относительно соседа. Смесь наносится шпателем на тыльную сторону, после чего элемент плотно прижимается к стене.

Тип основания Рекомендуемый состав Бетон или кирпич Плиточный клей на цементной основе Оштукатуренная стена Гипсовая шпаклевка или монтажная пена

Когда клей схватится, необходимо избавиться от заводского картона на лицевой стороне. Его аккуратно поддевают шпателем и снимают, обнажая белую сердцевину. Именно этот податливый слой станет холстом для будущей имитации камня. Тщательный процесс подготовки гарантирует, что краска впитается равномерно и глубоко.

Создание рельефа и художественное тонирование

Тот самый секрет натуральности кроется в хаотичных повреждениях. Острым ножом снимаются фаски по периметру каждой детали — резы должны быть неровными, с имитацией сколов. Металлическая щетка или крупная наждачная бумага помогут создать сеть мелких трещин и выемок. На этом этапе не нужно бояться испортить поверхность: чем меньше симметрии, тем достовернее выглядит стена.

"Для окрашивания советую использовать метод сухой губки. Нанесите базовый цвет, а затем чуть подсохшим инструментом пройдитесь контрастным оттенком по верхам. Это выявит фактуру и добавит благородного объема", — объяснила специально для Pravda.Ru декоратор интерьеров Полина Савельева.

Завершающим штрихом становится оформление швов. Пустоты между кирпичиками заполняются раствором с помощью плотного пакета с обрезанным углом. После высыхания швы окрашиваются в серый или бежевый цвет. Подобный решение позволяет визуально разгрузить пространство, не перегружая конструкцию весом настоящего кирпича.

"Любая декоративная отделка требует финишной защиты. Матовый акриловый лак не даст гипсу пылить и сделает поверхность моющейся, что особенно актуально для прихожих или зон отдыха", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru отделочник Сергей Рябов.

Даже небольшая деталь, выполненная вручную, способна полностью изменить восприятие комнаты. Главное — набраться терпения, так как работа с фактурой требует кропотливости и времени.

Ответы на популярные вопросы о самодельном кирпиче

Можно ли делать такую отделку во влажных помещениях?

Для ванных комнат обычный гипсокартон не подходит. Даже при обильном покрытии лаком гипс может впитывать влагу из воздуха, что со временем приведет к отслоению отделки.

Насколько прочна такая стена?

Поверхность достаточно устойчива к касаниям, но боится жестких механических ударов. Если задеть стену углом мебели, может появиться вмятина или скол, который, впрочем, легко отреставрировать той же шпаклевкой.

Сколько времени занимает работа?

В среднем на оформление одной акцентной стены площадью 5-6 квадратных метров уходит около трех дней с учетом времени на просушку слоев краски и лака.

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