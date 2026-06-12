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Победное возвращение макраме: как плетёный декор создаёт в квартире ощущение тепла и света

Недвижимость

Техника узлового плетения, популярная в 70-х, совершила качественный скачок и заняла нишу легкого интерьерного декора. Сегодня макраме — это не громоздкие пыльные панно, а способ добиться визуальной воздушности в жилом пространстве, сохранив при этом приватность и задав нужный ритм освещению.

Макраме в интерьере
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Макраме в интерьере

Макраме в современной архитектуре жилья

Макраме сегодня перешло из категории "рукоделие" в разряд инструментов для работы с пространством. Плетеные шторы работают как динамичный фильтр: они рассеивают прямые солнечные лучи, создавая графичные тени на поверхностях пола и стен, но не перекрывают световой поток наглухо.

"Макраме в интерьере сейчас выполняет роль архитектурного смягчителя. В минимализме или джапанди мы используем строгую геометрию узлов, чтобы добавить тактильности без визуального шума", — подчеркнула дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Функциональность и эргономика

Использование плетеного декора актуально в местах, где нужна условная граница, а не глухая стена. Ажурное полотно в дверном проеме лишено звуковых дефектов — оно не брякает при движении в отличие от аналогов из бамбука. Такие решения оптимальны для разделения кухни и гостиной или выделения зоны гардеробной.

Тип декора Функциональная задача
Оконные шторы Рассеивание света и приватность без утяжеления
Зонирующие перегородки Визуальное разделение зон с сохранением обзора

Важно помнить об эргономике: длинные ниспадающие элементы бахромы требуют осторожности, если в доме есть активные питомцы. Для пространств с животными лучше подойдут компактные форматы декора или настенные панно, расположенные вне досягаемости.

Эксплуатация и выбор материалов

Практичность изделия зависит от типа шнура. Современный смесовый хлопок с полиэфиром меньше подвержен деформации, чем чистое натуральное волокно. Регулярный уход сводится к щадящей обработке пылесосом или ручной стирке, если конструкция позволяет снять полотно с перекладины.

"При выборе изделий для зонирования стоит оценивать плотность плетения. Слишком рыхлые узлы деформируются под собственным весом уже через полгода интенсивной эксплуатации", — предупредила специалист по организации жилого пространства Марина Киселёва.

Если вы ищете способ сделать интерьер более уютным, ознакомьтесь с тем, как холодный дизайн больше не в моде - возвращение теплых фактур является ключевым трендом текущего сезона. Впрочем, при создании уюта важно не переборщить: если вы планируете дополнить зону макраме полками, учитывайте все нюансы установки полок над кроватью, чтобы не нарушить баланс безопасности и эстетики.

Ответы на популярные вопросы о макраме

Какие материалы наиболее долговечны?

Оптимальным выбором считаются шнуры с добавлением синтетических волокон — они меньше выгорают на солнце и лучше сохраняют форму после влажной чистки.

Можно ли стирать макраме в машинке?

Рекомендуется только ручная стирка в прохладной воде без агрессивных отбеливателей, чтобы не разрушить структуру узлов.

Подходит ли макраме для минимализма?

Да, если выбирать однотонные шнуры, отсутствие лишней бахромы и строгие геометрические формы рисунка.

С какими шторами лучше сочетать макраме?

Оно идеально гармонирует с натуральным льном или хлопком нейтральных оттенков, создавая многослойный, но дышащий декор окна.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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