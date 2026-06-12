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Без риелтора как без рук: почему только 27% россиян готовы покупать недвижимость самостоятельно

Недвижимость

Больше семидесяти процентов сделок с недвижимостью в регионах сегодня проходят при участии профессиональных посредников. Рынок меняется: покупатели все чаще делегируют сложные юридические и финансовые вопросы специалистам, чтобы минимизировать риски и снять психологический груз ответственности при выборе жилья.

Просмотр квартиры перед покупкой
Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Просмотр квартиры перед покупкой

Кто сопровождает покупку: выбор россиян

Исследование ГК "Гранель" подтверждает: самостоятельная покупка квартиры остается выбором меньшинства, лишь 27% россиян готовы действовать без внешнего сопровождения. Остальные участники рынка распределяют свои предпочтения между застройщиками (26%), агентствами недвижимости (22%), риелторами (14%) и юристами (11%).

"Рынок вторичного жилья сейчас находится в состоянии, когда разрыв между ожиданиями продавцов и покупательной способностью требует участия профессионала для нахождения баланса", — констатировал в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Цена спокойствия: зачем покупатели нанимают экспертов

Главный драйвер спроса на посредничество — стремление получить экспертную помощь в подборе ликвидного объекта (36%) и запрос на психологический комфорт (32%). Страх стать жертвой мошенничества или столкнуться с ошибками в документах беспокоит 28% и 19% опрошенных соответственно. Люди готовы платить за уверенность — будь то покупка вторичного жилья или работа с первичным сегментом.

Причина обращения к посреднику Доля респондентов
Помощь в выборе объекта 36%
Психологический комфорт 32%
Страх мошенничества 28%
Сложности с оформлением 19%

"Клиенты понимают важность проверки обременений, поэтому количество сделок с юристом растет. Самостоятельная покупка квартиры в ипотеку сегодня — это риск остаться с тайными жильцами или скрытыми долгами", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Поколенческий сдвиг: как возраст меняет стратегию сделки

Молодые покупатели (18-28 лет) предпочитают прямые сделки с девелоперами — такой выбор делают 44% молодых людей. В этой группе доминирует прагматизм: новостройка кажется понятным продуктом с прозрачным путем покупки.

Ситуация меняется после 46 лет. Около 60% зрелых покупателей выбирают агентства, риелторов или юристов для сопровождения сделки. С возрастом приходит понимание того, что стоимость профессиональной поддержки несопоставима с рисками потери актива.

"Московские объемы продаж через партнерский канал превысили 20% в мае, что говорит об адаптации бизнеса к запросу потребителя. Даже в условиях доминирования прямых продаж, профессиональное посредничество становится обязательным элементом качественного сервиса", — сообщил в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

Ответы на популярные вопросы о сделках с недвижимостью

Зачем нужен юрист при покупке новостройки?

Юрист проверяет наличие всех разрешительных документов у застройщика, соответствие договора требованиям 214-ФЗ и чистоту прав на земельный участок.

Почему риелторы берут комиссию?

Комиссия включает не только подбор объектов, но и аудит документов, согласование ипотечных условий, проведение переговоров о скидках от застройщика и контроль безопасности взаиморасчетов.

Безопасно ли покупать квартиру напрямую у застройщика?

Покупка у девелопера безопасна, но требует самостоятельного анализа репутации компании и условий договора долевого участия, чего часто не делают неопытные покупатели.

Как меняется роль риелтора в 2026 году?

Специалист превращается из простого агента по поиску в полноценного консультанта по инвестициям и качеству строительных проектов, глубоко разбирающегося в инженерных системах и юридических тонкостях.

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Экспертная проверка: риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров, девелопер Артём Мельников, юрист по недвижимости Анна Мороз
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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