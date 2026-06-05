Смертельная смесь для жира в трубах: 3 приёма, работающих эффективнее любого вантуза

Забитая раковина вынуждает искать экстренные меры. Вызов мастера зачастую избыточен, когда под рукой есть проволока или сода с уксусом. Простые механические и химические способы справляются с органикой и волосами, возвращая проходимость трубам без риска для пластиковых соединений и лишних трат.

Фото: flickr. com by Dean Hochman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Раковина

Механический захват: работа с проволокой

Когда уровень жидкости в чаше не меняется, речь идет о глухом механическом препятствии. В таких случаях помогают обычные плечики для одежды. После выпрямления металлической вешалки плоскогубцами получается гибкий и прочный инструмент. Маленький крючок на конце проволоки позволяет достать скопления мусора, не повреждая внутренние стенки. Это эффективное решение для извлечения волос из зоны сифона.

"Главное правило при использовании самодельного троса — вращение строго по часовой стрелке. Это помогает инструменту проходить изгибы и не дает случайно раскрутить стыки труб", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Важный нюанс: при работе с современными пластиковыми коммуникациями нельзя прилагать чрезмерную силу. Грубое давление может привести к разгерметизации резиновых уплотнителей. Если проволока упирается в твердый предмет, лучше вызывать профильную службу, чтобы не спровоцировать дорогостоящий ремонт всей ветки слива.

Химический рычаг: сода и уксус

Медленный уход воды часто связан с органическими отложениями. Жир и мыльный налет постепенно "зарастают" на стенках, уменьшая диаметр прохода. Комбинация соды и уксуса создает интенсивное выделение газа, которое разрыхляет эти наслоения. После засыпания половины стакана порошка в отверстие добавляется аналогичный объем уксуса, а слив плотно закрывается тряпкой.

Метод очистки Основное преимущество Проволочный трос Извлечение крупных предметов и волос Сода и уксус Растворение жира и дезинфекция стенок

Через 15 минут систему нужно промыть горячей водой, температурой около 60 градусов. Использование крутого кипятка недопустимо, если в доме установлены трубы из ПВХ. Высокая температура деформирует полимер, что со временем приведет к течи. Такой вариант очистки подходит и для кухонных моек, и для ванных комнат.

"Кипяток — враг уплотнителей. Правильный уход требует умеренной температуры и использования специальных щелочных составов, если домашние методы не дали результата", — подчеркнул мастер по установке и ремонту сантехнического оборудования Алексей Фрол.

Профилактика и защита коммуникаций

Тот самый секрет долгой службы сантехники заключается в полном отказе от слива жира в раковину. Застывшие остатки масла работают как цемент, притягивая к себе прочий мусор. Намного проще собирать отходы в отдельную емкость. Еще одна важная деталь — использование защитных сеток, которые задерживают до 90% бытовых загрязнений еще на входе в слив.

"Регулярная проливка горячей водой раз в неделю не дает мыльной пленке превратиться в твердый камень. Это простая привычка экономит бюджет на аварийных вызовах", — объяснил мастер по прочистке и обслуживанию канализационных систем Андрей Припутин.

Для владельцев загородных домов вопрос исправности сливов стоит еще острее. Любая серьезная ошибка в эксплуатации может нарушить работу септика. Грамотный материал по выбору систем очистки поможет избежать проблем с запахом и экологией на участке.

Ответы на популярные вопросы о канализации

Можно ли использовать кока-колу для прочистки?

В напитке содержится ортофосфорная кислота, но ее концентрация слишком мала для борьбы с серьезным затором. Это потребует огромного количества литров и длительного времени ожидания.

Что делать, если вода пошла через край?

Необходимо немедленно прекратить использование воды во всем доме или квартире. Это может указывать на засор общедомового стояка, который локальными мерами устранить невозможно.

Как часто нужно чистить сифон вручную?

Рекомендуется проводить ревизию раз в полгода. Накопленный там осадок не только тормозит воду, но и становится источником неприятного запаха в помещении.

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