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Дешевое жилье в Москве дошло до абсурда: самый доступный вариант оказался ночлегом вне закона

Недвижимость

Легально арендовать балкон для проживания в России невозможно, а текущие сообщения о массовой сдаче таких объектов являются преувеличением, подчеркнул основатель и почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев. В интервью Pravda.Ru эксперт разъяснил правовые и бытовые нюансы подобных предложений на рынке недвижимости.

Захламленный балкон зимой
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Захламленный балкон зимой

Ранее сообщалось, что в столице сформировался специфический сегмент сверхдешевого жилья. Арендаторам предлагают застекленную лоджию площадью 10 квадратных метров за 13 тысяч рублей в месяц. Объект лишен отопления, но оснащен минимальным набором мебели, при этом спальное место жильцу необходимо организовывать самостоятельно. Подобная ловушка зачастую скрывается под видом обычных бюджетных комнат в объявлениях.

Апрелев подчеркнул, что феномен временного проживания на балконах не является новым для мегаполисов, однако он всегда находился в "серой" зоне. По его словам, оформить официальный договор найма на неотапливаемое техническое помещение, не приспособленное для жизни, не получится. Даже если собственник решит провести профессиональное утепление балкона, юридический статус помещения от этого не изменится.

"Однозначно: законно сдать балкон в аренду невозможно. Это очевидно. Кроме того, чтобы попасть на балкон, нужно пройти через комнату. А кто в этой комнате живет? Отдельно балкон сдать нельзя, если только он не на первом этаже и не является отдельным помещением. По сути, это сдача комнаты вместе с балконом. Подписать реальный договор аренды отдельно на балкон невозможно", — пояснил Апрелев.

Специалист отметил, что технически такая аренда чаще всего представляет собой субаренду или совместное проживание, где балкон выступает лишь спальным местом. При этом юридические риски несет и собственник, ведь любые несогласованные изменения конструкции могут обернуться претензиями надзорных органов. Например, за самовольное остекление балкона закон предусматривает административную ответственность и требования по возвращению фасада в исходный вид.

По мнению эксперта, нынешние новости о "жилых лоджиях" напоминают сценарии из девяностых годов, когда в общежитиях жильцы перебирались на балконы, сохраняя доступ к общей инфраструктуре — санузлам и кухням на этаже. Однако сегодня такие сделки лишены легальной основы.

"Известные сценарии еще с девяностых — это сдача балконов в общежитиях. Человек переезжал из комнаты на балкон, приспосабливал его для проживания и оставался в этом общежитии, пользуясь бытовыми удобствами на этаже. В девяностых таких случаев было сколько угодно. Что касается законности — официально ничего подписать нельзя, законно сдать балкон невозможно", — отметил эксперт.

Даже если стороны подписывают соглашение, в нем, скорее всего, будет указано использование площади для хранения вещей, а не для жилья. Эксперты также напоминают, что любые манипуляции с остеклением должны учитывать установленные нормы перепланировки, чтобы не нарушать конструктивную целостность здания.

На фоне дефицита бюджетных предложений арендаторы часто игнорируют риски, пытаясь найти самое дешевое жилье Москвы. Апрелев иронично сравнил подобные варианты с проживанием в гаражах или землянках, подчеркнув, что отсутствие элементарных удобств делает такие лоты непригодными для нормальной жизни.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Дешевое жилье в Москве дошло до абсурда: самый доступный вариант оказался ночлегом вне закона
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