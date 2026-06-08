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Метры для хранения: москвичи заново открыли для себя ценность гардеробных комнат

Недвижимость » Дизайн и интерьер

Покупатели жилья в московских новостройках стали чаще обращать внимание на наличие гардеробных комнат. За последние четыре года доля тех, кто считает это важным критерием, увеличилась на 6 процентных пунктов: с 18% в 2022 году до 24% в 2025-м.

Гардеробная в спальне
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Гардеробная в спальне

Как пишет Газета.Ru, на текущий момент почти 40% владельцев новых квартир в столичном регионе уже пользуются гардеробными. Чаще всего они обустроены как отдельные помещения с доступом из коридора (13%), значительно реже — внутри жилых комнат (4%) или в составе мастер-спален (3%). Еще 21% жителей справляются с вопросом хранения, организуя специальные зоны непосредственно в прихожих.

Оптимальные форматы и ожидания новоселов

Согласно исследованию, почти половина владельцев недвижимости (45%) считают идеальной площадью для системы хранения от 3 до 5 квадратных метров. Еще 32% опрошенных предпочитают пространства побольше — от 6 до 8 квадратных метров, где можно установить зеркало и переодеваться в комфортных условиях.

Гардеробная чаще всего отсутствует в компактных квартирах до 50 квадратных метров, однако 44% жителей таких помещений выразили желание иметь площадь для одежды от 3 до 5 "квадратов".

"Выбор планировки с выделенным пространством для вещей — это долгосрочная инвестиция в эргономику квартиры, которая избавляет комнаты от захламленности шкафами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru урбанист Иван Иванов.

Ответы на популярные вопросы о гардеробных

Какой размер гардеробной считается наиболее функциональным?

Большинство жителей новостроек считают оптимальным метраж от 3 до 5 квадратных метров, так как это позволяет свободно зайти в помещение и разместить вещи.

Почему мастер-спальни с гардеробной пользуются разным спросом?

Удовлетворенность мастер-спальнями выше (51%) среди тех, у кого их нет, тогда как реальные пользователи чаще отмечают необходимость доработки таких форматов.

Где чаще всего размещают гардеробные в новостройках?

Лидируют отдельные помещения со входом из коридора, а также гардеробные зоны, организованные в составе прихожих.

Что делать, если в квартире недостаточно места для отдельной гардеробной?

Для компактных квартир многие собственники выбирают обустройство зоны хранения в прихожей или используют встроенные функциональные системы внутри жилых комнат.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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