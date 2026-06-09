Долой больничный интерьер: как впустить в дом тепло, не тратясь на масштабный ремонт

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Недвижимость

Холодная стерильность и "бесчувственный" серый цвет уходят в историю. Дизайнеры в 2026 году делают ставку на тепло, тактильность и природные сценарии. Гостиная перестает быть выставочным залом и превращается в кокон, где важны игра света, шероховатость льна и глубина шоколадных оттенков. Это интерьер, который обнимает, а не диктует правила.

Гостинная
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Гостинная

Шоколадный коричневый: новая база вместо графита

Шоколадный — триумфатор 2026 года. Он забрал корону у радикального черного и холодного антрацита. Это цвет силы, но без агрессии. Он создает камерную, дорогую атмосферу, не сужая пространство до размеров коробки. В отличие от синего или серого, коричневый спектр психологически воспринимается как самый безопасный.

Параметр Влияние на интерьер
Визуальный вес Смягчает острые углы, добавляет "фундаментальности" мебели.
Сочетаемость Идеально работает с золотом, медью и кремовым текстилем.

Чтобы комната не "утонула" в темноте, используйте шоколад порционно. Дизайнеры рекомендуют отводить ему не более 20% площади — например, обивку дивана или акцентные стеновые панели. Для создания премиального интерьера важно сочетать этот цвет с разными фактурами: матовым деревом и глянцевым камнем.

"Шоколадный оттенок — это инвестиция в уют. В отличие от капризного белого, он практичен и создает ощущение защищенности, что критически важно в гостиной", — констатировала в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Теплые нейтральные тона против "больничного" белого

Эпоха ледяного сканди завершилась. На смену белому листу пришли бисквитный, песочный и цвет топленого молока. Эти оттенки работают как мягкий фильтр: они сглаживают неровности света и делают помещение живым даже в пасмурный день. Выбор плитки или краски в теплой гамме — это база, которая не устареет через пару сезонов.

Терракота и мох: возвращение к истокам

Природные пигменты — оливковый, терракотовый, моховой — добавляют пространству сложности. Это цвета, которые меняются в зависимости от времени суток. Терракота идеально согревает "северные" комнаты, а приглушенный мох остужает залитые солнцем южные гостиные.

"Натуральные цвета требуют натуральных материалов. Оливковые стены будут смотреться дешево рядом с пластиком, но раскроются в паре со льном или камнем", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru планировщик интерьеров Анна Карпова.

Пастель 2.0: масляные и туманные оттенки

Забудьте о "детских" розовых и голубых. Современная пастель — это сложные, припыленные составы. Маслянисто-желтый стал фаворитом: он имитирует солнечный свет даже там, где его нет. Использование таких нюансов позволяет эффективно расширить подоконную зону и визуально объединить ее с пространством комнаты.

Дофаминовый декор: как не переборщить с яркостью

Яркие пятна в 2026 году — это не хаос, а акценты с хирургической точностью. Солнечный василек или спелый коралл должны занимать ровно 10% пространства. Это может быть декор из пуговиц или авторский арт-объект. Такая дозировка бодрит, но не утомляет зрение.

"Дофаминовые всплески в интерьере — это витамины для психики. Главное — внедрять их через текстиль, который легко заменить, если настроение изменится", — объяснила в беседе с Pravda.Ru декоратор интерьеров Полина Савельева.

Ответы на популярные вопросы

Какой цвет стен выбрать для очень маленькой гостиной?

Используйте теплый кремовый или мягкий песочный. Они отражают свет лучше белого и не создают резких теней в углах, что визуально раздвигает границы. Избегайте контрастных переходов.

С чем лучше всего комбинировать модный шоколадный?

Беспроигрышный вариант — молочный или пыльно-розовый. Для более глубокого интерьера попробуйте сочетание с шалфейным или приглушенным синим. Обязательно добавляйте фактуру дерева.

Какие цвета уже считаются антитрендами?

Холодный серый с синим подтоном и "кипенно-белый" сейчас выглядят дешево и неуютно. Также стоит отказаться от кислотных цветов и плоского бежевого, уступая место сложным природным миксам.

Как бюджетно обновить цветовую гамму?

Самый простой путь — замена текстиля (шторы, подушки) и перекраска одной акцентной стены. Добавьте аксессуары в главных оттенках года — шоколадном или оливковом.

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Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, планировщик интерьеров Анна Карпова, декоратор интерьеров Полина Савельева
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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