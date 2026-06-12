Эпоха долгожителей закончилась: почему бытовая техника все чаще ломается раньше срока

Современные бытовые приборы часто служат значительно меньше, чем устройства десятилетней давности. Потребители сталкиваются с коротким жизненным циклом техники, несмотря на технический прогресс и расширение функционала гаджетов для дома.

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Экономика запланированного устаревания

Производители стремятся к увеличению объемов продаж. Модель бизнеса сместилась от создания долговечного продукта к регулярному обновлению модельного ряда. Отказ от маркировки ресурса устройства в годах свидетельствует об отсутствии цели поддерживать работоспособность прибора в долгосрочной перспективе.

"Рыночная логика диктует сокращение издержек на материалы. Компании проектируют узлы с ограниченным ресурсом, чтобы поддерживать поток продаж новых единиц", — отметил в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

Проектирование и ремонтоспособность устройств

Современные гаджеты перенасыщены электроникой, что усложняет обслуживание. Замена одного неисправного датчика часто требует разборки всего корпуса. Проектировщики используют запаянные узлы, как в случае с компрессорами холодильников, чтобы исключить вмешательство сторонних сервисов. Подобная архитектура превращает мелкую поломку в повод для покупки нового прибора.

"Многие владельцы техники совершают ежедневные ошибки, сами того не осознавая, подвергая сложный механизм чрезмерным нагрузкам и перегреву во время работы оборудования", — пояснил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Как выбирать технику осознанно

Потребитель часто делает выбор в пользу избыточного функционала, жертвуя качеством ключевых компонентов питания. Выбор климатической системы или кухонной плиты требует внимания к весу и качеству сборки, а не только к набору программ. Изучение реального опыта эксплуатации через несколько лет после покупки помогает оценить надежность конкретной серии.

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Ответы на популярные вопросы

Есть ли смысл покупать бытовую технику с рук?

Покупка подержанных устройств сопряжена с рисками скрытых дефектов и выработанного ресурса моторов или плат. Ознакомьтесь с перечнем опасных товаров с рук перед сделкой.

Как правильно обслуживать технику, чтобы она служила дольше?

Регулярная очистка фильтров и удаление накипи — основные способы продления ресурса. Например, удаление известкового налета помогает избежать раннего выхода из строя нагревателей.

Нужно ли встраивать технику в мебель?

Встраивание экономит место, но требует соблюдения правил вентиляции. Скрытая бытовая техника нуждается в грамотном монтаже для отвода тепла.

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