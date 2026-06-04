На кухне открылся портал в ад: как простая гигиена приводит к потреблению пластика в огромных дозах

Обычная губка для мытья посуды хранит в себе гораздо больше угроз, чем принято думать. Помимо скоплений патогенных микроорганизмов, этот предмет быта стал активным поставщиком микропластика в сточные воды. Исследование ученых из Боннского университета указывает на масштаб этой экологической проблемы, сопоставимый с ежегодным потреблением пластиковых частиц каждым человеком.

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Микропластик в наших раковинах

Специалисты проанализировали данные, собранные добровольцами в Германии и Северной Америке, используя в дополнение лабораторные методы. Имитация механических воздействий с помощью установки SpongeBot доказала: любая губка разрушается в процессе эксплуатации. Материал, из которого она изготовлена, превращается в микропластик и смывается в канализацию.

"Материал губок для посуды при интенсивном использовании подвергается деградации, высвобождая частицы полимеров. Это системная проблема, требующая пересмотра подходов не только к бытовой химии, но и к организации хранения на кухне ради экологической безопасности", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Исследователи определили, что один человек за год выбрасывает со сточными водами от 0,68 до 4,21 грамма пластика, полученного исключительно от износа кухонных принадлежностей. Объем выбросов напрямую зависит от состава изделия: чем больше концентрация полимеров, тем активнее происходит загрязнение.

Характеристика Последствия Механическое трение Разрушение структуры и эмиссия микропластика Высокий расход воды Увеличение объема стоков и экологической нагрузки

Как снизить вред для экологии

Эксперты настаивают на необходимости комплексных мер. Даже если у вас небольшая кухня, где процессы уборки происходят ежедневно, критически важно контролировать два параметра: интенсивность потребления воды и состав используемых аксессуаров. Переход на экологичные материалы в интерьере, включая современные альтернативы ворсистым коврикам, способствует снижению бытового углеродного следа.

"Эффективность любой уборки зависит от инструментов. Использование изношенных изделий не только снижает качество гигиены, но и повышает риск попадания вредных соединений в общую систему водоотведения дома", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по организации жилого пространства Марина Киселёва.

"Нагрузка на системы очистки сточных вод растет из-за повсеместного применения неразлагаемых полимерных материалов. Необходимо внимательнее относиться к выбору расходников", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Ответы на популярные вопросы о кухонной гигиене

Как часто нужно менять губку?

Оптимальный срок службы составляет одну неделю при регулярном использовании.

Может ли замена губки спасти экологию?

Отказ от изделий с высоким содержанием синтетики — это шаг к снижению эмиссии микропластика в сточные воды.

Почему расход воды имеет значение?

Высокий расход воды увеличивает скорость эрозии материала губки и объемы токсичных стоков, усложняя фильтрацию.

Есть ли безопасные материалы для уборки?

Натуральные целлюлозные или джутовые губки менее склонны к выделению пластикового микромусора.

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