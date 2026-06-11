Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Центр Петербурга стал ближе к фонтанам: новое решение сократило путь до Петергофа
Биологический барьер вместо химии: этот нестандартный метод защищает баклажаны от вредителя
Бактерии сами активируют детонатор: новый метод лечения ран лишает патогены шансов на выживание
Иран отбросил страх перед США: затянувшийся конфликт поставил Вашингтон в крайне неудобное положение
Ноги просто немеют и гудят: нехватка одного элемента лишила венозные стенки природной защиты
Билет в один конец: Ереван лишил приехавших из России права на возвращение домой
Вашингтон взялся за карибский узел: Куба может стать не легкой целью, а большой ошибкой
Медведи в Ленобласти потеряли голову от любви: как не стать жертвой на лесной свадьбе
Отказ от волшебства: что заставило Стивена Спилберга уступить "Гарри Поттера" другому режиссёру

Купили квартиру, а продавец отказывается съезжать: риелтор объяснил, как заставить его выехать вовремя

Недвижимость

Приобретение недвижимости на вторичном рынке нередко сопровождается неприятными сюрпризами, когда бывший владелец отказывается покидать проданное пространство. Подобный конфликт ставит нового собственника в тупик, лишая его возможности полноценно распоряжаться законным имуществом. Грамотное планирование процедуры передачи ключей помогает предотвратить подобные сложности еще до финализации сделки.

Приобретение жилья обернулось настоящей ловушкой: бывшие владельцы заблокировали доступ к собственности
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приобретение жилья обернулось настоящей ловушкой: бывшие владельцы заблокировали доступ к собственности

Алгоритм действий при нарушении условий передачи жилья

Оптимальная стратегия включает завершение расчетов строго после освобождения объекта, что стимулирует продавца к быстрому выезду. Однако при возникновении споров приоритетной задачей становится грамотная фиксация нарушения покупки, подкрепленная показаниями свидетелей или официальными актами.

Для защиты интересов покупателю следует выполнить ряд последовательных мероприятий:

  • Направить официальную претензию в адрес продавца с требованием немедленного освобождения помещения.
  • Привлечь соседей для подтверждения факта незаконного использования жилья бывшим собственником.
  • Задокументировать состояние объекта, фиксируя все признаки выселения, препятствующие заселению.
  • Инициировать судебное разбирательство для принудительного освобождения площади в случае игнорирования требований.

К слову, аналогичные правила действуют для защиты интересов граждан.

Самовольное вскрытие замков до завершения процедуры перехода прав собственности опасно юридическими осложнениями для покупателя. Подобная инициатива может квалифицироваться как правонарушение, ведущее к ответственности за повреждение частного имущества. Параллельно реформируется и сфера безопасности.

Тонкости предотвращения рисков при передаче жилья

Как рассказал в беседе с Pravda.Ru риелтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров, стороны должны детально прописывать сроки передачи ключей в основном договоре. Без четких временных рамок доказать нарушение бывает крайне сложно в правовом поле.

"Идеальная сделка всегда предполагает, что продавец снимается с регистрационного учета заранее, еще до момента регистрации перехода права собственности. Оставлять вопросы выписки на потом или доверять честному слову — плохая стратегия, которая часто приводит к затяжным конфликтам. Лучше использовать аккредитив, где выплата части средств привязывается именно к факту физического освобождения квартиры по акту приема-передачи", — 

По его словам, покупателю жизненно важно проверять квартиру до подписания передаточного акта. Он уверен, что наличие четких санкций за задержку в договоре дисциплинирует даже самых несговорчивых участников сделки.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли просто поменять замки в купленной квартире?

Нет, это незаконно до момента официальной передачи жилья и перехода права собственности, так как могут быть квалифицированы как самоуправство.

Кто помогает принудительно выселить бывшего собственника?

После получения исполнительного листа за дело берутся судебные приставы, которые уполномочены принудительно освободить жилплощадь.

Когда лучше всего снимать продавца с учета?

Оптимально — до подписания основного договора купли-продажи, чтобы избежать любых обременений при переходе права.

Читайте также

Актуальность и достоверность проверена риелтором и брокером по недвижимости с практикой сопровождения сделок Фёдором Кириллом, юристом Еленой Пахомовой.
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Крупа вместо навоза: 200г на грядку — и ваша почва плодороднее любого чернозема
Садоводство, цветоводство
Крупа вместо навоза: 200г на грядку — и ваша почва плодороднее любого чернозема
Индия в ярости от действий Вашингтона: прицельный удар по гражданскому судну обернулся трагедией
Мир. Новости мира
Индия в ярости от действий Вашингтона: прицельный удар по гражданскому судну обернулся трагедией
Миротворцев не будет: громкое признание Нью-Йорка лишило переговорный трек главной опоры
Мир. Новости мира
Миротворцев не будет: громкое признание Нью-Йорка лишило переговорный трек главной опоры
Популярное
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными

Почему строители массово переходят на полимербетон. Анализ прочности, долговечности и экономической выгоды использования полимерных составов в строительстве.

Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
ФИФА отлучила Россию от мирового футбола. Есть ли шансы на возвращение? Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Атака на зятя Трампа может дорого обойтись Евросоюзу
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Последние материалы
Иран отбросил страх перед США: затянувшийся конфликт поставил Вашингтон в крайне неудобное положение
Ноги просто немеют и гудят: нехватка одного элемента лишила венозные стенки природной защиты
Билет в один конец: Ереван лишил приехавших из России права на возвращение домой
Вашингтон взялся за карибский узел: Куба может стать не легкой целью, а большой ошибкой
ФИФА отлучила Россию от мирового футбола. Есть ли шансы на возвращение?
Медведи в Ленобласти потеряли голову от любви: как не стать жертвой на лесной свадьбе
Отказ от волшебства: что заставило Стивена Спилберга уступить "Гарри Поттера" другому режиссёру
История в опасности: неожиданный альянс изменит облик древних городов России
Пока все спорят о заправке для окрошки: ленивый рецепт свекольника из Белоруссии
Особый статус Воробьёва: Гарифуллина одной строчкой сделала мужу лучший комплимент
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.