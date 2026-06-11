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Гранит теряет позиции: самый практичный тренд 2026 года для вашей идеальной кухни

Недвижимость

Липкие пятна на натуральном камне и въевшийся жир заставляют хозяек проводить часы за чисткой кухонных поверхностей. Привычный гранит, долго считавшийся эталоном, постепенно уступает место металлу, который раньше видели только в ресторанах. На практике оказывается, что профессиональный подход к обустройству быта помогает сэкономить время и силы.

Кухня
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Кухня

Почему сталь вытесняет камень

Нержавеющая сталь перестала быть атрибутом исключительно заводских столовых. Гладкий холодный металл отлично вписывается в домашнюю обстановку, когда в приоритете стоит гигиена. В отличие от камня, сталь не имеет пор, поэтому бактериям и красителям от продуктов просто негде зацепиться. Если выбран правильный вариант отделки, поверхность сохранит первоначальный вид на десятилетия.

"Сталь — это про честность материала. Она не пытается казаться чем-то другим, обеспечивая абсолютную защиту от влаги. Если гранит со временем может выветриваться или тускнеть от кислот, то качественная нержавейка равнодушна даже к пролитому уксусу или лимонному соку", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru планировщик интерьеров Карпова Анна.

Металлическая поверхность позволяет ставить горячие сковородки прямо с плиты без использования подставок. Это в корне меняет сценарий работы на кухне, делая процесс более быстрым и свободным. Гранит в таких ситуациях может дать трещину из-за термического шока, а сталь лишь слегка расширится и вернется в исходное состояние.

Сравнение характеристик материалов

При выборе между природным камнем и металлом стоит опираться на сухие факты. Гранит требует ежегодной пропитки специальными составами, чтобы закрыть микропоры. Нержавейка в таком обслуживании не нуждается, что делает этот материал максимально автономным в быту.

Параметр Гранит Нержавеющая сталь
Впитываемость Средняя (нужен герметик) Нулевая
Жаропрочность Высокая (но боится перепадов) Абсолютная
Сложность ухода Требует внимания Минимальная


[VISUAL IDEA: Крупный план бесшовной столешницы из матовой нержавеющей стали с интегрированной мойкой, рядом стоит медная посуда]

Тот самый секрет: обратная сторона блеска

Важный нюанс заключается в том, что сталь — это живой материал, который фиксирует историю дома. На ней неизбежно появятся мелкие царапины, которые со временем складываются в благородную патину. Профессиональные повара ценят этот эффект, называя его характером кухни. Если же целью является идеальный зеркальный блеск без единой черточки, металл может разочаровать своей честностью.

"Нержавейка требует грамотной интеграции в общее пространство. Чтобы кухня не превратилась в операционную, металл нужно уравновешивать теплым деревом или глубокими матовыми фактурами. Это единственный способ избежать визуального холода", — отметила специально для Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Для тех, кто решится на перемены, стоимость реализации будет зависеть от толщины листа и типа подложки. Эконом-вариант обойдется в 15–20 тысяч рублей за погонный метр, средний сегмент с индивидуальными вырезами стоит 30–50 тысяч, а премиальные решения с бесшовной вваркой мойки начинаются от 80 тысяч рублей. Цены ориентировочные и могут меняться.

"При монтаже важно следить за качеством герметизации стыков со стеной. Сталь не боится воды, но вода, затекающая под столешницу на каркас из ДСП, быстро разрушит мебель. Каждая деталь узла должна быть продумана до начала сборки", — объяснил эксперт Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Ответы на популярные вопросы о кухонных материалах

Гремят ли стальные столешницы при готовке?

Нет, если они монтируются на качественную подложку из влагостойкой фанеры или МДФ. Звукопоглощающий слой гасит вибрации, поэтому звук будет не громче, чем при работе на деревянной поверхности.

Как убрать отпечатки пальцев с металла?

Достаточно использовать мягкую салфетку из микрофибры. Для идеального результата существуют специальные спреи на основе масел, которые создают невидимый защитный слой, препятствующий появлению пятен от рук.

Можно ли делать на стальной поверхности перепланировку?

Да, металл позволяет вваривать дополнительные элементы, менять конфигурацию мойки или добавлять каплесборники. Однако такие работы требуют профессионального оборудования для аргоновой сварки и последующей шлифовки швов.

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Экспертная проверка: планировщик интерьеров Карпова Анна, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, инженер-строитель Алексей Тихонов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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