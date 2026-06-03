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Дороже, но не доступнее: почему индексация выплат не поможет россиянам купить квартиру

Недвижимость

Размер жилищных сертификатов и социальных выплат в России увеличится благодаря корректировке нормативной стоимости квадратного метра, однако реальный эффект от этой меры будет неоднородным, рассказала эксперт по недвижимости, риелтор Наталья Перескокова. В интервью Pravda.Ru специалист отметила, что индексация показателя лишь компенсирует рост себестоимости строительства, не решая фундаментальных проблем доступности жилья.

Покупка квартиры
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка квартиры

Ранее Минстрой РФ представил проект приказа, согласно которому средняя нормативная стоимость "квадрата" в стране вырастет на 6,6%. Данный индикатор является базовым для регионов при расчете объема господдержки на приобретение или возведение жилых помещений. Ожидается, что перерасчет коснется широкого круга льготников, включая молодые семьи и переселенцев.

По словам Перескоковой, формальное увеличение субсидий связано с прямой привязкой многих государственных программ к федеральному нормативу. Повышение планки до 123 700 рублей автоматически влечет за собой соразмерный рост номинала жилищных сертификатов.

"Если норматив повышается с прежнего уровня до 123 700 рублей, то есть на 6,6 процента, то при прочих равных условиях увеличится и размер сертификатов, социальных выплат и компенсаций, которые привязаны к этому показателю. Повышение норматива — это позитивный шаг, который позволяет частично приблизить расчетную стоимость жилья к реальным рыночным ценам", — пояснила она.

Несмотря на положительную динамику, эксперт подчеркивает наличие серьезного разрыва между государственными расчетами и коммерческими предложениями. В крупнейших регионах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи или Казань, фактическая стоимость квадратного метра по-прежнему кратно превышает установленные ведомством лимиты. На этом фоне семьи вынуждены привлекать крупные суммы из внебюджетных источников. Ситуация осложняется тем, что банки начали массово резать лимиты по кредитным продуктам.

Риелтор добавила, что текущий пересмотр цифр нельзя считать кардинальным усилением социальной политики. Это скорее техническая индексация, призванная удержать покупательную способность льготников на фоне инфляции в строительном секторе. При этом для многих граждан материнский капитал перестал быть ключом к решению квартирного вопроса.

"Увеличение норматива на 6,6 процента во многом отражает уже произошедший рост себестоимости строительства и цен на жилье. Говорить о кардинальном усилении мер поддержки пока рано. Это скорее индексация, которая позволяет сохранить покупательную способность субсидий и не допустить их обесценивания", — подчеркнула специалист.

Для качественного улучшения ситуации на рынке требуется не только корректировка выплат, но и системная работа с предложением. Эксперт указывает на сохраняющийся дефицит ликвидных объектов. Сегодня многие ошибки при планировании бюджета на покупку связаны с недооценкой реальных цен на качественные квадратные метры.

Вместе с тем ускорение бюрократических процедур дает свои плоды: в некоторых регионах стали быстрее получать жилье за счет оптимизации списков очередников. По мнению Перескоковой, инициатива Минстроя принесет пользу получателям господдержки, но без снижения стоимости заемных средств и адаптации нормативов к региональным реалиям прорыва в доступности жилья ждать не стоит.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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