Рынок недвижимости взорвался фейковыми объявлениями: каждый десятый объект прячет неприятный сюрприз

Рынок недвижимости изобилует объявлениями, которые вводят покупателей в заблуждение относительно параметров жилья или его реального состояния. Эксперт рынка недвижимости и представитель Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в интервью изданию Pravda.Ru разъяснил природу "фейковых" предложений и причины, по которым профессионалы прибегают к нестандартным методам позиционирования объектов.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

Ранее генеральный директор компании "Флип" Евгений Шавнев сообщил РИА Новости, что порядка 10% предложений на российском рынке недвижимости не соответствуют действительности. Согласно анализу более 1,7 миллиона объявлений в крупных городах, ложной зачастую оказывается цена или ключевые характеристики объекта. Подобная практика заставляет покупателей проявлять повышенную бдительность, изучая риски при покупке недвижимости.

Барсуков отмечает, что мотивация авторов объявлений может существенно различаться. В ряде случаев необычное описание — это вынужденная мера для продвижения уникальных характеристик объекта, которые не вписываются в стандартные фильтры баз данных.

"Вот грубый пример. Есть объект, в котором можно сделать второй уровень. Чтобы показать покупателю такую возможность, мы в объявлении указываем не 48 квадратных метров, а 68 — с учетом тех метров, которые могут быть официально зарегистрированы. Но в тексте объявления обязательно уточняем, что по документам ЕГРН площадь составляет 48 метров. Многие считают это обманом. Однако по-другому мы просто не сможем представить квартиру тем людям, которые даже не знают о существовании такой возможности", — пояснил Барсуков.

При этом рынок часто сталкивается с куда менее добросовестными сценариями. Специалисты нередко применяют методы психологического давления на клиентов, пытаясь убедить их в выгоде сомнительных вариантов. Покупателям важно помнить, что правильная подготовка объекта к продаже и объективное описание преимуществ пространства позволяют найти реального покупателя без введения в заблуждение.

Другой распространенный тип манипуляции — создание так называемых "уток", предназначенных для захвата внимания покупателей, работающих без сопровождения специалистов. Часто при звонке по такому объявлению выясняется, что объект якобы продан, после чего клиенту начинают навязывать свои услуги. В таких условиях важно знать, как выявлять подвох самых дешевых объявлений, скрывающих отсутствие реальной квартиры в продаже.

"Еще один вариант — это так называемые утки для привлечения покупателей, которые ищут жилье без помощи риелтора. Человек звонит по объявлению, а ему сообщают, что квартира уже продана, и предлагают свои услуги, поясняя, что у них большой выбор объектов и они обязательно что-нибудь подберут", — добавил Барсуков.

Актуальность темы подтверждается и на законодательном уровне, где сейчас прорабатываются инициативы по реформе правил проведения сделок с целью повышения их юридической чистоты. Кроме того, эксперты напоминают, что перед подписанием бумаг критически важно проверять объект недвижимости на наличие скрытых жильцов, способных создать серьезные проблемы после новоселья.

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