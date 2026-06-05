Смесь из аптеки против грязи на ковре: результат лучше, чем от дорогой чистки

Ковёр в гостиной постоянно собирает пыль и следы от обуви, но везти его в химчистку — удовольствие дорогое. Недавно попробовала раствор из обычных средств, которые есть в каждой аптеке. Пятна отошли сразу, а ворс снова выглядит свежим, будто только купили.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Уютная гостиная с мягким ковром

Аптечная формула чистоты

Для создания рабочего состава потребуется всего два ключевых элемента: пищевая сода и 3-процентная перекись водорода. Сода выступает в роли сорбента, который вытягивает жир и нейтрализует запахи на молекулярном уровне. Перекись работает как активный окислитель, способный обесцветить пятна от органических продуктов, таких как вино, сок или кофе. Такой тандем не оставляет после себя липкого слоя, что гарантирует длительный эффект чистоты, так как пыль не будет прилипать к ворсу повторно.

Важно учитывать тип материала, из которого сделано напольное покрытие. Синтетика и полусинтетика отлично переносят такое воздействие, тогда как натуральная шерсть или шелк могут повести себя непредсказуемо. Если планируется масштабный процесс обновления интерьера, стоит начать именно с глубокой очистки текстиля, так как пыль с него быстро разлетается по всему помещению.

Пошаговый алгоритм действий

Перед началом работы поверхность нужно тщательно избавить от сухого мусора. После этого раствор наносится через пульверизатор. Оптимальная концентрация: две столовые ложки перекиси на пол-литра прохладной воды с добавлением столовой ложки соды. Жидкость должна слегка увлажнить ворс, но не пропитать его насквозь — лужи недопустимы, так как это прямой путь к порче подложки и размножению плесени.

Тип загрязнения Способ воздействия Общая запыленность Распыление слабого раствора и сушка Старые пятна Густая паста из соды и перекиси на 15 минут Неприятные запахи Рассыпание сухой соды с последующим сбором

Тот самый секрет заключается в технике удаления состава. После того как смесь отработала 5–10 минут, нельзя активно тереть ковер щеткой. Грязь нужно аккуратно промакивать чистой сухой тканью, двигаясь от краев к центру. Это позволит собрать весь отработанный материал, не повреждая структуру волокон и не втирая налет еще глубже в основание.

"При использовании любых домашних средств всегда делайте пробу на малозаметном участке. Это элементарное правило убережет от порчи дорогого текстиля", — объяснила в беседе с Pravda.Ru клинер Тихонова Алёна.

Важный нюанс и правила безопасности

Перекись водорода является активным веществом, поэтому использовать концентрацию выше 3% категорически нельзя — это может привести к полному обесцвечиванию темного ворса. Также недопустимо использовать горячую воду, которая дезактивирует чистящие свойства перекиси еще в емкости. Если после высыхания на ковре остались белые гранулы, их легко убрать повторной чисткой пылесосом, в чем часто помогает правильно подобранный вариант бытовой техники для удаления мелкодисперсных частиц.

Для борьбы с шерстью животных, которую состав может лишь слегка размочить, иногда рационально использовать дополнительный способ локальной очистки. После того как ковер полностью высохнет и будет пропылесосен, ворс станет значительно мягче, а краски — ярче. Такую процедуру можно повторять раз в пару месяцев, чтобы поддерживать гигиену в жилой зоне без обращения в специализированные сервисы.

"Чистота ворса напрямую влияет на качество воздуха в квартире. Забитый пылью текстиль становится источником аллергенов, поэтому регулярная профилактика необходима", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru домработница Захарова Нина.

Ответы на популярные вопросы о чистке ковров

Можно ли чистить этим составом ковры из натуральной шерсти?

Только после теста на незаметном участке и с сокращением времени воздействия до 3–5 минут. Натуральные волокна очень чувствительны к щелочам и окислителям.

Как быстро высохнет ковер после такой уборки?

При правильном распылении без образования глубоких луж изделие высыхает за 2–4 часа при условии хорошей вентиляции в помещении.

Остается ли после состава запах перекиси или соды?

Нет, компоненты полностью испаряются или удаляются пылесосом. Напротив, сода эффективно поглощает сторонние кухонные или бытовые ароматы.

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