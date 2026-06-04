Инвесторы больше не верят в котлованы: новая реальность привел к смене лидера на рынке жилья

Рынок жилья проходит через структурную перестройку: покупательский фокус смещается с новостроек на готовые объекты. Снижение ключевой ставки подсвечивает неэффективность льготных программ, заставляя инвесторов и частных лиц пересматривать стратегии накопления капитала, сопоставимые по рискам с доходностью вкладов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Многоэтажный дом

Конкуренция цены: вторичка против новостроек

Аналитики "Домклик" фиксируют изменение вектора спроса. Свежий вторичный фонд — квартиры в домах не старше десяти лет — дорожает быстрее объектов на этапе строительства. За год — с мая 2025 года — стоимость "квадрата" в таких домах поднялась на 14-15%, достигнув 192,2 тысячи рублей в среднем по стране. Новостройки за тот же период прибавили лишь 9,8%, остановившись на отметке 190 тысяч рублей.

Рынок возвращается к рыночному равновесию, которое было нарушено в 2017 году после запуска агрессивного субсидирования ставок. Ранее стоимость готового жилья и строящегося двигалась синхронно, однако льготная ипотека создала искусственный ценовой разрыв.

"Инвесторы сегодня крайне осторожны. В условиях, когда дефицит бюджета и волатильность ставок диктуют правила, покупка новостройки на котловане теряет прежний смысл. Готовая квартира с ключами в доме десятилетней давности — это актив с понятной ликвидностью и качеством, который сейчас выигрывает конкуренцию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер Кирилл Фёдоров.

Закат эпохи панельных домов

Параллельно меняется отношение к советскому жилому фонду. Если в периоды ужесточения денежно-кредитной политики такие квартиры служили убежищем, то сейчас интерес к ним падает. Доля сделок с советской вторичкой в Москве составляет 47,8%, в Петербурге — 44,3%. Эти показатели свидетельствуют об исчерпании потенциала устаревших планировок и изношенных инженерных систем.

Тип жилья Динамика стоимости (год к году) Свежая вторичка (до 10 лет) +14-15% Новостройки +9,8%

"Застройщики переоценили свои силы, пытаясь удерживать цены на максимумах за счет субсидий. Как только рынок лишился этой подпорки, выяснилось, что покупатель предпочитает понятный продукт. Готовая инфраструктура и отсутствие рисков долгостроя делают вторичный рынок премиум-класса и комфорта более привлекательным", — отметил в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

Ответы на популярные вопросы о недвижимости

Почему новостройки стали стоить дешевле свежей вторички?

Снижение ключевой ставки уменьшило привлекательность льготных ипотечных программ, на которых держался спрос в первичном сегменте. Покупатели переключились на готовые квартиры, где качество строительства и инфраструктуры уже проверены временем.

В чем главная проблема жилья советского периода сегодня?

Жилье советской постройки становится менее востребованным из-за физического износа и морально устаревших планировочных решений, не соответствующих современным представлениям об эргономике.

Стоит ли инвестировать в новостройки сейчас?

Инвестиционный потенциал строящегося жилья снизился. Рынок тяготеет к функциональным готовым активам с четко понятным сроком окупаемости вложений.

Вернется ли разрыв цен между первичкой и вторичкой к уровню 2017 года?

Рынок движется к равновесию. Если поддержка новостроек будет и дальше сокращаться, разница в стоимости продолжит нивелироваться, возвращая рынок к естественным рыночным котировкам.

"Люди устали от непредсказуемости. Когда в сегменте готового жилья цена 'квадрата' уже показывает здоровый рост в 14-15%, это говорит о реальном, а не субсидированном спросе. Это базис, на котором рынок недвижимости будет выстраивать свою новую финансовую безопасность", — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru эксперт Дмитрий Орлов.

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