Настоящая пороховая бочка: что в жару превращает обычный балкон в зону смертельного риска

Балкон в летний зной превращается в линзу. Прямые солнечные лучи и отсутствие циркуляции воздуха раскаляют его до температур, критических для техники и бытовой химии. Чтобы пространство оставалось оазисом эстетики, а не превратилось в очаг возгорания, необходимо провести ревизию систем хранения.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Уборка балкона

Электронная бомба: гаджеты под солнцем

Старые смартфоны, пауэрбанки и забытые в ящиках ноутбуки — главные враги пожарной безопасности в жару. Литий-ионные аккумуляторы крайне чувствительны к высоким температурам. При перегреве батарея вздувается, что может привести к резкому самовоспламенению. Потушить такой пожар водой практически невозможно — реакция продолжается без доступа кислорода.

Химия и давление: почему взрываются баллоны

Монтажная пена, освежители воздуха и инсектициды в аэрозольных упаковках — персоны нон грата на летнем балконе. Эти емкости находятся под давлением. Нагрев корпуса свыше 40-50 градусов провоцирует расширение газа. Результат — разгерметизация или взрыв оболочки. Если содержимое горючее, на балконе может возникнуть пожар.

Предмет риска Последствия перегрева Аэрозоли и пена Взрыв баллона, выброс горючего состава Растворители, лаки Испарение токсинов, риск вспышки паров Пластиковая мебель Выделение фенолов, деформация каркаса

Часто на балконах хранят остатки стройматериалов и краски после ремонта. Но даже обычная зубная паста или жидкое мыло при постоянном нагреве расслаиваются и теряют свойства. Химическая деградация лакокрасочных материалов еще опаснее: банки могут протечь, наполнив квартиру едким запахом растворителя.

"Высокая температура провоцирует выход токсичных летучих соединений даже из закрытых банок с краской. Это не только пожароопасно, но и буквально отравляет воздух в комнатах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Деформация пластика и лакокрасочных составов

Дешевый пластик — главный враг эстетики на балконе и в дизайне интерьера. Под воздействием ультрафиолета полимеры разрушаются, становятся хрупкими и меняют цвет. Прямые солнечные лучи заставляют ПВХ-панели и мебель коробиться и источать неприятный запах. Вместо пластика на балконе лучше использовать современные строительные технологии, например, отделку стойкими составами на основе минералов.

Дерево, обработанное правильными маслами, или камень куда уместнее на открытом солнце. Грамотная защита от жары с помощью качественного текстиля поможет сохранить и отделку, и вещи от выгорания.

Как организовать безопасное хранение

Балкон — это не кладовка, а продолжение жилого пространства. Грамотная организация пространства требует жесткого фильтра вещей. Все, что содержит горючие газы или батареи, должно храниться в темном прохладном месте внутри квартиры. Особенно это касается квартир в современных новостройках, где панорамное остекление превращает лоджии в настоящие теплицы.

"Беспорядок на балконе мешает не только взгляду, но и пожарным при эвакуации. Горючий хлам — это путь к катастрофе при случайном попадании окурка сверху", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на балконе

Можно ли хранить на балконе автомобильные шины?

Летом — крайне нежелательно. Резина сохнет, трескается и при сильном нагреве выделяет специфический запах. К тому же шины крайне горючи.

Спасет ли фольга на окнах от перегрева вещей?

Фольга отражает часть лучей, но создает эффект парника между стеклом и пленкой. Лучше использовать специальные атермальные шторы или жалюзи.

Что делать, если старый пауэрбанк вздулся на солнце?

Ни в коем случае не заряжайте его и не протыкайте. Положите в металлическую емкость и сдайте в специализированный пункт утилизации батареек.

Как избавиться от запаха пластика на балконе?

Только удалением источника запаха. Если деформированные панели начали "пахнуть", они уже начали разрушаться и выделять токсины.

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