Нашел идеальную температуру для кондиционера: в квартире комфортно, никто не болеет, а счета упали вдвое

Летняя жара заставляет владельцев техники выставлять на пультах минимальные значения в надежде на мгновенное охлаждение воздуха. Такая стратегия оборачивается огромными счетами за электричество и серьезным риском для здоровья из-за резких перепадов температур. Оптимальный микроклимат в помещении достигается не экстремальными настройками, а грамотным использованием климатического оборудования.
Многие ошибочно полагают, что работа прибора на 18°C быстрее снизит температуру в душной комнате. В реальности устройство продолжает трудиться на пределе мощности, пока датчик не зафиксирует заданную отметку, что ведет к износу узлов и перерасходу энергии.
Для поддержания комфорта лучше придерживаться следующих параметров:
Помните, что инверторные модели лучше всего работают в режиме постоянной поддержки температуры. Частые включения и отключения вынуждают мотор потреблять пиковые значения тока при каждом запуске, поэтому современный инверторный кондиционер эффективнее оставлять включенным на стабильных оборотах.
Не забывайте и о чистоте самой техники, ведь накопившаяся на решетках чистка кондиционера необходима для адекватного теплообмена. Если пренебрегать обслуживанием, прибор будет работать дольше обычного, пытаясь преодолеть сопротивление засоренных фильтров, а в воздухе начнет скапливаться вредная вентиляция в квартире плесень и пыль.
Как рассказал в беседе с Pravda.Ru мастер по ремонту бытовой техники Арсений Федосеев, главный секрет экономии и долгой службы прибора кроется не в кнопках, а в здравом смысле.
"Ребята, ну зачем вы морозите дом до состояния ледника, если за окном плюс тридцать пять? Вы сами загоняете свою технику в могилу, заставляя её молотить на пределе, а потом удивляетесь, почему компрессор сдох к середине августа! Поставьте вы комфортные 26 градусов и включите режим осушения, поверьте — станет гораздо легче дышать без всяких соплей и головной боли", — обратил внимание он.
По его словам, чрезмерная нагрузка на мотор — прямой путь в мастерскую, причем поломки от перегрева поддаются ремонту крайне тяжело. По его словам, именно пользователи, склонные к экстремальным температурам, чаще всего приносят оборудование на починку уже в разгар сезона.
Можно ли оставлять кондиционер включенным, уходя на работу?
Да, но лучше поднять температуру на пару градусов выше, чем обычно, чтобы прибор поддерживал щадящий режим, а не выхолаживал пустую квартиру.
Вредит ли ночной сон при работающем приборе?
Безопасно, если активирован режим Sleep, который постепенно повышает температуру к утру, предотвращая переохлаждение организма.
Помогает ли функция осушения в жару?
Очень эффективно, так как удаление лишней влаги из воздуха делает высокую температуру гораздо более переносимой для человека.
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