Новая идея СФ грозит обвалить доступность жилья: семейная ипотека может стать недосягаемой

Замена льготной ипотечной ставки на механизм частичного погашения кредита государством может закрыть доступ к рынку недвижимости для значительной части российских граждан, считает эксперт по недвижимости, риелтор Наталья Перескокова. В своем комментарии для Pravda.Ru специалист подчеркнула, что первичная проверка платежеспособности в банках остается главным барьером, который не учитывает последующие компенсации.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семейная ипотека

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков заявлял, что изменение схемы семейной ипотеки в пользу частичного погашения основного долга за счет бюджетных средств может быть позитивно воспринято участниками программы. Однако эксперты рынка указывают на риски снижения реальной доступности жилья при отказе от субсидирования ставок. Часто покупатели вынуждены выбирать малогабаритные квартиры из-за жестких финансовых условий.

Перескокова отметила, что для заемщика критически важен размер ежемесячного платежа на этапе одобрения кредита. Если ставка поднимется с льготных 6% до рыночных 20–25% годовых, большинство семей не пройдет банковский андеррайтинг. В таких условиях даже обещание будущих выплат не позволит банкам выдать кредит из-за несоответствия доходов долговой нагрузке. Нередко финансовые организации массово режут лимиты, что лишает граждан возможности приобрести выбранный объект.

"Для покупателя жилья важна не общая сумма поддержки, а размер ежемесячного платежа и возможность получить одобрение по ипотеке. Если сегодня семья с доходом 200–250 тысяч рублей может рассчитывать на семейную ипотеку под 6 процентов, то при ставке 20–25 процентов годовых многие просто не смогут пройти проверку платежеспособности. Даже если государство впоследствии компенсирует часть кредита", — пояснила она.

Специалист привела расчеты для столичного региона: при сумме займа в 8 миллионов рублей на 30 лет ежемесячный платеж по льготной ставке составляет около 48 тысяч рублей, тогда как при рыночной ставке в 22% он возрастает до 147 тысяч рублей. Такая разница делает жилье фактически недоступным для среднего класса. Чтобы сохранить шансы на сделку, заемщики часто прибегают к максимально возможным периодам кредитования для снижения ежемесячной финансовой нагрузки.

Риелтор считает, что полный отказ от субсидирования ставок станет ударом по рынку новостроек, где семейная ипотека обеспечивает основную долю сделок. Вместо радикальной смены модели эксперт предлагает гибридный вариант: сохранение льготных процентов с дополнительными выплатами на досрочное погашение при рождении детей. Эффективность прямой финансовой помощи снижается на фоне инфляции, из-за чего материнский капитал перестал быть гарантированным решением жилищного вопроса.

"Для многих семей льготная ставка сегодня намного ценнее, чем аналогичная помощь, полученная позже в виде компенсации части кредита. Это вопрос доступности жилья здесь и сейчас. Нельзя лишать семьи семейной ипотеки. Чтобы родился третий и четвертый ребенок, сначала нужно родить первого и второго, а им нужно где-то жить", — отметила эксперт.

На фоне обсуждения новых инициатив специалисты также не видят предпосылок для того, чтобы ипотечные ставки рухнули в ближайшей перспективе. Ситуация требует взвешенных решений, ориентированных на интересы покупателя, а не только на оптимизацию бюджетных расходов.

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