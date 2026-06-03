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Мечты о доступном жилье откладываются: что мешает ипотечным ставкам рухнуть уже в июне

Недвижимость

Прогнозы о резком удешевлении жилищных кредитов до 16% в начале лета не имеют под собой реальных расчетов.

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Фото: Pravda.Ru by Анна Мороз is licensed under Free for commercial use
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Экономист Татьяна Куликова сомневается, что финансовые организации пойдут на столь радикальное смягчение условий в июне. Сегодня банки все чаще урезают одобряемые лимиты, что отражает общую осторожность в секторе кредитования. Текущая рыночная ситуация заставляет сомневаться в скором возвращении доступных ставок.

Факторы жесткой кредитной политики

Стоимость ипотеки напрямую коррелирует с ключевой ставкой Центробанка и ожиданиями инвесторов. Даже если регулятор снизит ставку на 0,5 процентных пункта, это не станет драйвером для обвала процентов по розничным кредитам.

Высокая доходность государственных облигаций удерживает планку стоимости денег на уровне, который исключает благотворительность со стороны коммерческих банков.

"Все более-менее определяется ключевой ставкой и ожиданиями по ключевой ставке. Я не вижу причин, с чего ей так упасть. В июне будет заседание ЦБ по ключевой ставке, наверное, снизят еще на полпункта, до четырнадцати процентов. Но с чего так резко упасть рыночной ипотеке от такого снижения, мне непонятно", — отметила Татьяна Куликова.

Разрыв между ценой первичного и вторичного жилья создает дополнительные риски для финансовой устойчивости заемщиков. Эксперты отмечают, что аномальная разница в стоимости квартир мешает нормальному обороту капитала на рынке.

По словам Куликовой, на которую ссылается MoneyTimes, надежды на политические решения в рамках форумов или внеплановое смягчение позиции ЦБ выглядят необоснованно оптимистично.

Реальные условия для покупателей жилья

Для большинства граждан психологически приемлемой остается ставка не выше 10%. Кредитование под более высокие проценты становится вынужденным шагом при острой нехватке жилой площади.

В сложившихся условиях покупателям стоит внимательно изучить механизмы господдержки, включая возможность вернуть часть уплаченных налогов, чтобы частично компенсировать переплату по ипотеке.

"При текущих ставках выше 16-18% покупка в ипотеку перестает быть инвестицией и превращается в тяжелое долговое бремя. Сейчас рациональнее дождаться коррекции рынка или рассматривать варианты аренды с параллельным накоплением первоначального взноса на депозитах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Независимость Банка России в принятии решений подтвердилась на последних заседаниях, где регулятор сохранил жесткий курс. Сценарий снижения ключевой ставки до 12% в ближайшее время признан аналитиками маловероятным.

Рынок недвижимости входит в фазу охлаждения спроса, что вынуждает застройщиков искать новые способы привлечения клиентов в обход классической ипотеки.

Ответы на популярные вопросы о ставках по ипотеке

Почему ставки по ипотеке не падают вслед за инфляцией?

Банковские ставки зависят не только от текущей инфляции, но и от инфляционных ожиданий на годы вперед, а также от доходности безрисковых инструментов вроде ОФЗ.

Стоит ли брать ипотеку под 16-17% годовых?

Такой шаг оправдан только при наличии крупного первоначального взноса или возможности досрочного погашения в течение кратчайшего срока, иначе переплата будет критической.

Поможет ли рефинансирование в будущем?

Рефинансирование станет возможным только после того, как рыночные ставки упадут минимум на 2-3 процентных пункта ниже вашей текущей ставки.

Как высокая ключевая ставка влияет на застройщиков?

Девелоперы вынуждены повышать цены из-за дорогого проектного финансирования, что создает дисбаланс спроса и предложения на рынке новостроек.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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