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Розетка ходит ходуном? Простой способ закрепить её намертво за пару минут

Недвижимость

Болтающаяся розетка — это не только раздражающий косметический дефект, но и прямой риск короткого замыкания или пожара. Многие пытаются "подлечить" её подручными средствами вроде бумаги или монтажной пены, но эксперты предупреждают: такие решения только приближают катастрофу. На самом деле вернуть розетке "заводскую" прочность, используя доступные материалы и соблюдая правила безопасности. Разбираемся, как сделать это профессионально, не переплачивая мастеру.

Розетка
Фото: www.pexels.com/ by Ksenia Chernaya is licensed under Бесплатное использование
Розетка

Почему расшатывается крепление

Основной причиной свободного хода механизма является износ подрозетника или ослабление распорных лапок. В старых домах пластиковые коробки трескаются, а в бетонных стенах крошится раствор. Постоянная нагрузка при выдергивании вилок только усугубляет ситуацию. С этим стоит быть аккуратнее, так как временные подпорки из бумаги или щепок не решают проблему, а лишь создают пожароопасную ситуацию.

"Многие пытаются запенить пустоты или подложить посторонние предметы под лапки розетки. Это грубая ошибка. Пена горюча и плохо отводит тепло, что ведет к плавлению изоляции", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Когда пластик короба теряет жесткость, даже самый дорогой декоративный оттенок рамки не скроет дефекта. Механизм продолжает двигаться, постепенно перетирая медные жилы проводов. Тот самый секрет надежности кроется в использовании строительных смесей на минеральной основе, которые намертво схватывают конструкцию в стене.

Способ фиксации на века

Для работы потребуется около 150 граммов строительного гипса или алебастра. Эти материалы быстро твердеют и не расширяются, в отличие от полимеров. Перед началом любых манипуляций нужно обесточить квартиру через щиток. После этого снимается внешняя панель и выкручиваются винты, удерживающие металлическое основание в подрозетнике.

Внутреннюю полость следует очистить от пыли и мелких камней. Гипс разводят водой до состояния плотной массы. Этим составом заполняют зазоры между стеной и пластиковой коробкой. Механизм выравнивается, а излишки смеси убираются шпателем. Важно следить, чтобы раствор не попал на клеммы, иначе это нарушит технический процесс подключения проводов.

"Гипсовая смесь хороша тем, что она экологична и долговечна. После высыхания она превращается в камень, который не дает розетке шевелиться даже при тугом входе вилки", — объяснил специально для Pravda.Ru электрик Николай Кравцов.

Через час, когда массив окончательно просохнет, можно возвращать декоративную накладку на место. Если на поверхности остались следы пыли, их легко удалит влажная деталь из микрофибры. Обновленная точка питания прослужит годы без повторного вмешательства.

Метод ремонта Результативность
Подкладка щепок/картона Низкая, временная мера
Монтажная пена Опасно, риск перегрева
Гипс / Алебастр Высокая, надежная фиксация

"Если провода старые и ломкие, при каждом движении они могут переломиться у основания. Надежное крепление розетки — это единственный способ сохранить проводку целой", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать вместо гипса обычный цемент?

Цементный раствор сохнет гораздо дольше — до нескольких суток. Гипс схватывается за 10–15 минут, что позволяет завершить работу в один заход.

Что делать, если подрозетника в стене вообще нет?

В такой ситуации необходимо сначала вмонтировать новую пластиковую закладную стаканного типа на тот же гипс. Ставить розетку прямо в бетон на одни распорные лапки нельзя.

Нужно ли менять розетку, если она начала искрить?

Если на пластике внутри видны черные пятна гари или оплавленные края, чинить ее бесполезно. Такой механизм подлежит обязательной замене на новый.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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