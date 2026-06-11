Город в Австралии продают по цене студии в Москве: покупателя ждет странное наследство

В Австралии выставили на продажу целый город по цене компактной студии в спальном районе Москвы. За 20 миллионов рублей (около 320 тысяч австралийских долларов) покупатель получает не просто квадратные метры, а полноценную инфраструктуру: паб, мотель, ресторан, магазин и четырехэтажный жилой дом. Единственное условие сделки — принять "наследство" вместе с его нынешними обитателями. Население городка составляет всего два человека, которые и инициировали продажу своего владения.

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Инвестиция в пустоту или замок в пустыне

Продажа населенного пункта целиком — редкий кейс для мирового рынка, но вполне объяснимый для австралийской глуши. Здесь ценность объекта определяет не цена дома из газобетона, а логистика и трафик. По факту, за цену бюджетной "вторички" предлагается готовый бизнес-кластер, застрявший во времени.

"Подобные лоты — это всегда эмоциональная покупка, а не сухой расчет. В России рынок недвижимости устроен иначе: за 20 миллионов вы едва найдете приличный участок в Подмосковье. Здесь мы видим попытку сбросить неликвид, который требует огромных вложений в содержание", — отметил в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

Экономика вопроса: от Москвы до Австралии

Пока в России собственники не хотят снижать цены на типовые квартиры, в Австралии за аналогичный бюджет отдают гектары земли с коммерческой застройкой. Однако стоит помнить про эксплуатационные расходы. Содержать недвижимость в условиях жесткого климата — это не то же самое, что платить норматив потребления за воду в городской квартире. Только ремонт коммуникаций может стоить дороже самого объекта.

Параметр сравнения Австралийский город Стоимость 20 млн руб. (примерно) Состав объектов Паб, отель, ресторан, магазин, 4-этажный дом Население 2 человека (включены в сделку)

Жизнь в таком месте требует автономности. Если в Москве вы можете вызвать мастера, чтобы провести профилактику стиральной машины, то в австралийской глуши придется осваивать много смежных профессий. Любая поломка превращается в квест, а летняя жара заставляет серьезно задуматься о том, как избавиться от насекомых и защитить здания от перегрева.

"Главный риск — техническое состояние инженерных систем. Если здания старые, привести такие объекты в порядок по современным нормам безопасности — это колоссальные затраты, которые не окупятся за счет редких туристов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Юридические капканы и сценарии эксплуатации

Покупка целого поселения накладывает на владельца специфические обязательства. Это не стандартная купля-продажа квартиры, а приобретение комплекса прав собственности на землю и строения.

Ответы на популярные вопросы о покупке необычных объектов

Зачем продавать целый город так дешево?

Причина — отсутствие рентабельности и отток населения. Владельцы стремятся избавиться от бремени содержания инфраструктуры, которая не приносит дохода.

Может ли иностранец купить такой объект?

В Австралии действуют жесткие правила для иностранных инвесторов (FIRB). Покупка возможна только после получения специального разрешения.

Что делать, если инфраструктура в упадке?

Потребуется полная техническая экспертиза. Часто дешевле построить новые объекты, чем восстанавливать старые коммуникации в отдаленных регионах.

Какие налоги придется платить владельцу города?

Налоги включают поземельный сбор (Land Tax) и муниципальные платежи за обслуживание территории, объем которых зависит от штата.

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