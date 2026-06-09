Серьезная ошибка при выборе отделки для ванной: плитка, которая не выйдет из моды никогда

Интерьерные перемены часто начинаются с покупки новых портьер или перекраски стен в гостиной. Эти манипуляции освежают пространство быстро и сравнительно безболезненно для семейного бюджета. Однако плитка — это "фундамент" эстетики ванной комнаты и кухни, замена которого превращается в масштабную стройку. Высокая стоимость качественного керамогранита, стартующая от 3500 рублей за квадратный метр, и сложность монтажа заставляют владельцев недвижимости искать решения, которые не потеряют актуальность десятилетиями.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Клей плиточный

Ставка на вечность: текстуры натуральных материалов

Чтобы через пять лет отделка не вызывала желания снова затеять ремонт квартир, дизайнеры советуют выбирать плитку, которая имитирует природные материалы: мрамор, оникс, камень и дерево. Глянцевый мрамор со сложными прожилками идеально впишется в неоклассику, тогда как матовый керамогранит под бетон или песчаник станет базой для лофта или скандинавского стиля.

Матовые поверхности сегодня выигрывают гонку у глянца в современных интерьерах. Они тактильно приятнее, на них меньше видны высохшие капли воды, а свет рассеивается мягче, создавая благородную атмосферу. Это особенно важно, когда планируется сложная перепланировка или объединение зон.

Эргономика и визуальное расширение

В условиях компактных санузлов лучше отказаться от дробления пространства. Прием "единого кокона", когда одна и та же плитка переходит с пола на стены, стирает границы помещения. В такой ванной комнате акценты расставляются не декором плитки, а через качественное освещение и грамотную организацию пространства.

"Если бюджет ограничен, лучше купить дорогую однотонную плитку средних размеров, чем дешевую с попыткой нарисовать на ней золотые вензеля", — предупредил в беседе с Pravda. Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Для создания целостного образа квартиры можно использовать ту же плитку на кухонном фартуке. Это объединяет дизайн кухни 2026 года в единый ансамбль с прихожей или лоджией, если вы решили провести ремонт лоджии в том же ключе.

Удобные форматы и кухонные решения

Размеры 60х60 и 120х60 сантиметров стали золотым стандартом. Они позволяют минимизировать количество швов. Крупный формат визуально "раздвигает" стены, а при правильной подрезке выглядит как монолитная плита.

Критерий выбора Рекомендация Текстура Натуральный камень, дерево, бетон Поверхность Матовая (практичность) или сатинированная Формат 120х60 для стен, 60х60 универсальный Кромка Ректифицированная (для бесшовной укладки)

"При выборе плитки на долгие годы смотрите не на ценник в магазине, а на стоимость квадратного метра готового решения с учетом клея и работы мастера. Керамогранит под дерево, например, требует идеальной раскладки, иначе получится 'колхоз'", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-сметчик Дмитрий Орлов.

Важно помнить: плитка — холодный материал. Если планируется укладка в жилой зоне или на балконе, стоит заранее предусмотреть теплый пол. Это повысит энергоэффективность жилья и уровень комфорта зимой.

Бюджетный калькулятор на облицовку

Цены на материалы и услуги в 2026 году разделились на три сегмента (ориентировочно по рынку РФ):

Эконом (4 000 — 6 000 руб./м²): плитка из масс-маркета (Леруа Мерлен, Петрович), базовый клей, работы частного мастера.

плитка из масс-маркета (Леруа Мерлен, Петрович), базовый клей, работы частного мастера. Средний (7 000 — 12 000 руб./м²): керамогранит ведущих заводов, качественная затирка, профессиональный монтаж со СВП.

керамогранит ведущих заводов, качественная затирка, профессиональный монтаж со СВП. Премиум (от 20 000 руб./м²): итальянский или испанский широкоформат, эпоксидная затирка, контроль со стороны технадзора.

*Цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от региона и сложности проекта.

Ответы на популярные вопросы о выборе плитки

Какая поверхность практичнее — глянцевая или матовая?

Матовая плитка скрывает разводы, пыль и мелкие царапины. Глянец визуально увеличивает пространство и добавляет парадности, но требует ежедневного ухода с использованием специальных средств, таких как органическая очистка для блеска.

Можно ли класть настенную плитку на пол?

Категорически нет. Настенная плитка мягче и более хрупкая. Напольное покрытие должно обладать высоким коэффициентом износостойкости (PEI III и выше) и антискольжением.

Как сэкономить на плитке без потери качества?

Покупайте остатки коллекций для небольших зон или выбирайте фоновую плитку среднего ценового сегмента, делая упор на аксессуары, не требующих замены кафеля.

Нужно ли делать гидроизоляцию, если плитка водонепроницаема?

Да. Плитка не пропускает воду, но влага может просочиться через межплиточные швы или примыкания к сантехнике, что приведет к появлению грибка.

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