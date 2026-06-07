Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет

Почти век этот материал был вне закона из-за ошибочных ассоциаций, но теперь он официально входит в строительные нормы по всему миру. Смесь конопли и извести оказалась в 15 раз эффективнее бетона по теплоизоляции. Разбираемся, почему архитекторы массово отказываются от "холодных" стен в пользу этого композита.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экостроительство

Растительная стена против бетона

В основе обновленной технологии лежит использование костры — жесткой части стебля конопли, которую смешивают с известковым связующим. Получается композит, идеально подходящий для заполнения каркаса здания. Ключевое преимущество здесь кроется в теплоизоляции. Такой материал удерживает тепло в 15 раз лучше, чем классический монолитный блок. На практике это означает, что стены превращаются в термос, который не выпускает энергию зимой и сохраняет прохладу в летний зной.

"Это не несущий бетон в привычном понимании, а уникальный заполнитель. Он не выдержит вес крыши сам по себе, но как утеплитель и стеновой вариант он практически не имеет равных по экологичности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Долгое время использование этого растения блокировалось из-за отсутствия четких норм. Чиновники не делали различий между промышленным сортом и его психоактивными сородичами. Сейчас ситуация изменилась: материал включили в международные строительные кодексы. Это упрощает бюрократический процесс согласования проектов, позволяя возводить экологичные дома без пачек дополнительных разрешений.

Здоровый микроклимат без лишней влаги

Особая ценность конопляного композита — его гигроскопичность. Пористая структура работает как губка: при избытке влаги в помещении стены впитывают водяной пар, а когда воздух становится слишком сухим — отдают его обратно. Такая естественная регуляция исключает появление конденсата на окнах и в углах комнат. Тот самый секрет долговечности заключается в самой извести. Она обладает антисептическими свойствами, поэтому в таких стенах никогда не заведется плесень или грибок.

Эргономика такого жилья строится на тактильности и покое. Стены из природного сырья отлично поглощают шум, создавая внутри камерную атмосферу. При этом важно помнить про инженерную часть. Ошибки в прокладке коммуникаций внутри таких стен могут обернуться дорогостоящим ремонтом, если не продумать все заранее, выбирая качественное решение для систем обеспечения дома.

Характеристика Свойства конопляного бетона Теплопроводность В 15 раз выше теплоизоляция в сравнении с обычным бетоном Тип конструкции Ненесущий заполнитель для каркасных систем Стойкость Естественная защита от плесени, грибка и насекомых

При выборе материалов для внутренней отделки такого дома стоит избегать синтетических красок и виниловых обоев. Если закрыть "поры" стен пленкой, вся польза от природного состава исчезнет. Лучше использовать штукатурки на основе глины или извести, чтобы сохранить паропроницаемость. Любая техническая ошибка на этом этапе сведет на нет все вложения в экологию.

"Стоимость возведения зависит от логистики и квалификации рабочих. Эконом-вариант — 35 000 руб/кв.м, средний — от 60 000 руб/кв.м, премиум с авторским надзором — от 120 000 руб/кв.м", — рассказал в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Ответы на популярные вопросы о конопляном бетоне

Загорится ли такой дом?

Нет, смесь костры с известью относится к слабогорючим материалам. Известь обволакивает каждую частицу растения, создавая защитный негорючий панцирь, который выдерживает воздействие пламени.

Насколько прочны такие стены?

Конопляный бетон не используют как основной фундамент или опору. Он работает как заполнение каркаса. По прочности на сжатие он уступает кирпичу, но в связке с деревом или металлом создает монолитную и виброустойчивую конструкцию.

Есть ли специфический запах у стен?

После высыхания материал не имеет выраженного аромата. Напротив, за счет извести воздух в помещениях становится более свежим, так как стены нейтрализуют неприятные запахи и очищают среду.

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