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5 лет назад это было модно, сегодня — в мусор: что изменить на кухне, чтобы не выглядеть старомодно

Недвижимость

Массивный "евроремонт" с монументальными шкафами под потолок и гранитными плитами-островами официально признан эстетическим балластом. Кухня 2026 года избавляется от лишнего веса, выбирая прозрачность, мобильность и эргономику. Дизайнеры больше не строят крепости из МДФ — они проектируют сценарии жизни, где свет важнее объема хранения.

дизайн кухни
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
дизайн кухни

Острова-невидимки: свет вместо камня

Тяжеловесные кухонные острова, напоминающие алтари из цельного массива, уходят в историю. Современная интерпретация центрального элемента — это визуальная легкость. В тренде конструкции на тонких опорах, использование закаленного стекла и сквозных ниш. Главным инструментом зонирования становится свет: контурная подсветка основания создает эффект парения, превращая рабочую зону в стильный арт-объект.

"Массивный остров превращает кухню в цех. Переход к открытым каркасным конструкциям позволяет сохранить функциональность, не блокируя движение воздуха и взгляда", — подчеркнула дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Такой подход меняет саму суть использования кухни. Остров перестает быть только местом для шинковки овощей. Теперь это гибридный хаб для утреннего кофе, быстрой работы с ноутбуком и неформального общения. Эргономика диктует отказ от глухих фасадов в пользу систем, которые не загромождают пространство.

Смерть обеденного монолита

Классическая обеденная группа на восемь персон, занимающая половину гостиной, — это нерациональная трата квадратных метров. На смену "памятникам гостеприимству" приходят трансформеры. Консоли, которые в будни мимикрируют под узкие полки у стены, и столы с синхронным механизмом раздвижения становятся базой для воздушного интерьера. Это особенно критично для студий, где важна маневренность мебели.

Решение Преимущество
Стол-консоль Экономия 80% места в сложенном виде
Остров-бар Совмещение зоны готовки и приема пищи
Скрытые системы Визуальная чистота помещения

Инвестиции в качественную фурнитуру оправдывают себя: надежный механизм трансформации служит десятилетиями. В премиальном сегменте акцент смещается на тактильные ощущения — шероховатый шпон или матовые нанопокрытия, устойчивые к царапинам.

"При выборе столов-трансформеров критически важно проверять нагрузку на механизмы. Дешевые аналоги разбалтываются за полгода, превращая стильную мебель в шаткую конструкцию", — отметил специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Верхний ярус: радикальное облегчение

Глухие навесные шкафы под потолок — это вчерашний день. Они "схлопывают" пространство, создавая давящую атмосферу. Профессиональные планировщики все чаще выбирают "голые" стены или единичные открытые полки. Весь основной объем хранения переносится в высокие напольные пеналы-колонны, встроенные в ниши. Это позволяет интегрировать в кухонную электрику всю необходимую бытовую технику, оставив рабочую зону свободной и чистой.

Такой дизайн требует дисциплины: сияющая посуда на открытых поверхностях становится частью декора. Для тех, кто не готов к идеальному порядку, альтернативой выступают антресольные шкафы с фасадами из рифленого стекла — они скрывают содержимое, но сохраняют игру бликов и ощущение воздуха.

"Отказ от верхних модулей разгружает стены, но требует грамотной организации нижних баз. Без систем умного хранения в ящиках кухня быстро превратится в склад хаоса", — разъяснила планировщик интерьеров Анна Карпова.

Ответы на популярные вопросы о дизайне кухни

Неужели остров на ножках удобен для хранения?

Такой остров не предназначен для складских запасов крупы. Он нужен для размещения часто используемых приборов в открытых нишах или за стеклом, что ускоряет процесс готовки и выглядит эстетично.

Куда деть вытяжку, если нет верхних шкафов?

Используйте модели, встроенные непосредственно в варочную панель, или стильные островные вытяжки-цилиндры, которые выглядят как часть осветительного сценария.

Насколько практичны открытые полки в плане пыли?

Пыль скапливается везде, но на открытых полках вы её видите и вовремя убираете. Это стимулирует оставлять только ту посуду, которой вы пользуетесь ежедневно, не давая ей застаиваться.

Трансформеры стоят дороже обычной мебели?

Качественные механизмы увеличивают стоимость изделия на 30-50%. Однако это дешевле, чем покупать отдельный большой стол, который будет мешать 350 дней в году.

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Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, планировщик интерьеров Анна Карпова, специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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