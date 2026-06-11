Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждый год кабачки некуда девать? Этот паштет с сыром съедают первым, еще до обеда
Вместо капри и шорт: эти легкие струящиеся брюки делают любую фигуру дорогой и элегантной
Спорт без капли пота: плавная восточная гимнастика возвращает телу естественную легкость
Гладкость без салона: копеечное средство из аптечки спасет сухие пятки от трещин
Мечта с оленем на капоте: история создания легендарных моделей советского автопрома
Легенду театра обвинили в позорном забвении: Виторган решился на публичный ответ после громкой критики
Игра в прятки и лёгкий флирт: как Джон Кеннеди-младший уговаривал принцессу Диану сняться для обложки
Покупка превратилась в квест: новые требования страховщиков лишили защиты тысячи водителей
Дистанция в метр спасает все: игнорирование этих правил посадки приведет к полной деградации ягодника

Новая идея СФ грозит обвалить доступность жилья: семейная ипотека может стать недосягаемой

Недвижимость

Замена льготной ипотечной ставки на механизм частичного погашения кредита государством может закрыть доступ к рынку недвижимости для значительной части российских граждан, считает эксперт по недвижимости, риелтор Наталья Перескокова. В своем комментарии для Pravda.Ru специалист подчеркнула, что первичная проверка платежеспособности в банках остается главным барьером, который не учитывает последующие компенсации.

семейная ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейная ипотека

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков заявлял, что изменение схемы семейной ипотеки в пользу частичного погашения основного долга за счет бюджетных средств может быть позитивно воспринято участниками программы. Однако эксперты рынка указывают на риски снижения реальной доступности жилья при отказе от субсидирования ставок. Часто покупатели вынуждены выбирать малогабаритные квартиры из-за жестких финансовых условий.

Перескокова отметила, что для заемщика критически важен размер ежемесячного платежа на этапе одобрения кредита. Если ставка поднимется с льготных 6% до рыночных 20–25% годовых, большинство семей не пройдет банковский андеррайтинг. В таких условиях даже обещание будущих выплат не позволит банкам выдать кредит из-за несоответствия доходов долговой нагрузке. Нередко финансовые организации массово режут лимиты, что лишает граждан возможности приобрести выбранный объект.

"Для покупателя жилья важна не общая сумма поддержки, а размер ежемесячного платежа и возможность получить одобрение по ипотеке. Если сегодня семья с доходом 200–250 тысяч рублей может рассчитывать на семейную ипотеку под 6 процентов, то при ставке 20–25 процентов годовых многие просто не смогут пройти проверку платежеспособности. Даже если государство впоследствии компенсирует часть кредита", — пояснила она.

Специалист привела расчеты для столичного региона: при сумме займа в 8 миллионов рублей на 30 лет ежемесячный платеж по льготной ставке составляет около 48 тысяч рублей, тогда как при рыночной ставке в 22% он возрастает до 147 тысяч рублей. Такая разница делает жилье фактически недоступным для среднего класса. Чтобы сохранить шансы на сделку, заемщики часто прибегают к максимально возможным периодам кредитования для снижения ежемесячной финансовой нагрузки.

Риелтор считает, что полный отказ от субсидирования ставок станет ударом по рынку новостроек, где семейная ипотека обеспечивает основную долю сделок. Вместо радикальной смены модели эксперт предлагает гибридный вариант: сохранение льготных процентов с дополнительными выплатами на досрочное погашение при рождении детей. Эффективность прямой финансовой помощи снижается на фоне инфляции, из-за чего материнский капитал перестал быть гарантированным решением жилищного вопроса.

"Для многих семей льготная ставка сегодня намного ценнее, чем аналогичная помощь, полученная позже в виде компенсации части кредита. Это вопрос доступности жилья здесь и сейчас. Нельзя лишать семьи семейной ипотеки. Чтобы родился третий и четвертый ребенок, сначала нужно родить первого и второго, а им нужно где-то жить", — отметила эксперт.

На фоне обсуждения новых инициатив специалисты также не видят предпосылок для того, чтобы ипотечные ставки рухнули в ближайшей перспективе. Ситуация требует взвешенных решений, ориентированных на интересы покупателя, а не только на оптимизацию бюджетных расходов.

Читайте также

Экспертная проверка: риелтор и брокер по недвижимости Кирилл Федоров
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Крупа вместо навоза: 200г на грядку — и ваша почва плодороднее любого чернозема
Садоводство, цветоводство
Крупа вместо навоза: 200г на грядку — и ваша почва плодороднее любого чернозема
Индия в ярости от действий Вашингтона: прицельный удар по гражданскому судну обернулся трагедией
Мир. Новости мира
Индия в ярости от действий Вашингтона: прицельный удар по гражданскому судну обернулся трагедией
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Мир. Новости мира
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Популярное
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными

Почему строители массово переходят на полимербетон. Анализ прочности, долговечности и экономической выгоды использования полимерных составов в строительстве.

Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Последние материалы
Легенду театра обвинили в позорном забвении: Виторган решился на публичный ответ после громкой критики
Игра в прятки и лёгкий флирт: как Джон Кеннеди-младший уговаривал принцессу Диану сняться для обложки
Покупка превратилась в квест: новые требования страховщиков лишили защиты тысячи водителей
Дистанция в метр спасает все: игнорирование этих правил посадки приведет к полной деградации ягодника
Летом можно готовить каждый день и всё равно не хватит: рецепт помидорной закуски с сыром
Народ США в ярости от вранья властей: расследование громкого дела Эпштейна обернулось защитой элит
Новая идея СФ грозит обвалить доступность жилья: семейная ипотека может стать недосягаемой
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Городские фонтаны обернулись смертельной ловушкой: реальная угроза скрыта от глаз отдыхающих
VPN больше не нужен: Roblox пообещал Роскомнадзору вести себя прилично и вернулся
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.