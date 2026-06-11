Вторичка в тупике: почему собственники не хотят снижать цены

Российский рынок "вторички" оказался в тупике из-за разрыва между пожеланиями собственников и суровой реальностью. Пока покупатели ограничены высокой стоимостью ипотечных кредитов, продавцы продолжают настаивать на ценах, установленных в эпоху ажиотажного спроса. Подобный дисбаланс приводит к тому, что многие лоты остаются неликвидными, а сделки затягиваются на долгие месяцы.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Передача ключей при аренде квартиры

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко подчеркнул, что справедливая стоимость жилья должна соотноситься с доходами граждан, а не только с амбициями владельцев.

При среднем ценнике на уровне 120-150 тыс. рублей за "квадрат" в городах-миллионниках ежемесячные платежи становятся неподъемными для большинства семей, пишет Газета.Ru. Депутат отметил, что если разница в цене между старым фондом и новостройкой минимальна, покупатель закономерно выбирает современные проекты.

"Рынок недвижимости сейчас находится в стадии коррекции, где покупательская способность диктует свои правила. Те, кто надеется продать квартиру по пиковым ценам 2023 года, рискуют потерять время, так как доступность ипотечного инструментария существенно снизилась", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по недвижимости Алексей Коновалов.

Баланс интересов и перспективы доступности жилья

Развитая инфраструктура старых районов делает вторичную недвижимость принципиально важным сегментом для многих россиян. По мнению Аксененко, семьи должны иметь право свободного выбора между обжитыми кварталами с готовыми школами и поликлиниками и новыми домами. Депутат убежден, что рынок вынужден адаптироваться к текущему спросу, так как модель непрерывного роста стоимости жилья полностью себя исчерпала.

Грядущее полугодие, по прогнозам парламентария, не принесет резких ценовых скачков или обвалов. Владельцам придется стать прагматичнее, ориентируясь на платежеспособность аудитории, чтобы успешно завершить продажу. Тем, кто сейчас планирует обустройство купленных метров, стоит помнить о грамотном подходе к ремонту, чтобы не допустить критических ошибок в проводке и безопасности.

Ответы на популярные вопросы о вторичном рынке недвижимости

Какие факторы сейчас больше всего влияют на стоимость вторичной квартиры?

Ключевым фактором стала доступность ипотечного кредитования и корреляция цены с реальными доходами покупателей в конкретном регионе.

Почему продавцы неохотно снижают цену на свое жилье?

Многие собственники все еще ориентируются на завышенные показатели периода действия льготных ипотечных программ, не учитывая изменившуюся конъюнктуру.

Есть ли смысл рассматривать вторичное жилье вместо покупки в новостройке?

Да, старый фонд зачастую выигрывает за счет более развитой социальной инфраструктуры — наличия школ, садов и налаженного транспортного сообщения.

Ожидается ли значительное снижение цен на вторичное жилье?

Рыночные эксперты не прогнозируют резкого падения, ожидая постепенного поиска баланса между ожиданиями собственников и финансовыми возможностями населения.

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