Технология вечной эмали: как запаять скол на плите, ванне и посуде горелкой

Скол на эмалированной кастрюле — прямая дорога к ржавчине и порче продуктов. Покупные корректоры не подходят для внутренней части посуды из-за токсичности, но существует метод горячего восстановления. Использование порошка из "донорской" эмали позволяет запаять повреждение и вернуть пригодность даже для готовки.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скол эмали на плите

Внешние повреждения и быстрые решения

Когда дефект обнаруживается на внешней стороне или на предметах, не контактирующих с огнем, можно обойтись малой кровью. В хозяйственных магазинах продаются готовые корректоры, напоминающие лак для ногтей. Они отлично справляются с маскировкой пятен на раковинах, поддонах или боковинах плит. Однако для кастрюль, в которых готовят пищу, такой вариант не подходит из-за токсичности состава и нулевой термостойкости.

"Готовые полимерные составы для реставрации эмали — это чисто декоративная история. Они не выдерживают нагрева свыше 100 градусов и начинают шелушиться при первом же контакте с кипятком, поэтому для пищевой посуды их использовать нельзя", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Для внутренней части чаши требуется материал, который не боится органических кислот при закваске капусты и не выделяет вредных веществ при кипении. Единственным безопасным наполнителем здесь выступает сама эмаль — по сути, тонкое стекло, приплавленное к металлу под огромной температурой.

Термическое восстановление эмалевого слоя

Тот самый секрет долговечного ремонта заключается в методе горячего напыления. В роли донора выступает старая, уже непригодная эмалированная кружка или блюдце. С такого предмета молотком скалывают кусочки покрытия, которые затем необходимо растереть в мелкую пыль, почти в пудру. Этот порошок станет основой для будущей заплатки.

Для работы понадобится газовая горелка. Поврежденное место нужно тщательно зачистить от черного налета и ржавчины, иначе новый слой просто отвалится. Металл прогревают до тех пор, пока он не станет малиновым, после чего порциями насыпают подготовленную пудру. Эмаль плавится при температуре около 800–900 градусов, и пламя горелки легко справляется с этой задачей.

Способ восстановления Область применения Холодный корректор Внешние стенки, плиты, раковины Горячее напыление пудрой Внутренние поверхности, дно кастрюль

Тонкости работы и финишная отделка

При точечной работе со шприцевой горелкой результат получается более аккуратным, а тепловое воздействие — локальным. Это позволяет избежать деформации тонкого металла стенок. После того как порошок расплавился и равномерно затек в скол, посуде нужно дать остыть естественным путем. Резкое охлаждение водой гарантированно приведет к появлению микротрещин.

"Заплатка из родной эмали — это надежное решение, которое консервирует очаг коррозии на годы. Даже если оттенок будет немного отличаться, технические характеристики посуды полностью восстанавливаются", — объяснил в беседе с Pravda.Ru мастер по мелкому бытовому ремонту Арсений Федосеев.

Если на поверхности остался лишний наплыв, его можно аккуратно убрать мелкозернистой наждачной бумагой. Финальный блеск возвращается с помощью обычной зубной пасты, которая работает как мягкий абразив. Такой процесс доводки делает ремонт почти незаметным, а главное — полностью безопасным для здоровья. В такой емкости снова можно кипятить воду, не опасаясь металлического привкуса.

После завершения термических работ стоит убедиться, что эмалевый слой плотно прилегает к краям. Если при постукивании слышен дребезг, значит, между слоями остался воздух или мусор. В этом случае правильным действием будет повторный прогрев до полного размягчения массы.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать прозрачный лак вместо эмали?

Нет, лаки и краски при нагревании выделяют летучие токсичные соединения. Это прямая угроза здоровью при попадании в пищу.

Как долго держится горячая заплатка?

При правильном соблюдении технологии и качественной зачистке металла срок службы сопоставим с заводским покрытием.

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