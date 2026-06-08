Нашел идеальную температуру для кондиционера: в квартире комфортно, никто не болеет, а счета упали вдвое

Летняя жара заставляет владельцев техники выставлять на пультах минимальные значения в надежде на мгновенное охлаждение воздуха. Такая стратегия оборачивается огромными счетами за электричество и серьезным риском для здоровья из-за резких перепадов температур. Оптимальный микроклимат в помещении достигается не экстремальными настройками, а грамотным использованием климатического оборудования.

Фото: предоставлено Pravda.Ru Арсением Федосеевым is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license Перестал выключать кондиционер, когда ухожу из дома: настроил на особый режим — в квартире свежо, а мотор не ревет

Правильная настройка температурного режима

Многие ошибочно полагают, что работа прибора на 18°C быстрее снизит температуру в душной комнате. В реальности устройство продолжает трудиться на пределе мощности, пока датчик не зафиксирует заданную отметку, что ведет к износу узлов и перерасходу энергии.

Для поддержания комфорта лучше придерживаться следующих параметров:

Устанавливайте термостат на 25–26°C — это физиологически комфортный уровень без риска простуды.

Если в квартире очень сильно нагрелась жара в квартире, начните с умеренного охлаждения, не пытаясь создать «арктические» условия.

Используйте спасение от жары в виде комбинированного проветривания для снижения нагрузки на сплит-систему.

Помните, что инверторные модели лучше всего работают в режиме постоянной поддержки температуры. Частые включения и отключения вынуждают мотор потреблять пиковые значения тока при каждом запуске, поэтому современный инверторный кондиционер эффективнее оставлять включенным на стабильных оборотах.

Не забывайте и о чистоте самой техники, ведь накопившаяся на решетках чистка кондиционера необходима для адекватного теплообмена. Если пренебрегать обслуживанием, прибор будет работать дольше обычного, пытаясь преодолеть сопротивление засоренных фильтров, а в воздухе начнет скапливаться вредная вентиляция в квартире плесень и пыль.

Тонкости управления климатом в помещении

Как рассказал в беседе с Pravda.Ru мастер по ремонту бытовой техники Арсений Федосеев, главный секрет экономии и долгой службы прибора кроется не в кнопках, а в здравом смысле.

"Ребята, ну зачем вы морозите дом до состояния ледника, если за окном плюс тридцать пять? Вы сами загоняете свою технику в могилу, заставляя её молотить на пределе, а потом удивляетесь, почему компрессор сдох к середине августа! Поставьте вы комфортные 26 градусов и включите режим осушения, поверьте — станет гораздо легче дышать без всяких соплей и головной боли", — обратил внимание он.

По его словам, чрезмерная нагрузка на мотор — прямой путь в мастерскую, причем поломки от перегрева поддаются ремонту крайне тяжело. По его словам, именно пользователи, склонные к экстремальным температурам, чаще всего приносят оборудование на починку уже в разгар сезона.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли оставлять кондиционер включенным, уходя на работу?

Да, но лучше поднять температуру на пару градусов выше, чем обычно, чтобы прибор поддерживал щадящий режим, а не выхолаживал пустую квартиру.

Вредит ли ночной сон при работающем приборе?

Безопасно, если активирован режим Sleep, который постепенно повышает температуру к утру, предотвращая переохлаждение организма.

Помогает ли функция осушения в жару?

Очень эффективно, так как удаление лишней влаги из воздуха делает высокую температуру гораздо более переносимой для человека.

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