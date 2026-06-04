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Дома почти даром раздают: низкий ценник на жилье в Европе обернулся финансовой катастрофой

Недвижимость

Дешевое жилье в Италии, Финляндии или Японии нередко оборачивается для инвесторов ловушкой, требующей колоссальных затрат на реконструкцию и налоги.

Европейский город на закате
Фото: Pravda.Ru by Кирилл Фёдоров is licensed under Free for commercial use
Европейский город на закате

Риелтор Ирина Асоулюк подчеркивает, что за символической стоимостью объектов часто стоят серьезные обременения и обязательства по содержанию. Чтобы минимизировать риски при покупке недвижимости, необходимо заранее изучить локальное законодательство и подготовить легальные каналы оплаты.

Подводные камни международного рынка

Юридическая чистота сделки за рубежом требует более тщательной проверки, чем при покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке внутри страны.

Покупатели сталкиваются с непредсказуемостью политической ситуации и возможным изменением правил владения объектами для иностранцев. Как сообщается на сайте MoneyTimes, успех вложений напрямую зависит от квалификации посредников, которые часто не знают местного банковского права и языка.

"А кто продает недвижимость там в другой стране? Брокер, который два месяца назад из Москвы туда перелетел, не зная языка, не зная банковского законодательства? И без юридического образования местного", — подчеркнула Асоулюк.

Глобальные риски и экспертное мнение

Сложности возникают не только в процессе оформления, но и при попытке извлечь доход от аренды, что требует глубокого понимания налоговой системы иностранного государства.

По словам Асоулюк, на которую ссылается MoneyTimes, собственник не всегда может оперативно распорядиться своим активом или быстро выйти из сделки. Даже при покупке участка под застройку в других странах правила целевого использования земель могут ужесточиться в любой момент.

"Инвестиции в зарубежные метры сегодня сопряжены с трансграничными барьерами: от блокировки счетов до ограничений на право собственности по национальному признаку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риелтор Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы о зарубежной недвижимости

Почему за границей продают дома за один евро?

Такие программы направлены на спасение вымирающих и заброшенных регионов; покупатель обязан инвестировать десятки тысяч евро в капитальный ремонт объекта в жестко установленные сроки.

С какими налогами сталкиваются владельцы иностранного жилья?

Помимо налога на покупку, существуют ежегодные муниципальные сборы, налоги на роскошь и высокие подоходные налоги с аренды, которые могут достигать 30-50% от прибыли.

Можно ли оформить сделку дистанционно?

Да, через доверенных представителей, однако это повышает риск мошенничества и ошибок в документах, если агент не обладает местной лицензией и юридическим образованием.

Является ли покупка жилья гарантией получения ВНЖ?

Далеко не всегда; во многих странах Европы и Азии порог для получения вида на жительство начинается от нескольких сотен тысяч евро, а бюджетное жилье таких прав не дает.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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