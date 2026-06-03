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Сосед копит долги, а платят все: как новая система расчётов за тепло защитит кошелёк

Недвижимость

Госдума готовит архитектурный сдвиг в системе ЖКХ. Депутаты приняли к рассмотрению проект, который ломает старую схему начислений за тепло. Суть реформы — переход на жесткий учет через индивидуальные приборы. Теперь собственник платит только за те гигакалории, которые потребил его дом или квартира, исключая "фантомные" расходы, навязанные управляющими компаниями. Это попытка очистить квитанции от визуального шума лишних цифр и сделать экономику жилья прозрачной, как панорамное остекление.

Батарея в комнате
Фото: Pravda.Ru by Полина Савельева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Батарея в комнате

Прозрачность вместо региональных схем

Существующая модель оплаты за тепло напоминает плохой ремонт: за красивым фасадом скрываются кривые трубы и переплаты. Цены часто диктуют не объективные показатели, а волевые решения чиновников на местах.

Возглавляющий комитет Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков прямо называет систему непрозрачной. Региональные власти и УК годами манипулируют тарифами, заставляя жильцов спонсировать дырявые теплотрассы и плохую сантехнику.

"Сейчас потребитель заперт в клетке нормативов. Даже если вы установили современные радиаторы с высокой теплоотдачей и закрутили вентили, в конце сезона вам могут предъявить счет за "общие нужды", происхождение которых невозможно проверить", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Законопроект призван устранить этот диссонанс. Право платить строго по счетчику станет не привилегией, а автоматическим сценарием жизни. Это заставит собственников внимательнее относиться к температурному режиму и инвестировать в энергоэффективность, а не просто открывать форточки при перетопе.

Счетчики против "неучтенных расходов"

Главный враг осознанного потребления — "строчка-сюрприз" в конце сезона. Часто жильцы с индивидуальными приборами учета всё равно получают доначисления на несколько тысяч рублей.

Управляющие компании списывают на них потери в подвалах и долги соседей. Новый закон зачищает эти лазейки. Использование полипропилена в магистралях или другие технические огрехи дома больше не будут проблемой кошелька отдельного дисциплинированного плательщика.

Параметр Будущая система (по закону)
База начисления Строго показания индивидуального прибора (ИПУ)
Лишние сборы Запрет на "неучтенные расходы" сверх счетчика
Роль УК Технический посредник без права накрутки

Переход на индивидуальный расчет подтолкнет рынок к внедрению технологий. Вместо громоздких систем жильцы начнут выбирать водяной теплый пол или умные термостаты, чтобы точечно настраивать климат под себя и свои задачи.

"Это серьезный вызов для управляющих компаний. Им придется доказывать легитимность каждого рубля. Мы ожидаем всплеск запросов на аудит инженерных сетей, так как любые потери тепла в коридорах теперь станут убытком УК, а не жильцов", — отметил в беседе с Pravda.Ru судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Важно понимать: экономия — это не только приборы. Даже в частном секторе правильный подход, такой как метод верхнего розжига в печах, дает кратный эффект. В многоквартирных домах таким "розжигом" станет закон, отсекающий лишнее.

"Массовая интеграция счетчиков изменит психологию владения жильем. Квартира перестанет быть просто бетонной коробкой, она превратится в управляемый объект с понятной стоимостью владения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист управляющей компании Марина Иванова.

Ответы на популярные вопросы о реформе

Как изменятся суммы в квитанциях?

Для тех, кто привык к осознанному потреблению и имеет исправные счетчики, платеж может снизиться на 15-30%. Уйдут накрутки за "общедомовые нужды", которые раньше распределялись бесконтрольно.

Что делать, если в доме нет технической возможности установить счетчики?

Законопроект направлен прежде всего на защиту тех, у кого приборы уже стоят, но не используются для расчетов. Для старого фонда без технической возможности установки ИПУ механизмы будут уточняться в подзаконных актах.

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Экспертная проверка: специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров, судебный строительный эксперт Сергей Поляков, специалист управляющей компании Марина Иванова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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