Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В обход санкций: София признала невозможность замены российских деталей на АЭС любыми аналогами
Запах болота от свежего белья: где внутри машинки годами копится грязь, портящая вещи
Я бы попытался не пустить: почему Эмин Агаларов против поездок жены в Дубай без него
Сердце машины стало дорогим удовольствием: сколько стоят новые двигатели в 2026 году
Влажный купальник: бомба замедленного действия
Французский депутат Тьерри Мариани осудил уничтожение панорамы Франца Рубо в Севастополе
Вселенная готовит грандиозный сюрприз: вторая Луна на небе лишит нас привычного сна
Искатели студентов: Вологодские вузы объявили охоту за абитуриентами
Танцы на пилоне ради нескольких секунд: зачем Сидни Суини так старалась ради сцены, которую вырезали из "Эйфории"

Настоящая пороховая бочка: что в жару превращает обычный балкон в зону смертельного риска

Недвижимость

Балкон в летний зной превращается в линзу. Прямые солнечные лучи и отсутствие циркуляции воздуха раскаляют его до температур, критических для техники и бытовой химии. Чтобы пространство оставалось оазисом эстетики, а не превратилось в очаг возгорания, необходимо провести ревизию систем хранения.

Уборка балкона
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Уборка балкона

Электронная бомба: гаджеты под солнцем

Старые смартфоны, пауэрбанки и забытые в ящиках ноутбуки — главные враги пожарной безопасности в жару. Литий-ионные аккумуляторы крайне чувствительны к высоким температурам. При перегреве батарея вздувается, что может привести к резкому самовоспламенению. Потушить такой пожар водой практически невозможно — реакция продолжается без доступа кислорода.

Химия и давление: почему взрываются баллоны

Монтажная пена, освежители воздуха и инсектициды в аэрозольных упаковках — персоны нон грата на летнем балконе. Эти емкости находятся под давлением. Нагрев корпуса свыше 40-50 градусов провоцирует расширение газа. Результат — разгерметизация или взрыв оболочки. Если содержимое горючее, на балконе может возникнуть пожар.

Предмет риска Последствия перегрева
Аэрозоли и пена Взрыв баллона, выброс горючего состава
Растворители, лаки Испарение токсинов, риск вспышки паров
Пластиковая мебель Выделение фенолов, деформация каркаса

Часто на балконах хранят остатки стройматериалов и краски после ремонта. Но даже обычная зубная паста или жидкое мыло при постоянном нагреве расслаиваются и теряют свойства. Химическая деградация лакокрасочных материалов еще опаснее: банки могут протечь, наполнив квартиру едким запахом растворителя.

"Высокая температура провоцирует выход токсичных летучих соединений даже из закрытых банок с краской. Это не только пожароопасно, но и буквально отравляет воздух в комнатах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Деформация пластика и лакокрасочных составов

Дешевый пластик — главный враг эстетики на балконе и в дизайне интерьера. Под воздействием ультрафиолета полимеры разрушаются, становятся хрупкими и меняют цвет. Прямые солнечные лучи заставляют ПВХ-панели и мебель коробиться и источать неприятный запах. Вместо пластика на балконе лучше использовать современные строительные технологии, например, отделку стойкими составами на основе минералов.

Дерево, обработанное правильными маслами, или камень куда уместнее на открытом солнце. Грамотная защита от жары с помощью качественного текстиля поможет сохранить и отделку, и вещи от выгорания.

Как организовать безопасное хранение

Балкон — это не кладовка, а продолжение жилого пространства. Грамотная организация пространства требует жесткого фильтра вещей. Все, что содержит горючие газы или батареи, должно храниться в темном прохладном месте внутри квартиры. Особенно это касается квартир в современных новостройках, где панорамное остекление превращает лоджии в настоящие теплицы.

"Беспорядок на балконе мешает не только взгляду, но и пожарным при эвакуации. Горючий хлам — это путь к катастрофе при случайном попадании окурка сверху", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на балконе

Можно ли хранить на балконе автомобильные шины?

Летом — крайне нежелательно. Резина сохнет, трескается и при сильном нагреве выделяет специфический запах. К тому же шины крайне горючи.

Спасет ли фольга на окнах от перегрева вещей?

Фольга отражает часть лучей, но создает эффект парника между стеклом и пленкой. Лучше использовать специальные атермальные шторы или жалюзи.

Что делать, если старый пауэрбанк вздулся на солнце?

Ни в коем случае не заряжайте его и не протыкайте. Положите в металлическую емкость и сдайте в специализированный пункт утилизации батареек.

Как избавиться от запаха пластика на балконе?

Только удалением источника запаха. Если деформированные панели начали "пахнуть", они уже начали разрушаться и выделять токсины.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по эксплуатации Илья Кондратьев, инженер технадзора Роман Волков
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Садоводство, цветоводство
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Розетка ходит ходуном? Простой способ закрепить её намертво за пару минут
Недвижимость
Розетка ходит ходуном? Простой способ закрепить её намертво за пару минут
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Регионы
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Популярное
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе

Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.

Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Мигрантам - жизнь, нам - смерть: Британия взбунтовалась против властей Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Инспектор увидел отметку GCL и выписал штраф: что обязан знать каждый водитель после 40
Не выбрасывайте старые пуговицы: эти идеи для дома выглядят дороже, чем стоят
Спасение от эффекта сауны: 5 лучших вариантов защитить балкон от палящего солнца
Спасение от эффекта сауны: 5 лучших вариантов защитить балкон от палящего солнца
Последние материалы
В обход санкций: София признала невозможность замены российских деталей на АЭС любыми аналогами
Запах болота от свежего белья: где внутри машинки годами копится грязь, портящая вещи
Я бы попытался не пустить: почему Эмин Агаларов против поездок жены в Дубай без него
Сердце машины стало дорогим удовольствием: сколько стоят новые двигатели в 2026 году
Влажный купальник: бомба замедленного действия
Французский депутат Тьерри Мариани осудил уничтожение панорамы Франца Рубо в Севастополе
Вселенная готовит грандиозный сюрприз: вторая Луна на небе лишит нас привычного сна
Искатели студентов: Вологодские вузы объявили охоту за абитуриентами
Танцы на пилоне ради нескольких секунд: зачем Сидни Суини так старалась ради сцены, которую вырезали из "Эйфории"
Успейте до появления касс и заборов: появилась новая дикая точка силы в Турции для россиян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.