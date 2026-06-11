Город в Австралии продают по цене студии в Москве: покупателя ждет странное наследство

В Австралии выставили на продажу целый город по цене компактной студии в спальном районе Москвы. За 20 миллионов рублей (около 320 тысяч австралийских долларов) покупатель получает не просто квадратные метры, а полноценную инфраструктуру: паб, мотель, ресторан, магазин и четырехэтажный жилой дом. Единственное условие сделки — принять "наследство" вместе с его нынешними обитателями. Население городка составляет всего два человека, которые и инициировали продажу своего владения.
Продажа населенного пункта целиком — редкий кейс для мирового рынка, но вполне объяснимый для австралийской глуши. Здесь ценность объекта определяет не цена дома из газобетона, а логистика и трафик. По факту, за цену бюджетной "вторички" предлагается готовый бизнес-кластер, застрявший во времени.
"Подобные лоты — это всегда эмоциональная покупка, а не сухой расчет. В России рынок недвижимости устроен иначе: за 20 миллионов вы едва найдете приличный участок в Подмосковье. Здесь мы видим попытку сбросить неликвид, который требует огромных вложений в содержание", — отметил в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.
Пока в России собственники не хотят снижать цены на типовые квартиры, в Австралии за аналогичный бюджет отдают гектары земли с коммерческой застройкой. Однако стоит помнить про эксплуатационные расходы. Содержать недвижимость в условиях жесткого климата — это не то же самое, что платить норматив потребления за воду в городской квартире. Только ремонт коммуникаций может стоить дороже самого объекта.
|Параметр сравнения
|Австралийский город
|Стоимость
|20 млн руб. (примерно)
|Состав объектов
|Паб, отель, ресторан, магазин, 4-этажный дом
|Население
|2 человека (включены в сделку)
Жизнь в таком месте требует автономности. Если в Москве вы можете вызвать мастера, чтобы провести профилактику стиральной машины, то в австралийской глуши придется осваивать много смежных профессий. Любая поломка превращается в квест, а летняя жара заставляет серьезно задуматься о том, как избавиться от насекомых и защитить здания от перегрева.
"Главный риск — техническое состояние инженерных систем. Если здания старые, привести такие объекты в порядок по современным нормам безопасности — это колоссальные затраты, которые не окупятся за счет редких туристов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.
Покупка целого поселения накладывает на владельца специфические обязательства. Это не стандартная купля-продажа квартиры, а приобретение комплекса прав собственности на землю и строения.
Причина — отсутствие рентабельности и отток населения. Владельцы стремятся избавиться от бремени содержания инфраструктуры, которая не приносит дохода.
В Австралии действуют жесткие правила для иностранных инвесторов (FIRB). Покупка возможна только после получения специального разрешения.
Потребуется полная техническая экспертиза. Часто дешевле построить новые объекты, чем восстанавливать старые коммуникации в отдаленных регионах.
Налоги включают поземельный сбор (Land Tax) и муниципальные платежи за обслуживание территории, объем которых зависит от штата.
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