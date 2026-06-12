Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты звериных сердец: почему раннее детство формирует характер питомца так же, как и у человека
Миллионы людей вне закона: Зеленский вычеркнул целую культуру из жизни страны одним росчерком пера
Бесплатный стимулятор роста: как с помощью кухонных остатков получить капусту-рекордсменку
Жизнь без вечного марафона: породы, которые идеально впишутся в ваш спокойный ритм
Секретное оружие против кортизола: йога, которая работает лучше изнурительных тренировок
Клубника купается в воздушном облаке: этот французский десерт затмевает привычные пироги
Мирное время официально закончилось: Стокгольм признал неизбежность столкновения с Россией
Минимум усилий — максимум эстетики: как превратить простой сад в цветущий рай с помощью одного многолетника
Румяный панцирь для идеального ужина: котлеты в кляре удивят сочностью с первого укуса

Громоздкие столы — прошлый век: 4 способа освободить место на кухне без ущерба комфорту

Недвижимость

Громоздкие столы и плотный строй стульев постепенно уходят в прошлое, уступая место свободному движению и воздуху. Современный интерьер превращается в гибкий конструктор, где зоны плавно перетекают друг в друга, подстраиваясь под нужды человека здесь и сейчас. Это не просто отказ от привычного набора мебели, а переход к осознанному использованию пространства, где на первый план выходит повседневный комфорт и визуальная чистота.

Кухня
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Кухня

Почему классическая столовая теряет актуальность

Традиционный обеденный зал с массивным гарнитуром часто превращается в "мертвую зону", которая используется от случая к случаю. На практике видно, что современные семьи предпочитают завтракать за барной стойкой, а работать с ноутбуком — на диване или за компактным мобильным столом. Требования к жилью изменились: теперь это одновременно офис, спортзал и место для отдыха.

Отказ от лишних преград касается не только стен, но и предметов. Вместо шести стульев, которые постоянно приходится обходить, в проект закладываются варианты со скрытыми местами для сидения или лавками, убирающимися под столешницу. Это позволяет освободить проходы и добавить помещению "легкости".

Новые решения: что заменяет тяжелую мебель

Вместо изолированной столовой дизайнеры все чаще интегрируют обеденную поверхность прямо в кухонный блок или зону гостиной. Тот самый секрет динамичного интерьера кроется в многофункциональности: один и тот же элемент служит и рабочей поверхностью, и местом для семейного ужина. Это позволяет избежать визуального шума и сохранить ощущение простора.

Традиционный подход Современный тренд
Массивный стол в центре комнаты Кухонный остров или консоль
Комплект из 4–6 одинаковых стульев Складные стулья или трансформеры
Статичное зонирование мебелью Свободные проходы и легкие конструкции

Выбор в пользу компактности не означает потерю гостеприимства. Наоборот, трансформируемые столы позволяют организовать посадку для компании, не загромождая дом в будни. Такое решение помогает поддерживать порядок без лишних усилий.

"С эстетической точки зрения важно уходить от комплектов. Смешение разных текстур — дерева, металла, камня — делает пространство живым. Тяжелые стулья-кресла сегодня смотрятся как анахронизм, если они привязаны к одному месту навсегда", — подчеркнула декоратор интерьеров Полина Савельева в беседе с Pravda.Ru.

Материалы и фактуры нового времени

В глаза бросается возвращение к природным истокам, но в переосмысленном виде. Теперь это не "евроремонт" с глянцем, а тактильно приятные поверхности. Натуральное дерево светлых оттенков, шероховатый бетон и матовый металл создают основу, которая не надоедает годами. Важно, чтобы каждая деталь работала на общую концепцию чистоты и удобства.

[VISUAL IDEA: Кухонный остров из светлого дуба, интегрированный в открытое пространство гостиной, дополненный минималистичными барными табуретами и мягким точечным светом над рабочей зоной]

Цветовая гамма становится мягче. Вместо стерильного белого приходят теплые песочные, терракотовые и оливковые тона. Этот процесс возвращения к уюту без лишних украшательств делает дом местом силы, а не выставочным залом. Эргономика теперь диктует форму.

"Для качественного обновления интерьера стоит закладывать разные бюджеты. Эконом-вариант с использованием обойдется в 50–150 тысяч рублей за зону. Средний сегмент с дизайнерской мебелью потребует от 300 тысяч, а премиум-проекты стартуют от миллиона рублей. Цены ориентировочные и могут меняться", — объяснил эксперт Pravda.Ru, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Ответы на популярные вопросы об организации пространства

Как разместить гостей, если нет большого стола?

Лучше всего использовать раздвижные или складные системы, которые в обычное время спрятаны в нишах или под основной столешницей. Также выручают штабелируемые стулья, которые можно хранить в кладовой.

Не будет ли отсутствие столовой выглядеть неуютно?

Напротив, интеграция зон создает эффект открытости. Уют достигается не количеством мебели, а использованием текстиля, освещения и натуральных материалов.

Подойдет ли этот тренд для семьи с детьми?

Да, так как свободное пространство без лишних острых углов и ножек мебели безопаснее для активных игр. Многофункциональные острова проще использовать для творчества и совместных занятий.

Читайте также

Экспертная проверка: декоратор интерьеров Полина Савельева, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Новости спецслужб
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Группировка ВСУ на севере ДНР тает: Киев признал крах обороны ключевого узла в Краматорске
Силовые структуры
Группировка ВСУ на севере ДНР тает: Киев признал крах обороны ключевого узла в Краматорске
Популярное
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика

На торжественном приеме в Лондоне прозвучали слова, которые жестко фиксируют новую реальность в отношениях двух стран и ставят под вопрос верность курса Британии.

Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Бульон снова мутный? Простая хитрость, после которой суп станет гордостью любой хозяйки
Рано — плохо, поздно — ещё хуже: как ошибка с окучиванием превращает клубни в перепелиное яйцо
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Клубника как свежая с грядки: джем на агаре, который готовится в разы быстрее обычного
Ультиматум на грани фола: Вашингтон пошел на резкую смену тактики после начала ударов по Ирану
Ягода на вырост: как один куст жимолости превращается в десятки новых без лишних затрат
Ягода на вырост: как один куст жимолости превращается в десятки новых без лишних затрат
Последние материалы
Бесплатный стимулятор роста: как с помощью кухонных остатков получить капусту-рекордсменку
Жизнь без вечного марафона: породы, которые идеально впишутся в ваш спокойный ритм
Секретное оружие против кортизола: йога, которая работает лучше изнурительных тренировок
Клубника купается в воздушном облаке: этот французский десерт затмевает привычные пироги
Громоздкие столы — прошлый век: 4 способа освободить место на кухне без ущерба комфорту
Мирное время официально закончилось: Стокгольм признал неизбежность столкновения с Россией
Минимум усилий — максимум эстетики: как превратить простой сад в цветущий рай с помощью одного многолетника
Румяный панцирь для идеального ужина: котлеты в кляре удивят сочностью с первого укуса
Строители ждали фундамент, а нашли кошмар: что скрывалось под Кремлём десятилетиями
Битва за молодость: как 3 капли масла шиповника заменят вам половину ваших баночек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.