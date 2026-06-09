Кредитная кабала стала пугать: доля ипотечных кредитов в России снизилась на фоне роста рассрочек

Рынок новостроек переживает смену декораций. Инвестиционный интерес уступает место прикладным задачам, а классические инструменты финансирования теряют позиции под натиском гибких схем. Покупатель стал избирательнее, а процесс оформления сделки требует теперь гораздо больше времени и выверенных решений.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Передача ключей

Трансформация спроса: конец эпохи инвестиций

Весенний период 2026 года подсветил глубокие структурные изменения в сегменте недвижимости, сообщила директор по продажам застройщика Legenda Ксения Садкова на форуме "For Cities | Форум для городов". Согласно данным компании, продажи новостроек разделились следующим образом: ипотечные кредиты заняли 51%, рассрочки захватили 36%, а покупки за полную стоимость — лишь 13%. Сравнение с четвертым кварталом 2025 года показывает резкий контраст: тогда ипотека доминировала с показателем 75%, а рассрочка была нишевым инструментом с 15% долей рынка.

"Инвестиционные стратегии ушли в тень, освободив площадку для покупателя, который выбирает квартиру для личного пользования. Это клиент с четким запросом на качество, детально оценивающий каждый квадратный метр, что в корне меняет правила игры", — отметил в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

Рассрочка как новый стандарт доступности

Застройщики адаптируют финансовые модели под текущие реалии, предлагая гибридные механизмы. В портфеле предложений закрепились схемы с рассрочкой на первые два года, траншевое кредитование и комплексное использование материнского капитала. Подобные инструменты позволяют покупателям приобрести жилье, избегая чрезмерной кредитной нагрузки.

Инструмент оплаты Доля в продажах (весна 2026) Ипотека 51% Рассрочка 36% Полная оплата 13%

Эксперты указывают на важность выбора планировочных решений, которые сохраняют ликвидность объекта в долгосрочной перспективе, даже если покупка совершается через сложные финансовые инструменты.

"Потребитель перестал слепо доверять кредитной кабале. Рассрочка стала ответом на запрос тех, кто хочет улучшить жилищные условия, не переплачивая банкам баснословные суммы за проценты", — резюмировала оценщик недвижимости Роман Зайцев.

Замедление сделок: психология современного покупателя

Изменилась и скорость принятия решений. Если ранее состоятельные клиенты закрывали сделки за пару недель, то сейчас процесс растянулся на три недели и более. Покупатель стал требовательнее к современным трендам и инфраструктуре дома, требуя детального обоснования ценника.

"Сокращение цикла сделки — это миф прошлого. Сегодня мы наблюдаем вдумчивый подход. Клиент изучает все доступные опции, сравнивает графики платежей и оценивает реальную стоимость квадратного метра в связке с финансовыми инструментами", — пояснила юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы о покупке жилья

Стоит ли рассматривать рассрочку вместо ипотеки?

Рассрочка выгодна при наличии накоплений, позволяющих совершать крупные платежи в течение короткого срока. Она исключает серьезные переплаты по процентам, но требует высокой дисциплины при выплатах.

Почему застройщики стали предлагать так много вариантов оплаты?

Изменение рыночных условий вынуждает девелоперов диверсифицировать предложения для удержания покупательской активности в условиях снижения инвестиционного спроса.

Как изменились требования покупателей к качеству жилья?

Покупатель "для себя" оценивает объект с точки зрения эргономики пространства, качества материалов и продуманности общественных зон, отказываясь от переплат за вторичные показатели.

Что важнее: цена за метр или условия оплаты?

Сегодня важно учитывать совокупную стоимость владения, которая включает не только цену квадратного метра, но и стоимость обслуживания кредита или рассрочки.

Читайте также