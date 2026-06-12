Мокрая зона может подмочить новоселье: о какой юридической ловушке забывают покупатели вторички

Покупка квартиры на вторичном рынке — это всегда проверка документов и долговой истории. Однако многие покупатели забывают о факторе, способном превратить ликвидный актив в юридическую ловушку: незаконной перепланировке. Она не только крадет деньги, но и грозит принудительным возвратом жилья в исходное состояние по решению суда.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Современная ванная с окрашенными стенами

Почему планировка соседа снизу имеет значение

Внешний лоск квартиры обманчив. Просторная кухня-гостиная или расширенный санузел могут быть результатом грубого нарушения строительных норм. Особую угрозу представляют "мокрые зоны", перенесенные в область жилых комнат соседей этажом ниже. Согласовать такие метаморфозы практически невозможно.

"Любое несовпадение фактической планировки с техническим паспортом — это зона повышенного риска. Часто продавцы стараются переложить ответственность на плечи нового собственника, скрывая отсутствие разрешительной документации", — отметил в беседе с Pravda.Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Чем опасна несогласованная перестройка

Жилищная инспекция не делает скидку на то, что ремонт выполнял предыдущий владелец. Все обязательства по устранению нарушений переходят покупателю вместе с правом собственности. В случае обнаружения незаконных работ предписание обяжет вас демонтировать перегородки и вернуть коммуникации на штатные места.

Ситуация Последствия Перенос кухни над жилой комнатой Предписание о сносе, судебный иск Незаконный снос несущей стены Угроза конструктиву дома, штрафы

Статья 29 Жилищного кодекса РФ предельно категорична. Если собственник игнорирует требования инспекции и не приводит квартиру в первоначальный вид, недвижимость может быть продана с публичных торгов. Это радикальный сценарий, но юридический прецедент существует.

"Зачастую покупатели попадают в ловушку красивой картинки. Они видят эргономичную кухню-гостиную, но на деле это незаконная конструкция, которая рано или поздно приведет к дорогостоящим судебным разбирательствам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.

Как обезопасить себя до сделки

Первый шаг — запрос актуального технического плана и сопоставление его с реальностью. Положения кухни, санузла и проемов должны быть идентичны документам. Не принимайте на веру слова о том, что "так было всегда" или "соседи не жалуются".

"Если в ходе проверки вскрываются критические отступления от проекта, лучше привлечь профильного специалиста по перепланировкам. Это в десятки раз дешевле, чем последующий демонтаж по предписанию органов надзора", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Включайте в договор купли-продажи пункт с заверениями об отсутствии незаконных перепланировок. Если продавец уклоняется от подтверждения законности ремонта, это прямой сигнал к прекращению сделки. Сохраняйте всю переписку, фотографии жилья и техническую документацию — эти доказательства станут фундаментом защиты в суде при признании условий договора недействительными.

Ответы на популярные вопросы о перепланировках

Можно ли узаконить перепланировку, уже сделанную прошлым владельцем?

Да, если она не противоречит строительным и санитарным нормам — в частности, не переносит мокрые зоны над жилыми комнатами соседей.

Что делать, если инспекция уже выписала предписание?

Необходимо либо согласовать перепланировку задним числом, либо демонтировать изменения в установленный срок.

Кто платит штраф за нарушения старого ремонта?

Штрафные санкции и предписания адресуются текущему собственнику квартиры.

Нужно ли проверять квартиру, если ремонт производился давно?

Обязательно. Срок давности не освобождает от ответственности за нарушение базовых норм безопасности здания.

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