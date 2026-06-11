Холодный дизайн больше не в моде: 3 цвета из 90-х снова захватывают интерьеры 2026

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Недвижимость

Интерьерная мода совершила очередной виток, вернув в дома эстетику тридцатилетней давности. На смену стерильному белому цвету и острым углам приходят мягкие линии и палитра, которая раньше считалась безнадежно устаревшей. Сегодня возвращение к истокам комфорта — это не просто прихоть, а способ сделать жилье по-настоящему теплым и живым.

Интерьер комнаты
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Интерьер комнаты

Почему уют победил минимализм

Долгое время жилые пространства напоминали операционные: серые стены, глянцевые поверхности и минимум лишних деталей. Однако такая обстановка быстро утомляет. На практике видно, что люди начали скучать по тактильности и ощущению защищенности. Дом перестал быть просто функциональной коробкой и превратился в личное убежище, где каждый предмет мебели должен приносить радость, а не просто занимать место.

"Интерьер сегодня — это про эмоции, а не про журнальную картинку. Люди наелись холодного камня и хотят видеть вокруг себя жизнь, будь то бабушкино кресло в современной обивке или теплые охристые стены", — отметила в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Тот самый секрет популярности кроется в балансе. Никто не предлагает копировать дизайн квартир из прошлого полностью. Главное — вычленить лучшее и вписать это в новые реалии. Например, медовая древесина снова в строю, но теперь она соседствует с технологичным светом и продуманной инженерией. Выбранный вариант отделки во многом определяет, насколько легко будет поддерживать визуальный порядок в будущем.

Три главных оттенка из прошлого

В центре внимания оказались цвета, которые долгое время называли "грязными" или слишком сложными. Горчичный, терракотовый и глубокий зеленый — это базис, на котором строится современный уют. Они не перегружают психику, а наоборот, помогают глазам отдохнуть после рабочего дня за монитором. Эти тона отлично работают в комнатах с любым освещением, добавляя пространству глубины.

Оттенок Как использовать
Горчично-желтый Текстиль, обивка кресел, декоративные подушки
Терракотовый Акцентные стены, керамика, ковровые покрытия
Хвойный зеленый Кухонные фасады, бархатные шторы, кабинеты

Если смотреть на вещи проще, то любой из этих цветов можно внедрить точечно. Не обязательно перекрашивать всю гостиную. Достаточно заменить шторы или добавить одну деталь мебели. Такое решение позволит освежить обстановку без капитальных вложений и пыльных работ.

Формы и материалы: прощание с острыми углами

Приметы времени — закругленные края и мягкие ткани. Мебель постепенно теряет свою агрессивную геометрию. Диваны-фасолины и круглые обеденные столы делают перемещение по квартире безопаснее и удобнее. В глаза бросается и возвращение бархата, букле и фактурного льна. Эти материалы хочется трогать, они создают в комнате камерную атмосферу.

С этим стоит быть аккуратнее: переизбыток декоративных узоров и клетка могут визуально "съесть" пространство. Здесь на помощь приходят современные системы хранения. Когда каждая мелочь на своем месте, интерьер выглядит чище. Грамотная планировка позволяет освободить комнаты от громоздких шкафов, оставив больше воздуха для отдыха.

"Любая красота должна быть функциональной. Важно проверять, насколько выбранная мебель подходит под ваш сценарий жизни. Например, низкие диваны с глубокой посадкой хороши для кинопросмотров, но не всегда удобны для приема гостей", — рассказала в беседе с Pravda.Ru декоратор интерьеров Савельева Полина.

На деле же выходит, что ретро-стиль — это не про нафталин, а про комфорт и эргономику. Даже привычная мебель в новом прочтении избавляется от лишнего пафоса. Сочетание старого и нового дает возможность создать дом, который будет актуален долгое время.

Ответы на популярные вопросы об интерьере

Как бюджетно обновить интерьер в стиле девяностых?

Достаточно заменить фурнитуру на мебели, добавить текстиль в горчичных или терракотовых тонах и сменить абажуры на светильниках. Это создаст нужный акцент без серьезных трат.

Будет ли древесина медового цвета смотреться старомодно?

Нет, если сочетать ее с современными матовыми фактурами и металлическими деталями (черным матовым металлом или латунью). Это придаст дереву актуальное звучание.

Не сделают ли темные цвета комнату меньше?

Если окрасить в глубокий зеленый только одну акцентную стену или использовать его в хорошо освещенной зоне, пространство, напротив, приобретет объем и глубину.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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